Ahora que los iPhone 12 ya son oficiales, llegó el momento de compararlos con los mejores móviles Android del mercado. En esta ocasión, haremos una comparación de buques insignia “estándar”, que suele ser la versión con mejor relación calidad-precio de los gama alta. Es decir, dejamos de lado las versiones “plus”, “pro”, “ultra”, “max”, etc. Aquí nos enfocaremos en evaluar las características del iPhone 12, Galaxy S20 y OnePlus 8 para ver cuál es el mejor.

¿Android o iOS? ¿Snapdragon 865 o Apple A14 Bionic? ¿Triple cámara o cámara dual? Todas estas incógnitas que se generan al pensar entre comprar un Galaxy S20, un OnePlus 8 o un iPhone 12 serán respondidas a continuación para que sepas cuál es el móvil perfecto para ti. Así que no te pierdas esta comparativa.

Tabla comparativa: iPhone 12 vs Galaxy S20 vs OnePlus 8

Como siempre, primeramente aquí te dejamos la tabla comparativa de los tres móviles que vamos a analizar para que vayas familiarizándote con sus especificaciones.

Especificaciones iPhone 12 Galaxy S20 OnePlus 8 Dimensiones y peso 146,7 x 71,5 x 7,4 mm. 162 gramos. 151,7 x 69,1 x 7,9 mm. 163 gramos. 160,2 x 72,9 x 8 mm. 180 gramos. Pantalla 6,1″ Full HD+ (2532 x 1170) con panel OLED Retina, relación de aspecto 19,5:9, 460 ppi y tasa de refresco de 60 Hz. 6,2″ Full HD+ (3200 x 1440) con panel Dynamic AMOLED, relación de aspecto 20:9, 563 ppi y tasa de refresco de 120 Hz. Con sensor de huellas integrado. 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080) con panel Fluid AMOLED, relación de aspecto 20:9, 402 ppi y tasa de refresco de 90 Hz. Con sensor de huellas integrado. Procesador Apple A14 Bionic (5 nm, 6 núcleos a un máximo de 3,1 GHz) Samsung Exynos 990 o Snapdragon 865 (7 nm, 8 núcleos a un máximo de 2,8 GHz). Snapdragon 865 (7 nm, 8 núcleos a un máximo de 2,8 GHz). RAM 4 GB (no confirmado). 5G: 12 GB de LDPDDR5.

4G: 8 GB de LPDDR5. 8 o 12 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64, 128 o 256 GB. 128 GB en formato UFS 3.1 ampliable con microSD de hasta 1 TB. 128 o 256 GB en formato UFS 3.0 sin poder ampliar. Cámara Trasera Dual de 12 MP con f/1.6 + ultra gran angular de 12 MP con f/2.4. Triple de 12 MP con f/2.2 + ultra gran angular de 12 MP con f/1.8 + teleobjetivo de 64 MP. Triple de 48 MP con f/1.75 + ultra gran angular de 16 MP con f/2.2 + macro de 2 MP. Cámara Frontal 12 MP con f/2.2. 10 MP con f/2.2. 16 MP con f/2.0. Conectividad Dual SIM 5G (eSIM), WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, altavoces estéreo Dolby Atmos, reconocimiento facial y resistencia al agua IP68. Dual SIM 5G (hay una variante con solo 4G), WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, altavoces estéreo Dolby Atmos, reconocimiento facial y resistencia al agua IP68. Dual SIM 5G (hay una variante con solo 4G), WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, altavoces estéreo Dolby Atmos y reconocimiento facial. Sin resistencia al agua IP68. Batería 2775 mAh (no confirmado) con carga rápida por cable de 18W e inalámbrica de 15W. 4000 mAh con carga rápida por cable de 25W e inalámbrica de 10W. 4300 mAh con carga rápida de 30W. Sistema Operativo iOS 14. One UI basado en Android 10. Oxygen OS basado en Android 10. Precio Desde 909€. Desde 749€ (versión 5G). Desde 652€.

El iPhone 12 con su notch enorme luce muy anticuado: el diseño de los Android es más moderno

Empecemos hablando de la apariencia física de estos tres móviles. A simple vista, cualquiera puede notar que el diseño del Galaxy S20 y del OnePlus 8 es más moderno que el del iPhone 12. Ambos dispositivos Android apuestan por una pantalla curvada en los bordes que siempre luce genial y, además, tienen una perforación en la pantalla para alojar a la cámara selfie. En el caso del Galaxy S20, este agujero está centrado en la parte superior, mientras que en el OnePlus 8 está en la esquina superior izquierda.

Por otro lado, el iPhone 12 usa el mismo notch inmenso con forma de pestaña de hace unas 4 generaciones atrás. Además, sus bordes son totalmente planos como los del iPhone 5. En definitiva, nadie puede negar que el diseño del iPhone 12 es bastante feo para los estándares de la gama alta actual. No obstante, viéndole el lado positivo, al no tener bordes curvados se puede sujetar de forma más segura y sin hacer pulsaciones accidentales.

En la parte trasera, el iPhone 12 repite el módulo de cámara cuadrado con los sensores bien grandes y acentuados de la generación anterior. El Galaxy S20 usa un módulo de cámara trasera similar, pero con los sensores en un tamaño más sutil. En cambio, el OnePlus 8 apuesta por el clásico módulo de cámara vertical centrado. ¿Cuál es mejor? Pues es cuestión de gustos: la verdad es que los tres módulos se ven bien.

La pantalla de 120 Hz del Galaxy S20 es la mejor, seguida por la del OnePlus 8

Es cierto que los iPhone 12 han dado un gran salto en pantalla dejando atrás los paneles IPS para usar un panel OLED Retina de mejor calidad. Sin embargo, eso no es suficiente para competir con los buques insignia de Android. Y es que la pantalla de 6,1 pulgadas del iPhone 12 tiene la típica tasa de refresco de 60 Hz que cada vez vemos menos en los Android de gama alta o media-alta.

Recordemos que de dicha tasa depende la fluidez con que se ven las imágenes en el móvil, por lo cual es muy importante tomarla en cuenta. De hecho, esta es la razón por la que los gamers prefieren Android hoy en día. El OnePlus 8, por ejemplo, tiene una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas que alcanza una tasa de refresco de 90 Hz. Además, tiene un sensor de huellas debajo de la pantalla para desbloquear el móvil fácilmente (algo que no tiene el iPhone 12).

Pero el verdadero rey en pantalla en esta comparativa es el Galaxy S20. El móvil de Samsung también tiene una pantalla AMOLED con sensor de huellas integrado, pero de 6,2 pulgadas y con una impresionante tasa de refresco de 120 Hz. Por si fuera poco, tiene una densidad de píxeles de 563 ppi que es mucho más alta que la del iPhone 12 (460 ppi) y la del OnePlus 8 (402 ppi). Por ello, el Galaxy S20 cuenta con la pantalla de mejor calidad entre estos tres smartphones.

Igualados en potencia, pero ojo con el procesador Apple A14 Bionic del iPhone 12

Fiel a su estilo, Apple nos ha negado el dato de la memoria RAM de sus iPhone 12. Los rumores indican que el iPhone 12 estándar usa 4 GB de RAM, por lo que está muy lejos de los 8 o 12 GB de RAM de los Galaxy S20 y OnePlus 8. Sin embargo, los iPhone siempre se han caracterizado por ser dispositivos muy bien optimizados que no necesitan de muchos recursos para ser veloces. Este iPhone 12 no es la excepción, sobre todo porque usa el nuevo chip A14 Bionic de Apple.

El A14 Bionic es un procesador de 5 nm que, según benchmarks como Geekbench 5, es más potente que el Snapdragon 865 que usan los Galaxy S20 y OnePlus 8. No obstante, vale la pena recordar que los benchmarks no sirven para medir el rendimiento real de un móvil. Lo que sí te podemos asegurar es que estos tres dispositivos son muy veloces y te brindan toda la potencia que necesitas para hacer lo que sea con ellos.

Eso sí, vale la pena aclarar que solo los Galaxy S20 que se venden en EE.UU. usan el procesador Snapdragon 865. La versión internacional de este móvil viene con el Exynos 990 que no es tan potente como el chip de Qualcomm, pero que igualmente es un excelente procesador. Por otra parte, también hay que decir que el Galaxy S20 es el único de estos tres móviles con almacenamiento ampliable por microSD.

¿La triple cámara de los Galaxy S20 y OnePlus 8 o la dual del iPhone 12? ¿Cuál toma mejores fotos?

En el apartado fotográfico, es difícil decir si un móvil es mejor que otro ya que tienen características muy similares. Los tres usan un sensor ultra gran angular (de 12 MP en los iPhone 12 y Galaxy S20, y de 16 MP en el OnePlus 8). Además, tanto el Galaxy S20 como el iPhone 12 apuestan por un sensor principal de 12 MP, mientras que el OnePlus 8 opta por un lente principal 48 MP.

Adicionalmente, el Galaxy S20 tiene un teleobjetivo de 64 MP y el OnePlus cuenta con un sensor macro de 2 MP (poco útil). Si analizamos como locos, el iPhone 12 tiene la peor cámara ya que tiene menos sensores y menos megapíxeles, lo cual sería una afirmación errada. Ya en un artículo te explicamos que más cámaras y MP en un móvil no significa mejores fotos, así que no nos detendremos en ello.

En el uso real, los tres móviles son muy buenos tomando fotos y seguramente no notarás mucha diferencia entre uno y otro. Sin embargo, Apple siempre nos sorprende con la gran calidad de las cámaras de sus iPhone, por lo que cuando el iPhone 12 ya esté disponible podremos saber si realmente es capaz de tomar mejores fotos que los Android que aquí estamos comparando. En teoría, es el primer móvil capaz de grabar en Dolby Vision 4K, así que al menos en vídeo es mejor.

El OnePlus 8 tiene la mejor autonomía y el iPhone 12 la peor

Aún no tenemos datos concretos de la autonomía del iPhone 12, ni siquiera de la capacidad de su batería, pues Apple no los reveló. Algunos medios indican que tiene una batería de apenas 2775 mAh, que para un móvil con 5G es muy poco. No obstante, el iPhone 12 tiene a su favor que usa el chip A14 Bionic de 5 nm que es uno de los mejores en la actualidad a nivel de eficiencia energética. Además, al no usar una alta tasa de refresco, su pantalla no consume mucha batería.

Aun así, es muy poco probable que el iPhone 12 ofrezca más de un día de autonomía. Más probable es que lo haga el Galaxy S20, aunque de manera muy justa pues usa una pantalla de 120 Hz que, junto con el 5G, bebe bastante su batería de 4000 mAh. Un poco más holgado en autonomía va el OnePlus 8, ya que tiene una batería de 4300 mAh y una pantalla de 90 Hz más comedida.

Lo malo del OnePlus 8 es que no tiene carga rápida inalámbrica, solamente por cable de 30W. En cambio, los iPhone 12 y Galaxy S20 sí soportan carga inálambrica de 15W y 10W respectivamente. Por cable, el Galaxy S20 se carga a 25W y el iPhone 12 a 18W. Finalmente, es importante mencionar que el OnePlus 8 es el único de estos tres móviles que no tiene certificación IP68 (resistencia al agua).

¿Cuál es el mejor móvil entre el iPhone 12, Galaxy S20 y OnePlus 8?

Tras analizar todas sus especificaciones, ha llegado el momento de elegir el mejor móvil de esta comparativa. En general, el Galaxy S20 nos parece el mejor por ser el más completo: tiene una pantalla increíble a 120 Hz, un procesador potente, un diseño de lujo, una buena autonomía y una cámara con tres sensores de calidad y útiles. Es un buque insignia casi perfecto y que, además, ya lo puedes conseguir por solo 749€ (o hasta menos en ofertas).

Ahora bien, a no ser que vivas en EE.UU., el Galaxy S20 que puedes comprar traerá el procesador Exynos 990. Por tanto, si prefieres la potencia de un Snapdragon 865, entonces deberías elegir el OnePlus 8. De esa manera, solo sacrificarás un poco en fluidez de pantalla, pero ganarás en potencia y hasta en autonomía. Además, ahorrarás dinero porque el OnePlus 8 ya se vende a solo 652€ en Amazon.

Por último, no podemos negar que el iPhone 12 es un smartphone brutal. Si el dinero no es problema para ti y te gusta más el ecosistema iOS que Android, llévatelo sin pensarlo. Te llevarás un móvil con un procesador ultra potente y una cámara de alta calidad. ¡Tú eliges!