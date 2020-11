Cuando se filtraron las especificaciones del Moto G9 Plus quedamos atónitos por la enorme batería que incluye el terminal en su interior. Ahora, y luego de que Motorola haya presentado de forma oficial el hermano pequeño del G9 Plus, el Moto G9 Power, podemos decir que a la compañía china lo que más le importa es la autonomía.

Con una batería prácticamente gigantesca, de 6000 mAh para ser exactos, Motorola quiere que este smartphone destacase específicamente por una cosa, su batería. Esta es sin lugar a dudas su característica más llamativa, y no es algo que haya que dejar pasar… Ya que no todos los móviles de gama media disponen de una batería tan grande en su interior.

Especificaciones técnicas del Moto G9 Power

Características Moto G9 Power Dimensiones y peso 172,14 x 76,79 x 9,66 mm. 221 gramos. Pantalla 6,8″ HD+ de 60 Hz, Max Vision y panel IPS. Procesador Qualcomm Snapdragon 662. RAM 4 GB. Almacenamiento 128 GB expandible hasta 512 GB por microSD. Cámara trasera Triple de 64 MP con f/1.8 + Macro de 2 MP con f/2.4 + Profundidad de 2 MP con f/2.4 y flash LED. Cámara frontal 16 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS + LTE, GLONASS, LTEPP, Galileo, Bluetooth 5, NFC, y jack de audio de 3,5 mm. Batería 6000 mAh con carga rápida de 20 W. Sistema operativo Android 10.

Motorola apuesta por un diseño conocido

El refrán dice que “cuándo la cosa funciona, no hay que hacer cambios”, y esto parece que es lo que ha pensado Motorola en cuanto al diseño del nuevo Moto G9 Power. Con unas líneas que hacen que el mismo se parezca a otros móviles de la casa, como por ejemplo el logo de la marca en el centro de la parte inferior del terminal, el G9 Power tiene un aire a sus antecesores (G8 Power y G7 Power).

Pero no todo son semejanzas, y es que así como el G8 Power tiene el módulo de cámaras en el centro trasero, el nuevo G9 Power desplaza dicho módulo a una esquina. Eso sí, mantiene esa forma cuadrada para albergar las cámaras. Desde nuestro punto de vista, este es un cambio acertado, ya que el módulo ubicado en el centro hace que el terminal sea mucho más frágil cuando recibe cualquier golpe.

Otra cosa que se debe destacar es que, a diferencia del resto de los fabricantes de móviles, Motorola ha tomado coraje y se animó a incluir un botón físico para el asistente de Google.

En cuanto a la parte frontal del móvil, se observan marcos un poco más delgados, salvo la parte inferior que es mucho más gruesa que los costados y la parte superior del móvil. La pantalla no destaca demasiado, es un panel IPS de 6,8 pulgadas con una resolución HD+ que se queda en 60 Hz.

Nada para destacar en cuanto a sus cámaras

El aspecto fotográfico no parece ser algo muy importante para Motorola, al menos para su línea Power. Viendo que apuestan por un sensor de 64 megapíxeles para la cámara principal, pero que no la acompañan de un lente gran angular, y termina siendo un teléfono que no logra destacar en términos fotográficos.

Eso sí, Motorola no ha dejado solo a ese sensor principal, pues al mismo lo acompaña un lente macro, y otro lente que se encarga de analizar la profundidad. En cuanto a captura de vídeo, la cámara trasera principal tiene la capacidad de grabar en Full HD tanto a 30 como a 60 cuadros por segundo. La cámara macro se queda en 30 cuadros por segundo y calidad HD.

Por otro lado, su cámara frontal no tiene mucho para destacar por si sola. Es ni más ni menos que un sensor de 16 megapíxeles Quad Pixel con una apertura f/2.2. Para tomarse una selfie o realizar una videollamada alcanza y sobra.

Rendimiento aceptable para ser un móvil de menos de 200 euros

Esperar un rendimiento espectacular en un móvil de menos de 200 € sería algo descabellado, pero la realidad es que Motorola no defrauda con el G9 Power. En su interior podemos encontrar un procesador Snapdragon 662, acompañado por una única configuración de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. En pocas palabras, son las mismas características que tiene el G8 Power.

La batería, el punto fuerte del Moto G9 Power

Como decíamos al principio del artículo, la fortaleza de este terminal está en la batería, la cual brinda una autonomía de 60 horas con una sola carga, algo que sin lugar a dudas sorprende y mucho. Son 6000 mAh en total que pueden cargarse de forma rápida con los 20 W que posee el cargador que se incluye en la caja.

Disponibilidad y precio del Moto G9 Power

El precio con el que llegará al mercado el Moto G9 Power es de unos 199,99 euros, 100 euros menos que el terminal de gama media con 5G que presentó Motorola, el Moto G 5G. Como bien comentamos más arriba, solo se podrá comprar una sola versión: la de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Además, se podrá adquirir en dos colores: verde o violeta.

Por otro lado, Motorola no ha especificado una fecha exacta sobre cuándo se podrá comprar este móvil. Eso sí, la compañía en cuestión ha mencionado que este terminal llegará en las próximas semanas. Se espera que anuncien una fecha oficial durante los días venideros.

¿Qué pienso del Moto G9 Power teniendo un Moto G8 Power?

Cómo poseedor de un Moto G8 Power debo decir que la compañía asiática con estos móviles suele cumplir lo que promete, ¿qué sería esto? Pues que la autonomía que afirman que posee el móvil suele ser real, y siendo sincero… tener un teléfono que debes cargar 1 vez cada 2 o 3 días es increíble.

Sin mucho más que añadir al respecto, si estás pensando en cambiar tu móvil y quieres uno barato (de menos de 200 €) que no se quede sin batería durante un día de uso extremo, deberías pensar seriamente en darle una oportunidad a la línea G Power de Motorola.

