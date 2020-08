Para que un móvil sea considerado bueno no solo debe ofrecer un rendimiento excelente, sino también un buen precio y una calidad de construcción destacable. Tener las tres cosas en uno solo es complicado, pero sucede.

La calidad de un móvil también se mide por su durabilidad, y parece que el nuevo dispositivo de Samsung tendrá mucha. El Galaxy Note S20 Ultra aprobó el test de resistencia y demuestra que su calidad va muy de la mano con su rendimiento.

El Galaxy Note 20 Ultra es duro como una roca, y este vídeo lo demuestra

El famoso youtuber Zach Nelson sometió al Note 20 Ultra a su clásico test de tortura para medir qué tan bien construido está. ¿Y cuál fue el resultado? Bastante bueno, pero vamos a detallarlo un poco.

El móvil de Samsung es el primer dispositivo con Gorilla Glass Victus, por lo que la prueba anti rayones es doblemente importante. En este aspecto, el Note 20 Ultra ofrece una resistencia contra rayones de nivel 7, aunque en el nivel 6 ya comenzaba a sufrir.

Parece realmente poco, especialmente si tomamos en cuenta que el OnePlus Nord con Gorilla Glass 5 obtiene el mismo resultado. No obstante, Nelson no crucifica al Note 20 Ultra por ello. ¿La razón? Porque “al fin y al cabo es un cristal”, y señala que una resistencia de nivel 7 no está para nada mal.

Mientras, en la prueba del cúter le fue muy bien al Note 20 Ultra. Como cabría esperar, la pintura de los laterales se cae con relativa facilidad, pero los marcos fabricados en acero inoxidable no mostraron daño físico alguno.

La prueba de exposición al calor también tuvo un resultado notable según palabras del youtuber. La pantalla del Galaxy Note 20 Ultra resiste 23 segundos de exposición directa a la llama de un encendedor antes de quemarse. No obstante, el panel quedará quemado para siempre, algo normal en una pantalla AMOLED.

La última prueba fue la del doblado, en la que el Note 20 Ultra brilló como pocos lo hacen. Nelson fue incapaz de doblar el Note 20 Ultra ejerciendo palanca con sus manos, lo que demuestra que este móvil está muy bien construido. Pero hay algo adicional, resulta que muchas pantallas tienden a quebrarse en esta prueba, y la del Note 20 Ultra quedó como nueva, ¡20 puntos para Samsung y Corning!

¿Y el stylus? También pasó por el test. Se rompe con relativa facilidad como cabría esperarse debido a su tamaño, pero Nelson dejó ver que el SPen tiene una construcción muy buena en su interior. De hecho, aún roto puede seguir funcionando.

El Note 20 Ultra es un móvil increíble en todo sentido, aunque su precio asuste

Tomando en cuenta que el nuevo dispositivo de Samsung se vende por más de 1300 euros, lo menos que podíamos esperar era un resultado como este. El Note 20 Ultra está fabricado con los mejores componentes que tiene Samsung a su alcance, pero los principales responsables son dos.

Por una parte, la decisión de incluir marcos de acero inoxidable fue excelente, porque aporta una resistencia a todo el conjunto muy superior a la del plástico y el aluminio. Por la otra, usar Gorilla Glass Victus también fue una buena idea. La nueva versión del cristal de Corning no mejora mucho en la resistencia a los rayones, pero sí que aguanta muy bien la presión.

Normalmente nunca someterás a tu móvil a este tipo de pruebas en tu día a día, pero los test de resistencia son necesarios para conocer la respuesta ante ciertas condiciones de uso. Así, al menos sabes que el Note 20 Ultra no se doblará porque lo lleves en tu bolsillo trasero como le pasaba al iPhone 6.