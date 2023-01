A finales de 2021, la marca china LeEco volvió a la vida al adoptar los servicios móviles de Huawei (HMS) como núcleo de sus nuevos smartphones. Sus últimos lanzamientos han pasado completamente desapercibidos en Occidente, donde los teléfonos sin los servicios móviles de Google (GMS) no tienen cabida. Sin embargo, con la salida del LeEco S1 Pro han vuelto a llamar la atención de todos, pues se trata de una copia del iPhone 14 Pro (al menos en diseño).

El nuevo LeEco S1 Pro llega con la característica Isla Dinámica o Dynamic Island que popularizó el iPhone 14 Pro, bordes planos y un módulo de cámara cuadrado con tres grandes sensores circulares, muy al estilo de Apple. Eso sí, estamos ante un móvil de gama baja que cuesta poco más de 100 euros y no tiene mucha potencia ni calidad de cámara para ofrecer. Acompáñanos a repasar sus especificaciones…

Todas las especificaciones del LeEco S1 Pro

El LeEco S1 Pro es uno de esos móviles que está en la fina línea entre el plagio y la inspiración. Su diseño es idéntico al de los iPhone 14, pero lastimosamente viene con un hardware completamente distinto. Utiliza un procesador Unisoc T7510 de gama baja acompañado por hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Además, viene con una modesta cámara selfie de 5 MP y una cámara trasera triple con un sensor principal de 13 MP y dos sensores secundarios no especificados.

Eso significa que no es muy potente ni toma buenas fotos. Está muy lejos de ser comparable con los iPhones en lo técnico. Asimismo, hay que aclarar que no trae los servicios de Google, sino los de Huawei, lo que quiere decir que no incluye apps esenciales para los usuarios fuera de China, tales como Google Play, YouTube, Gmail, etc. En otras palabras, está pensado única y exclusivamente para el mercado chino.

Características LeEco S1 Pro Dimensiones y peso 164,5 x 75,6 x 9,5 mm. 209,5 gramos. Pantalla 6,5″ HD (1600 x 720 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel LCD, tasa de refresco de 60 Hz e isla dinámica (notch en forma de píldora). Procesador Unisoc T7510 con gráfica IMG 9446. RAM 4, 6 u 8 GB. Almacenamiento 64, 128 o 256 GB (ampliable mediante micro SD). Cámara trasera Principal de 13 MP con dos sensores secundarios no especificados. Cámara frontal 5 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth y lector de huellas. Batería 5000 mAh con carga rápida de 10 W. Sistema operativo Android con HMS (no incluye los servicios de Google). La Isla Dinámica como único atractivo

Lo más interesante del LeEco S1 Pro es probablemente su Isla Dinámica (el notch con forma de píldora que tiene centrado en la parte superior de la pantalla). Esta isla no solo contiene la cámara selfie, sino que además se puede convertir en un panel de reproducción de música, una pestaña notificaciones o incluso un indicador de batería de forma dinámica (puedes configurarlo para que se adapte a tus preferencias).

La versión de Android que trae el móvil no ha sido especificada y la batería que monta es de 5000 mAh con carga de 10 W. Curiosamente, tiene USB-C y conectividad 5G, lo cual es digno de resaltar para un móvil tan barato como este.

Precio y disponibilidad del LeEco S1 Pro

El LeEco S1 Pro ya está a la venta en China con un precio de 899 yuanes (unos 124 euros al cambio) para su variante de 8 GB + 128 GB. No es probable que se venda fuera del gigante asiático, pero quién sabe… quizás lanzan una versión con los servicios de Google para el mercado internacional. Aquí te avisaremos si eso sucede.