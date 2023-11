Tecno Mobile acaba de presentar el sucesor del Tecno Spark Go 2023, el superventas que la marca lanzó a principios de año por 80 euros. Estamos hablando del nuevo Tecno Spark Go 2024, un móvil muy económico que viene con una característica del iPhone 15. A continuación, te contamos todas sus características y precio.

Especificaciones del Tecno Spark Go 2024

El Tecno Spark Go 2024 viene con una pantalla LCD de 6,6 pulgadas con resolución HD+ (720p) y tasa de refresco de 90 Hz. Y en cuanto a rendimiento, trae el procesador Tiger T606 de Unisoc acompañado de 4 GB de RAM que se pueden expandir a 8 GB con RAM virtual.

En cuanto al apartado fotográfico, viene con una cámara principal de 13 megapíxeles y una para selfie de 8 megapíxeles… ¿Su autonomía? Pues trae una batería gigantesca de 5000 mAh y una potencia de carga rápida por cable de 10 W.

Características Tecno Spark Go 2024 Dimensiones 163,69 x 75,6 x 8,55 mm. Pantalla 6,6″ HD+ (1612 x 720 píxeles) con panel LCD, tasa de refresco de 90 Hz y notch perforado con Dynamic Port. Procesador Unisoc Tiger T606 con gráfica ARM Mali G57. RAM 4 GB + 4 GB de RAM virtual. Almacenamiento 128 GB. Ampliable con micro SD hasta 1 TB. Cámara trasera Principal de 13 MP con f/1.8.

Sensor de IA de 2 MP.

USB-C, WiFi, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, GPS, OTG, altavoces estéreos con sonido DTS, lector de huellas lateral y radio FM. Batería 5000 mAh con carga de 10 W. Sistema operativo Android 13.

Ahora bien, no cabe duda de que la gran novedad del Tecno Spark Go 2024 es la función Dynamic Port. Esta es una copia de la Isla Dinámica del iPhone 15 desarrollada por Tecno Mobile. Se trata de un notch dinámico que muestra información relevante tales como el estado de la batería, la duración de una llamada telefónica, etc.

Precio y disponibilidad del Tecno Spark Go 2024

El nuevo Tecno Spark Go 2024 ya está a la venta en Filipinas, Malasia y próximamente llegará a Sudamérica y África. En el país asiático está disponible en cuatro colores (Mystery White, Alpenglow Gold, Magic Skin y Gravity Black) por 4999 pesos filipinos, unos 85 €… ¿Llegará a España? De momento, no. Habrá que esperar para ver si en un futuro Tecno Mobile se anima a dar el salto al mercado europeo.