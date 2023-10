Los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro son los nuevos teléfonos inteligentes de la gran G, que cuentan con pantalla de 120 Hz, el procesador Tensor G3, una cámara trasera principal de 50 megapíxeles y Android 14 instalado de fábrica con 7 años de soporte de software garantizados. Pero hay una pregunta que muchos usuarios se hacen: ¿tienen jack de 3.5 mm para auriculares?

La respuesta corta es no. Los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro no cuentan con este conector, que cada vez es más escaso en los dispositivos de gama alta. En su lugar, ofrecen la opción de usar auriculares inalámbricos, que se pueden conectar por Bluetooth, o auriculares con cable USB-C que se pueden enchufar al puerto de carga del teléfono.

Una generación más en la que echaremos de menos el jack de 3.5 mm

Desde la generación Pixel 2 de 2017, Google abandonó el jack de 3.5 mm en sus smartphones y no se ha arrepentido de su decisión. No es la única compañía que lo ha hecho: Samsung, Apple, OnePlus, Nothing y prácticamente cualquier fabricante de móviles de gama alta han quitado el conector para auriculares de sus mejores modelos.

Actualmente, las únicas marcas que mantienen el jack de 3.5 mm en sus dispositivos de gama alta son Sony y ASUS. También los móviles gamer como los ROG Phone, que son considerados smartphones prémium, suelen contar con el puerto necesario para conectar auriculares de cable.

Todo tiene una solución: usar un adaptador USB-C a jack de 3.5 mm

Afortunadamente, puedes usar auriculares con conector de 3.5 mm en un Pixel 8 u 8 Pro utilizando un adaptador USB-C a jack de 3.5 mm. Google solía incluir este adaptador en la caja de sus móviles (dejó de hacerlo desde el Pixel 4), pero ahora debes comprarlo por separado.

La buena noticia es que no es necesario que el adaptador sea de marca Google. Puedes comprar cualquiera, siempre y cuando esté diseñado para transmitir la música desde un puerto USB-C a un jack de 3.5 mm. Pulsa el siguiente botón para conocer nuestras cinco recomendaciones:

Es una pena que Google haya tomado la decisión de abandonar por completo el jack de 3.5 mm no solo en su gama alta, sino también en su gama media-alta (como es el caso del Pixel 7a). Por suerte, los adaptadores USB-C a jack de 3.5 mm no son caros y funcionan bastante bien.