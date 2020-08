Finalmente Google ha lanzado el Pixel 4a, un smartphone que viene a ser el sucesor del móvil económico de Google, hablamos del Pixel 3a. Esto nos lleva a hacernos la pregunta, ¿qué ha cambiado? Así que, hemos decidido comparar las características de estos dos móviles para evaluar sus diferencias.

Google Pixel 4a vs Pixel 3a: tabla comparativa

Especificaciones Pixel 4a Pixel 3a Dimensiones y peso 144 x 69,4 x 8,2 mm

143 g 151,3 x 70,1 x 8,2 mm

147 g Pantalla 5.81″ OLED 1080×2340, relación de aspecto 19.5: 9, con protección Gorilla Glass 3 5.6″ OLED 1080×2220, relación de aspecto 18.5: 9, vidrio Dragontrail Procesador Qualcomm Snapdragon 730G con tarjeta gráfica Adreno 618 Qualcomm Snapdragon 670 con tarjeta gráfica Adreno 615 RAM 6 GB LPDDR4x 4 GB LPDDR4 Almacenamiento 128 GB 64 GB Cámara Trasera 12.2MP con apertura de f/1.8 12.2MP con apertura de f/1.7 Cámara Frontal 8MP con apertura de f/2.0 Conectividad Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1 + LE, (códecs HD: AptX, AptX HD, LDAC, AAC), NFC Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0 + LE (códecs HD: AptX, AptX HD), NFC Batería 3140 mAh 3000 mAh Sistema Operativo Android 10

El Pixel 4a cuenta con un diseño más moderno

Si hay algo que se le criticó mucho al Pixel 3a, fue su diseño tan anticuado con grandes biseles. El Google Pixel 4a en cambio, se ve mucho más moderno, con biseles más pequeños y una cámara frontal incrustada en la pantalla lo cual es un detalle muy atractivo. En la parte trasera ambos cuentan con un lector de huellas tradicional y una cámara de un solo sensor, aunque en la nueva versión, viene en un cuadrado muy similar al de sus hermanos mayores, los Google Pixel 4 y 4 XL.

Otro detalle es el tamaño, a pesar de que el Pixel 4a es ligeramente más pequeño, su pantalla es más grande, gracias a la casi ausencia de biseles. Dicha pantalla viene ahora con la protección Gorilla Glass 3. Lo único que juega en contra del Pixel 4a en este apartado, es que solo viene en color negro.

Mayor potencia para el Pixel 4a

Aquí pueden estar los cambios más significativos entre estos dos modelos. El Pixel 4a ha dado un salto del procesador Snapdragon 670 al Snapdragon 730G, lo que se traduce en mejores prestaciones para los videojuegos. A esto le debemos sumar que ha pasado de 4 a 6 GB de memoria RAM y de 64 a 128 GB de almacenamiento interno.

Se mantiene la cámara de un solo lente en el Pixel 4a

Algo que sorprendió un poco, es que luego de un año, Google haya decidido mantener una cámara principal de un solo sensor. De hecho, la única diferencia entre una y otra, es que la apertura del Pixel 4a ahora es de f/1.8, en lugar del f/1.7 que posee su antecesor. En la cámara para selfies han colocado el mismo sensor de 8 MP que tiene el Pixel 3a.

Google ha demostrado que con un buen software puede superar los resultados de otros móviles con mejor hardware, sin embargo, esta decisión podría afectar un poco las ventas del móvil.

¿Debería actualizar al Pixel 4a?

La verdad es que si tienes el Google Pixel 3a y estás feliz con tu móvil, no hace falta que gastes tu dinero para actualizarlo, ya que las diferencias entre uno y otro no son tan grandes como para justificarlo.

Por otro lado, si el dinero no es un problema para ti, puedes hacerlo, además, el Pixel 4a ha salido al mercado con un precio menor que el que tenía Pixel 3a en su estreno, 50 dólares menos para ser exactos, dejándolo en 349 dólares o 296 euros al cambio.