HTC sigue trabajando para volver a ser la gran marca de móviles Android que era antes. Para ello, están intentando revivir la familia de smartphones Wildfire que les dio muy buenos resultados en el pasado. En 2019, lanzaron el gama baja HTC Wildfire X y ahora han puesto a la venta en Rusia el nuevo HTC Wildfire E2 que llega para competir en la gama más económica de todas.

Curiosamente, la empresa no ha hecho una presentación formal del móvil. Sin embargo, al ya estar disponible en el mercado ruso, todas sus especificaciones oficiales se conocen. A continuación, te las presentamos junto con su precio oficial. ¿Te interesan los móviles Android baratos? Pues este HTC Wildfire E2 posiblemente se pondrá a la venta en más mercados pronto, así que acompáñanos a ver qué ofrece.

Características del HTC Wildfire E2

El HTC Wildfire E2 es un smartphone de gama baja y, como tal, no hace alarde de sus especificaciones sino de su precio. Aun así, llega con muy buenas características: 4 GB de RAM, batería de 4000 mAh y una cámara dual de 16 MP. En realidad, este nuevo móvil de HTC es una versión del Wildfire X aún más limitada, pero actualizada con Android 10 de fábrica y un precio más asequible. Mira aquí abajo su ficha técnica para descubrir todas sus especificaciones.

Características HTC Wildfire E2 Dimensiones y peso 158,4 x 75,9 x 8,95 mm. 173,5 gramos. Pantalla 6,22″ HD (1560 x 720) con panel IPS y un pequeño notch en forma de gota. Procesador MediaTek Helio P22. RAM 4 GB. Almacenamiento 64 GB ampliable hasta 128 GB con tarjeta microSD. Cámara trasera Dual de 16 MP con f/2.2 + sensor de profundidad de 2 MP. Flash LED. Cámara frontal 8 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, lector de huellas trasero y jack de audio de 3,5 mm. Batería 4000 mAh. Sistema operativo Android 10.

Un móvil básico con pantalla HD y cámara dual de 16 MP

El diseño del HTC Wildfire E2 es el clásico de los smartphones de gama baja actuales. Tiene un pequeño notch en forma de gota donde se encuentra alojada su cámara selfie. Su cuerpo está hecho de plástico y en la parte trasera tiene un lector de huellas circular junto con la cámara dual ubicada en un pequeño óvalo.

Como pantalla, usa un panel IPS de 6,22 pulgadas con resolución HD+. Definitivamente, no ofrece la mejor calidad de imagen en la gama baja, sobre todo si lo comparamos con el Redmi 9 cuya pantalla sí alcanza la resolución Full HD+. Sin embargo, esta carencia de calidad en pantalla, el HTC Wildfire E2 la compensa con un precio menor, tal como veremos más adelante.

Por otro lado, en cuanto al apartado fotográfico, usa una cámara trasera de 16 MP acompañada por un sensor secundario de 2 MP que permite aplicar efectos como el bokeh. Su cámara selfie, en cambio, es de 8 MP.

El HTC Wildfire E2 tiene una buena cantidad de memoria interna y de RAM

Pese a ser un gama baja, HTC ha montado mucha memoria RAM al Wildfire E2. Específicamente, este móvil tiene 4 GB de RAM acompañados por 64 GB de almacenamiento que garantizan un excelente rendimiento. Esto también es posible gracias al eficiente procesador MediaTek Helio P22 que incorpora. Eso sí, decimos “eficiente”, pero con tareas básicas, redes sociales, etc. Para juegos, mejor búscate otro móvil.

Otro punto positivo para el HTC Wildfire E2 es que tiene una gran batería de 4000 mAh que te asegura un día de autonomía completo. No obstante, aunque se carga por un puerto USB C, no soporta ningún tipo de tecnología de carga rápida. Lo bueno, por otra parte, es que trae Android 10 desde caja para que disfrutes de las últimas novedades de Android apenas lo empieces a usar.

Precio y disponibilidad del HTC Wildfire E2

Ahora mismo, el HTC Wildfire E2 solo se puede comprar en Rusia donde está disponible en los colores negro y azul por un precio de 8760 rublos que, al cambio, serían unos 100 euros. Si consideramos la cantidad de memoria que trae, el precio no está mal aunque su pantalla y procesador dejen que desear.

Se espera que se lance en otros países con un precio similar pronto. Sin embargo, HTC hasta ahora no ha mencionado nada acerca de esto, así que nos mantenemos atentos para informarte cuando la empresa anuncie el lanzamiento internacional de este HTC Wildfire E2. Mientras tanto, dinos… ¿qué te parece este nuevo móvil? ¿será otro fracaso de HTC?