Google Pixel 7a vs Pixel 6a vale la pena dar el salto

Google acaba de lanzar el nuevo Pixel 7a, la esperada versión «Lite» de la última serie de buques insignias de la gran G (Pixel 7 y Pixel 7 Pro). Y, ante la llegada al mercado de este nuevo smartphone de gama media, muchos usuarios se están preguntando… ¿Cuál vale la pena comprar?… ¿El nuevo Pixel 7a o el Pixel 6a del año pasado? Pues si tú también tienes esta duda, te invitamos a que le eches un vistazo a la siguiente comparativa sobre los Pixel 7a y Pixel 6a para que descubras cuál es mejor.

Comparativa de los Google Pixel 7a y Google Pixel 6a

Google ha hecho una gran actualización con su nuevo móvil. Y es que el Pixel 7a trae una gran cantidad de mejoras respecto a Pixel 6a. Aquí abajo te dejamos una tabla comparativa con las especificaciones de estos móviles para luego contarte detalladamente cada uno de los apartados en los que Pixel 7a demuestra ser un móvil notablemente superior.

Especificaciones Google Pixel 7a Google Pixel 6a Dimensiones 152 x 72,9 x 9 mm. 193 gramos. 152,2 x 71,8 x 8,9 mm. 178 gramos. Pantalla 6,1″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel OLED, tasa de refresco de 90 Hz, 429 ppi, HDR, modo Always-on display y protección Gorilla Glass Class 3. 6,1″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel OLED, tasa de refresco de 60 Hz, 429 ppi, HDR, modo Always-on display y protección Gorilla Glass Class 3. Procesador Google Tensor G2 con chip de seguridad Titan M2. Google Tensor con chip de seguridad Titan M2. RAM 8 GB de tipo LPDDR5. 6 GB de tipo LPDDR5. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 3.1. 128 GB en formato UFS 3.1. Cámara Trasera Principal de 64 MP, tamaño de sensor de imagen 1/1,73″, con f/1.89, tamaño de píxeles de 0.8 µm, campo de visión de 80° y Super Res Zoom de 8x.

Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2, tamaño de píxeles de 1.12 µm y campo de visión de 120°. Principal de 12,2 MP, tamaño de sensor de imagen 1/2,55″, con f/1.7, tamaño de píxeles de 1.4 µm y campo de visión de 77°.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, tamaño de píxeles de 1.25 µm y campo de visión de 114°. Cámara Frontal 13 MP con f/2.2, tamaño de píxeles de 1.12 µm y campo de visión de 95°. 8 MP con f/2.0, tamaño de píxeles de 1.12 µm y campo de visión de 84°. Conectividad y extras USB C 3.2, WiFi 6E de tres bandas, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, Google Cast, VPN de Google One, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial, altavoces estéreo y resistencia IP67 (al polvo y al agua). USB C 3.1, WiFi 6E de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2 LE, NFC, Google Cast, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, lector de huellas en pantalla y resistencia IP67 (al polvo y al agua). Batería 4385 mAh con carga rápida de 18 W e inalámbrica de 5 W. 4410 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 13. Android 12 (actualizable a Android 13). Precio 509 €. 459 €.

El Pixel 7a trae la gran mejora que muchos esperaban: una pantalla más rápida y fluida

Los Pixel 6a y Pixel 7a tienen las mismas pantallas con una sola diferencia. Ambos móviles llevan un panel OLED de 6,1 pulgadas con resolución Full HD+ (1080p) y relación de aspecto 20:9 protegido por el cristal Corning Gorilla Glass Class 3. Sin embargo, la pantalla del nuevo Pixel 7a ofrece tasa de refresco de 90 Hz, lo que la hace más fluida y rápida en comparación con la del Pixel 6a, que va a 60 Hz.

El Pixel 6a no puede competir con el rendimiento que garantiza el Tensor G2 del Pixel 7a

Otra cosa en la que es mejor el Pixel 7a es en el rendimiento. Y es que la versión de este año lleva bajo el capó el nuevo Tensor G2, la última generación de procesadores de Google acompañado de 8 GB de RAM. Por su parte, el Pixel 6a tiene una versión anterior de este chipset (Tensor G1) diseñado con una tecnología de fabricación más antigua y menos eficiente (4 nm vs. 5 nm) y está acompañado de menos RAM (6 GB).

El apartado fotográfico ha recibido una mejora importante en el nuevo Pixel 7a: sensores más grandes y con más resolución

En las cámaras está la mejor actualización que ha recibido el nuevo móvil de Google. Y es el Pixel 7a trae un nuevo sensor principal de Sony de 64 MP que es un 72 % más grande que el de Pixel 6a y capta hasta 44 % más de luz. Esto hace que logre una calidad de imagen infinitamente superior a la del Pixel 6a que sigue usando el sensor de 12,2 MP que presentó por primera vez el Pixel 3 en 2018. También tiene un sensor ultra gran angular más grande y con más resolución (13 MP vs. 12 MP).

La carga inalámbrica, el desbloqueo facial y las últimas tecnologías de conectividad llegan con el nuevo Pixel 7a

Si bien ambos móviles tienen casi la misma batería (4385 mAh vs. 4410 mAh) y carga rápida por cable (18 W), el nuevo Pixel 7a añade por primera vez la carga inalámbrica de 5 W. Además, otra de las cosas nuevas que suma esta versión es el desbloqueo facial, la VPN integrada de Google One, la última versión del puerto USB C (3.2 vs. 3.1) y del Bluetooth (5.3 vs. 5.2).

¿Vale la pena dar el salto? Sí, el Pixel 7a es una gran actualización y solo cuesta 40 € más

No hay que ser un experto en telefonía móvil para darse cuenta de que el Pixel 7a es una mejora en prácticamente todos los apartados respecto al Pixel 6a. De hecho, sorprende que Google haya hecho tantas mejoras en esta nueva versión «Lite» de su serie de gama alta, ya que ha llegado con las características suficientes para competir contra el mismísimo Pixel 7, el buque insignia de la gran G para este 2023.

Ahora bien, ante esta gran cantidad de mejoras en pantalla, fotografía, autonomía, rendimiento y tecnologías de conectividad, es normal pensar que el Pixel 7a es mucho más caro que el Pixel 6a. Sin embargo, la realidad es que Google ha logrado dar este gran salto en calidad sin aumentar desproporcionadamente el precio del móvil.

El nuevo Pixel 7a tiene un precio de 509 €, es decir, es solo 40 € más caro que el Google Pixel 6a del año pasado, que salió al mercado con un precio de lanzamiento de 459 €. Además, tendrá un año más de actualizaciones al ser un móvil más nuevo que el Pixel 6a. ¿Ya tomaste la decisión de cuál comprar? Pues entonces te invitamos a usar los botones de compra de Amazon que dejamos aquí abajo:

Y tú… ¿Con cuál de estos dos móviles te quedas?