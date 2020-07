El OnePlus Nord es el primer móvil gama media de la compañía, y ciertamente está dando mucho de qué hablar. Ya comparamos el OnePlus Nord vs Realme X50 vs Mi Lite 10 para dar con el mejor gama media de 2020, y quedó como ganador.

Aparte, también lo comparamos con su hermano mayor, en un artículo en el que concluimos que el Nord es una compra mejor que el OnePlus 8. Sin embargo, no todo es perfecto en este móvil, pues el OnePlus Nord no aprobó el test de resistencia al que fue sometido.

El OnePlus Nord brilla en rendimiento, pero falla un poco en calidad de construcción

El vídeo que ves arriba fue realizado por Zach Nelson, un youtuber que se dedica a someter a los peores castigos a múltiples dispositivos en su canal. ¿Su objetivo? Descubrir qué tan resistentes son. El OnePlus Nord pasó por sus manos, y esto fue lo que sucedió con él:

Gracias al Gorilla Glass 5, la pantalla del OnePlus Nord tiene una resistencia contra rayones de nivel 7 sobre una escala de 10. Este es un registro bastante bueno a nuestro parecer, y además el lector óptico se mantiene funcionando a pesar de ellos.

Sin embargo, el OnePlus Nord no tiene tanto éxito en otros apartados. Por ejemplo, los laterales de todo el Nord son muy fáciles de cortar con un cúter. ¿Por qué sucede? Porque realmente son de plástico, y no de aluminio como OnePlus quiere hacerte creer con su acabado brillante.

La trasera y el módulo de cámaras no pasaron por el test contra rayones directamente, pero no tuvieron problemas con el cúter. El panel del Nord es capaz de soportar el calor directo de un encendedor por 25 segundos antes de quedar marcado. No es un mal registro en lo absoluto, pero tampoco es destacable.

En la prueba de doblado no le fue nada bien al Nord, ya que se deforma y quiebra fácilmente ejerciendo palanca con las manos. Ciertamente son pocas las veces que un móvil debería ser sometido a una fuerza similar, pero muchos tienen una resistencia mayor. Nelson no llevó al Nord a la prueba de resistencia contra impactos, pero tomando en cuenta lo anterior, probablemente no le iría muy bien.

El Nord no es un mal móvil, pero su resistencia pudo ser mejor

Como mencionamos arriba, en el uso diario son pocas las veces en las que un móvil se expondrá a este tipo de pruebas que lo lleven al límite. Sin embargo, es necesario que pasen por un test de resistencia para que los usuarios sepan lo que compran.

En el caso del Nord, sí, es un móvil increíble, pero su durabilidad se ve un poco comprometida por su calidad de fabricación. Por supuesto, hay una justificación detrás de todo esto: el Nord es un dispositivo relativamente económico para sus características, y para llegar a su precio hay que sacrificar algo.

En este caso, lo que se sacrifica es en materiales de construcción, haciendo uso del plástico para los marcos. Además, la estructura tampoco tiene tantos soportes como se esperaría, lo que le permite doblarse con cierta facilidad.

¿Nuestra recomendación? Compra la funda protectora que se lanzó junto a este móvil. No solo te ayudará a mantenerlo mucho más seguro, sino que además tiene un diseño muy chulo. ¿Dejaríamos de comprar el OnePlus Nord por eso? Para nada. Es mejorable, pero ciertamente hay peores, como el Redmi Note 7 que suspendió estrepitosamente el test de resistencia.