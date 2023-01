Tecno ha hecho oficial su nuevo smartphone barato para este 2023. No han tenido mucha imaginación al momento de ponerle un nombre, pues se llama Tecno Spark Go 2023 y es literalmente eso: una renovación del Spark Go del año pasado. Llega con un diseño más atrevido, un poco más de memoria RAM y una versión de Android más nueva.

Como ya sabrás, un año no es suficiente para incluir muchas mejoras sin encarecer el precio. Así que no esperes gran cosa de este nuevo modelo que intenta ofrecer una renovación al mismo precio que su antecesor. Aun así, nos parece un smartphone muy interesante en la gama de entrada que vale la pena conocer más a fondo. Vamos allá…

Todas las características del Tecno Spark Go 2023

El Tecno Spark Go 2023 ha llegado en tres colores diferentes: rosa, azul claro y gris. Las tres variantes tienen una tapa trasera con un patrón de líneas que se cortan entre sí, así como una cierta textura para hacer más agradable la sujeción. Además, incorpora un gran módulo de cámara trasera que incorpora dos sensores, un flash LED doble y un lector de huellas. La verdad es que es un diseño muy original, atípico en esta gama.

Lee también: La Moto Tab G62 de 10,6 pulgadas llega para batallar en la gama media Características Tecno Spark Go 2023 Dimensiones 163,86 x 75,51 x 8,9 mm. Pantalla 6,56″ HD+ (720p) con panel LCD, tasa de refresco de 60 Hz, frecuencia de actualización táctil de 120 Hz, relación cuerpo-pantalla del 90%, resistencia al agua IPX2 y notch en forma de gota. Procesador MediaTek Helio A22 con gráfica Imagination GE8320. RAM 3 o 4 GB. Almacenamiento 32 o 64 GB. Ampiable con micro SD. Cámara trasera Dual de 13 MP con f/1.85 (principal) + 2 MP (sensor de profundidad). Dual flash LED. Cámara frontal 5 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi de 2,4 GHz, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, lector de huellas trasero y radio FM. Batería 5000 mAh con carga de 10 W. Sistema operativo Android 12 basado en HiOS 12.

El móvil monta el procesador Helio A22 destinado a tareas sencillas como la navegación en redes sociales y páginas, mensajes, llamadas, etc. Viene con 3 GB de RAM en su versión más económica con 32 GB de almacenamiento, o 4 GB de RAM en su mejor versión con 64 GB de almacenamiento. Por cierto, la RAM se puede ampliar de forma virtual con 3 GB extra y el almacenamiento es expandible con una micro SD.

Utiliza una pantalla LCD sencilla de 6,56 pulgadas con tasa de refresco de 60 Hz, una batería de 5000 mAh que se carga a 10 W por su puerto USB-C, una cámara trasera dual de 13 MP + 2 MP, una cámara selfie de 5 MP y el sistema operativo Android 12 instalado de fábrica a través de la capa de personalización HiOS 12.



Precio del Tecno Spark Go 2023 y disponibilidad

El precio del Tecno Spark Go 2023 no ha sido revelado, pero considerando lo parecido que es con su antecesor, vaticinamos que costará entre 90 y 100 euros aproximadamente. Su disponibilidad tampoco ha sido anunciada, pero actualizaremos este artículo en cuanto tengamos nueva información.