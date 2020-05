El Samsung Galaxy Z Flip es el segundo móvil en formato concha que hemos visto en la nueva generación de pantallas plegables. Recordemos que antes fue presentado el Motorola RAZR.

Ambos móviles destacan por un diseño y tecnología fuera de serie, razón por la cual tienen un precio privativo para la mayoría de los bolsillos. Sin embargo, pagar 1260 euros solo para poder plegar el móvil no parece ser una buena justificación. Por lo que, como mínimo, esperaríamos ver especificaciones dignas de un gama alta de 2020.

Y sí, el Galaxy Z Flip viene con el Snapdragon 855+, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno y una pantalla Dynamic OLED, HDR10+, plegable y con 6.7 pulgadas. No es de lo mejor pero tampoco está mal. Aún así, todavía nos queda la duda, ¿qué tal son las cámaras? Un aspecto vital en la gama alta. Bueno, para responder a esta pregunta hemos encontrado una de las pruebas más completas hechas hasta ahora, llevada acabo por el equipo de DXOMARK.

Las cámaras del Galaxy Z Flip pasan por las manos del equipo de DXOMARK

Características Samsung Galaxy Z Flip Cámara trasera Doble: sensor de 12 MP 1/2.55-pulgadas, con apertura focal de 1.8, PDAF, pixel doble y OIS + sensor gran angular de 12 MP con 12 mm y apertura focal de 2.2. Flash LED y toma de vídeo 4K a 30/60 fps. Cámara frontal 10 MP con f/2.0.

Aquí arriba te dejamos las especificaciones técnicas de las cámaras, tanto de las traseras como de la delantera. Si nos guiamos por esta tabla, ciertamente no parece que se trate de los sensores que un gama alta debería tener. Sin embargo, recordemos que Google ha demostrado con sus móviles Pixel que se puede hacer mucho sin tener más cámaras o más megapixeles.

Pero Samsung no es Google y por eso vale la pena poner a prueba la capacidad fotográfica del Galaxy Z Flip, sobre todo si tienes pensado comprarlo. En este caso, el equipo de DXOMARK ha usado un criterio de evaluación bastante completo, considerando muchos aspectos de vital importancia como la exposición, el color, autoenfoque, textura, ruido, fotos nocturnas, zoom, desenfoque y gran angular. Además, en el caso de los vídeos se consideró la calidad de la estabilización.

Evaluaron 1600 fotos bajo diferentes condiciones y 2 horas de vídeo. También, cada foto fue comparada con fotos tomadas bajo las mismas condiciones por un iPhone 11 Pro Max y Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Los resultados de las fotos tomadas por el Galaxy Z Flip

Hemos llegado a la parte más interesante, los resultados de las pruebas fotográficas. Para empezar, la cámara logró un balance de blancos bastante decente. Además, es capaz de dar buenos resultados en escenas de alto contraste, ofreciendo un rango dinámico bastante equilibrado. En la galería de fotos puedes ver un par de ejemplos.

En la mayoría de las situaciones, sobre todo en espacios cerrados, las fotos tienen una buena representación de los colores, algo que se pierde un poco en escenas al aire libre, donde el color tiende a ser más opaco.

La cámara frontal del Galaxy Z Flip esconde más de una sorpresa

Curiosamente, al presentar el Galaxy Z Flip una de las cosas de las que Samsung hizo mayor alarde fue de la versatilidad de la pantalla plegable a la hora de tomar fotos frontales, ya que esta se puede mantener en un ángulo de 90º, lo que nos permite dejar el móvil sobre cualquier superficie y así tener mayor libertad para tomar una mejor foto frontal. Sin embargo, tampoco esperes resultados extraordinarios con su sensor de 10 MP y apertura focal de 2.0.

El Samsung Galaxy Z Flip es buena reduciendo el ruido en las fotos

En lo que respecta al ruido de las fotos, lo procesa bastante bien, tanto en interiores como en exteriores. Aunque, en algunas ocasiones sí se puede notar un poco, pero no es algo que cause molestia. Todo indica que la clave para que tenga resultados excelentes es tomar fotos en espacios cerrados y con buena iluminación, pero sabemos que ese no siempre puede ser el caso.

Además, no solo es notoria la reducción del ruido sino la considerable mejoría en la textura de la foto. Sin embargo, en algunas ocasiones el Samsung Galaxy Z Flip sacrifica el nivel de detalle para ofrecer una textura más suave, incluso en situaciones en las que no es tan necesario.

El autoenfoque del Galaxy Z Flip no es el más rápido, por mucho

El autoenfoque de este móvil es bueno y malo a la vez. Por un lado, es bueno porque es muy acertado y consistente, pero malo porque tarda mucho en enfocar bien. Caso contrario a la mayoría de los gama alta de la actualidad.

El sensor gran angular del Galaxy Z Flip es de lo mejor

En el caso del lente gran angula, sorprendentemente es más amplio que el de la mayoría de otros móviles, por lo que puedes capturar mucho más en una sola toma. Al igual que con el sensor principal, logra una buena reproducción de los colores, con buena exposición y un amplio rango dinámico, tanto en interiores como en exteriores. Pero no todo es perfecto, en algunas tomas también puede dejar ver fallas, sobre todo al combinar varias tomas en una sola.

El zoom, lo que nos hubiese gustado ver en el Galaxy Z Flip

Quizás, lo que más se le podría criticar a este móvil es la carencia de un sensor teleobjetivo, algo impensable en un gama alta de 2020, año en el que todos compiten por ofrecer el zoom más potente y acertado.

Las fotos nocturnas se resienten mucho

Las fotos de noche con flash son bastante decentes, pero si acercamos la imagen veremos que conserva pocos detalles y en cambio sí deja mucho ruido. Y la cosa no mejora cuando se toman las fotos sin flash, incluso parece que el Galaxy Z Flip en algunas tomas trata de iluminar un poco con el flash para poder captar más información.

Grabar vídeos en el Galaxy Z Flip es de lo que más se disfruta con la cámara

Por último, la experiencia con los vídeos fue muy satisfactoria. De hecho, el autoenfoque funciona mejor que en la toma de fotos. La estabilización óptica funciona muy bien y en general los resultados son bastante buenos. En lo que sí flaquea es en el rango dinámico, por lo que no es recomendable grabar en escenas con mucho contraste o donde haya iluminación muy fuerte. Curiosamente, aunque la estabilización funciona bien en exteriores, flaquea en espacios cerrados

El veredicto final: ¿qué tan buena es la cámara del Samsung Galaxy Z Flip?

Como a la mayoría (por no decir que todos), si te ha llamado la atención este móvil es por su pantalla plegable, misma que lo hace ser tan caro. Sin embargo, no todo gira entorno a esta. El Samsung Galaxy Z Flip es capaz de tomar fotos muy buenas. Aún así, para tratarse de un móvil de más de 1000 euros, no puede competir contra otros móviles de precios similares o incluso más económicos.

Como ya hemos mencionado anteriormente, en la mayoría de condiciones logra muy buenos resultados. Su punto más cuestionable sin dudas es lo lento del autoenfoque y en el caso de los vídeos, las irregularidades en la estabilización óptica al grabar en espacios cerrados. A pesar de todo, el equipo de DXOMARK le otorgó una puntuación de 109 en fotos y 96 en vídeo, nada mal.

En conclusión, si estás buscando un móvil para tomar excelentes fotos, por ese precio hay mejores opciones. En cambio, si quieres un móvil en formato concha que pueda cumplir sobradamente con prácticamente todas las funciones, incluyendo las fotos, entonces el Samsung Galaxy Z Flip es para ti.