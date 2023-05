El Google Pixel 7a tiene jack para auriculares y ranura micro SD

El nuevo Google Pixel 7a ha llegado con características increíbles. Y es que esta versión «Lite» no tiene nada que envidiarle a los últimos flagships de la gran G: los Pixel 7 y Pixel 7 Pro. De hecho, se puede decir que el Pixel 7a es casi un Pixel 7 con menos potencia de carga, pero mucho más barato. ¿Tiene jack para auriculares y ranura para micro SD este móvil de Google? Pues a continuación te lo revelamos.

No, el Google Pixel 7a no tiene jack para auriculares ni ranura para tarjetas micro SD

Seremos breves y claros, el Google Pixel 7a no tiene jack para auriculares ni ranura para tarjetas micro SD. Si esperabas este par de características en la versión «Lite» de los Pixel 7, pues lamentamos decirte que no puedes conectar directamente tus auriculares de cable a este móvil ni expandir su almacenamiento con tarjetas micro SD.

De esta manera, si necesitas mucha capacidad de almacenamiento, tendrás que optar por servicios de almacenamiento en la nube para complementar los 128 GB del Pixel 7a. Y… ¿Existe alguna manera de escuchar música con auriculares de cable? Sí, y a continuación te explicamos cómo hacerlo.

¿Cómo usar auriculares de cable en el Google Pixel 7a?

Ahora bien, aunque el Pixel 7a no tenga jack para auriculares de 3,5 mm, esto no significa que no puedas usar tus auriculares de cables. Lo único que tienes que hacer es comprar un adaptador de USB-C a jack para auriculares. Y no te preocupes, este es un gadget muy barato. En Amazon puedes conseguir un montón de modelos desde 5 € a 10 €. Sin embargo, te recomendamos que te lleves el adaptador de Apple que cuesta 8,99 € y ofrece una gran calidad de audio:

Finalmente, una última alternativa es usar auriculares de cable USB-C que funcionan exactamente igual que los que se conectan por el jack de 3,5 mm. ¿No sabes cuál comprar? Pues aquí te recomendamos los 5 mejores auriculares de cable USB tipo C para móviles sin jack para auriculares como el Google Pixel 7a.