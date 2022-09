El iPhone 14 generó un escozor enorme hasta en los fanáticos más acérrimos de Apple. Diferente a los iPhone 14 Pro que sí traen varias mejoras, el iPhone 14 es el mismo iPhone 13, pero mucho más caro. La falta de novedades y el precio han hecho que muchos usuarios giren la vista hacia Android, que ofrece opciones mucho más variadas. Y no, no es que el iPhone 14 sea malo (es muy bueno y potente), pero la estrategia de Apple con ellos no tiene pies ni cabeza.

Es por ello que hoy decidimos darte una mano si estás buscando cambiar tu viejo móvil por un nuevo tope de gama. En Android hay un montón de smartphones que son similares o mejores que los iPhone 14, algunos más caros, otros más económicos. Hoy nos centraremos en estos últimos, pues te recomendaremos 5 móviles Android mejores y más baratos que el iPhone 14.

Google Pixel 6 Pro, la fotografía digital de Google

y Android puro son la combinación perfecta

Puede que el chip Tensor del Pixel 6 Pro tenga un rendimiento menor que el A15 Bionic del iPhone 14. Sin embargo, la integración de Android con este SoC es tan buena como la de los Apple A con iOS, así que no notarás diferencia. Además de muy fluido, el móvil de Google es el primero en recibir todas las novedades de Android y tiene actualizaciones aseguradas hasta Android 15 (como mínimo).

No teniendo suficiente con esto, el Pixel 6 Pro no le envidia nada al iPhone 14 en lo que respecta a fotografía y vídeo. Sus cámaras son realmente superiores y el Pixel cuenta con toda la experiencia en fotografía móvil de Google. El postprocesado de imagen basado en IA de Google es mítico, un puesto muy bien ganado, especialmente en fotografías nocturnas.

Y si esto no fuese suficiente, la pantalla del Pixel 6 Pro le pasa por encima a la del iPhone 14, tiene certificación IP68 y cuesta mucho menos dinero. Puedes encontrarlo en Amazon por 718 € en su versión de 12 GB + 128 GB. Esta es su ficha técnica resumida:

Pantalla P-OLED de 6,71” , resolución QHD+ (3120 x 1440 píxeles), 120 Hz, LTPO y HDR10+.

, resolución QHD+ (3120 x 1440 píxeles), 120 Hz, LTPO y HDR10+. Procesador Google Tensor con gráfica Mali-G78 MP20.

con gráfica Mali-G78 MP20. 12 GB de RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1 de 128 / 256 / 512 GB.

y almacenamiento UFS 3.1 de 128 / 256 / 512 GB. Triple cámara trasera de 50 MP (principal) + 48 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 4x) + 12 MP (ultra gran angular con visión de 114º).

de 50 MP (principal) + 48 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 4x) + 12 MP (ultra gran angular con visión de 114º). Cámara frontal de 11,1 MP con f/2.2.

Batería de 5003 mAh con carga rápida de 30 W y carga inalámbrica de 23 W.

con carga rápida de 30 W y carga inalámbrica de 23 W. Android 12 (actualizable a Android 13).

El Xiaomi 12 Pro con su triple cámara de 50 MP aplasta

al iPhone 14 cómodamente

Sí, los Xiaomi 12S son todavía mejores, pero lamentablemente no llegarán a España, por lo que debemos quedarnos con la serie 12 estándar. Aun así, el Xiaomi 12 Pro es una bestia capaz de atropellar al iPhone 14 sin despeinarse.

Su pantalla AMOLED tiene resolución QHD+, refresco de 120 Hz y un montón de cosas que dejan en ridículo al panel Super Retina XDR del iPhone 14. Además, el Snapdragon 8 Gen 1 del Xiaomi es más potente que el Apple A15 Bionic según AnTuTu.

No obstante, la principal baza de este móvil respecto al de Apple son sus cámaras. El Xiaomi 12 Pro tiene triple cámara trasera de 50 MP, mientras que el iPhone 14 solo tiene 2 de 12 MP cada una. Mientras, el sensor frontal del Xiaomi es de 32 MP vs. 12 MP del móvil de Apple. Es una diferencia abismal y lo mismo sucede con el sistema de carga. En general, el smartphone de Xiaomi es muy superior al de Apple y puedes conseguirlo en Amazon por 879 € en su versión más potente (12 GB + 256 GB).

Pantalla AMOLED de 6,73” , resolución QHD+ (3200 x 1440 píxeles), 120 Hz, LTPO, Dolby Vision, HDR10+ y brillo máximo de 1500 nits.

, resolución QHD+ (3200 x 1440 píxeles), 120 Hz, LTPO, Dolby Vision, HDR10+ y brillo máximo de 1500 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730.

con gráfica Adreno 730. 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1 de 128 / 256 GB.

y almacenamiento UFS 3.1 de 128 / 256 GB. Triple cámara trasera de 50 MP (principal) + 50 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 2x) + 50 MP (ultra gran angular con visión de 115º).

de 50 MP (principal) + 50 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 2x) + 50 MP (ultra gran angular con visión de 115º). Cámara frontal de 32 MP con f/2.5.

Batería de 4600 mAh con carga rápida de 120 W y carga inalámbrica de 50 W.

y carga inalámbrica de 50 W. Android 12 bajo MIUI 13 (actualizable a Android 13).

OnePlus 10 Pro, un maquinón con capa de personalización muy ligera y buen precio

Otro móvil que es técnicamente superior al iPhone 14 y cuesta menos que este es el OnePlus 10 Pro. Puedes conseguirlo en Amazon a 888 € en una de sus mejores configuraciones, la de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Como hasta ahora, la pantalla OLED con resolución QHD+ y refresco de 120 Hz se repite en este móvil. No obstante, el OnePlus 10 Pro tiene mucho más para ofrecer, como su potente Snapdragon 8 Gen 1 y carga rápida de 80 W.

Además, sus cámaras también son excelentes, especialmente el monstruoso ultra gran angular de 50 MP con ángulo de visión de 150º que incorpora. No teniendo suficiente con ello, la calibración de color que hace Hasselblad en el postprocesado de las fotos del OnePlus 10 Pro es genial. En general, es un móvil bastante superior al iPhone 14 y su diseño también es muy bonito. Estas son sus características resumidas:

Pantalla Fluid AMOLED de 6,7” , resolución QHD+ (3216 x 1440 píxeles), 120 Hz, LTPO2, HDR10+ y brillo máximo de 1300 nits.

, resolución QHD+ (3216 x 1440 píxeles), 120 Hz, LTPO2, HDR10+ y brillo máximo de 1300 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730.

con gráfica Adreno 730. 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1 de 128 / 256 / 512 GB.

Triple cámara trasera de 48 MP (principal) + 8 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 3.3x) + 50 MP (ultra gran angular con visión de 150º).

de 48 MP (principal) + 8 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 3.3x) + 50 MP (ultra gran angular con visión de 150º). Cámara frontal de 32 MP con f/2.2.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 80 W y carga inalámbrica de 50 W.

y carga inalámbrica de 50 W. Android 12 bajo OxygenOS 12.1 (actualizable a Android 13).

Samsung Galaxy S22 Ultra, el móvil que compite con

el iPhone 14 Pro Max, pero a precio de iPhone 14

Actualmente puedes conseguir el Galaxy S22 Ultra por menos de 1000 euros en algunas tiendas, por lo que cumple las condiciones de este artículo: un móvil Android más barato y mejor que el iPhone 14.

El Galaxy S22 Ultra es tan superior al iPhone 14, que directamente compite con el iPhone 14 Pro Max. Su pantalla es mucho mejor que la del iPhone 14, sus cámaras le dan un repaso (y tiene 4), su sistema de carga es muy bueno y hasta es compatible con el S Pen.

Lo único en lo que quizás quedaría atrás el Galaxy S22 Ultra es en rendimiento, pues el Exynos 2200 de la versión europea es inferior al Apple A15 Bionic. Aun así, sigue siendo

un procesador fantástico y la diferencia no es tan grande como para notar una caída

en el rendimiento.

Ahorita puedes comprar el Galaxy S22 Ultra de 8 GB + 128 GB por 986 € en Amazon y aquí puedes leer sus especificaciones:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8” , resolución QHD+ (3088 x 1440 píxeles), 120 Hz, LTPO, HDR10+ y brillo máximo de 1750 nits.

, resolución QHD+ (3088 x 1440 píxeles), 120 Hz, LTPO, HDR10+ y brillo máximo de 1750 nits. Procesador Samsung Exynos 2200 con gráfica Radeon Xclipse 920 (Europa).

con gráfica Radeon Xclipse 920 (Europa). 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1 de 128 / 256 / 512 GB y 1 TB.

y almacenamiento UFS 3.1 de 128 / 256 / 512 GB y 1 TB. Cuádruple cámara trasera de 108 MP (principal) + 10 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 10x) + 10 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 3x) + 12 MP (ultra gran angular con visión de 120º).

de 108 MP (principal) + 10 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 10x) + 10 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 3x) + 12 MP (ultra gran angular con visión de 120º). Cámara frontal de 40 MP con f/2.2.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 15 W.

con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 15 W. Android 12 bajo One UI 4.1 (actualizable a Android 13).

Samsung Galaxy Z Flip 4, porque hasta puedes comprar un plegable con lo que cuesta el iPhone 14

Guardamos lo mejor para el final y es que el iPhone 14 es tan costoso, que incluso te da para comprar uno de los plegables más nuevos de Samsung. El Galaxy Z Flip 4 de 8 GB + 256 GB se consigue en 891 € en Amazon, por lo que ahorrarás más de 100 € en tu compra.

Y no es que nada más estarás dando el salto a un móvil plegable, sino a un dispositivo mucho más potente gracias al Snapdragon 8+ Gen 1. Sí, la pantalla puede que no sea QHD+ como la de los 4 dispositivos anteriores, pero sigue ofreciendo refresco de 120 Hz (el iPhone 14 no) y cuenta con dos paneles.

Además, el Galaxy Z Flip 4 es realmente pequeño cuando está plegado, tiene un diseño precioso y sus cámaras están al mismo nivel de las del móvil de Apple: 2 sensores traseros de 12 MP (uno normal y un ultra gran angular). En fin, es una apuesta mucho más sólida y a un precio inferior, estas son sus especificaciones:

Pantalla Foldable Dynamic AMOLED 2X de 6,7” , resolución FullHD+ (2640 x 1080 píxeles), 120 Hz, LTPO, HDR10+ y brillo máximo de 1200 nits.

, resolución FullHD+ (2640 x 1080 píxeles), 120 Hz, LTPO, HDR10+ y brillo máximo de 1200 nits. Pantalla auxiliar Super AMOLED de 1,9″ .

. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730.

con gráfica Adreno 730. 8 GB de RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1 de 128 / 256 / 512 GB.

y almacenamiento UFS 3.1 de 128 / 256 / 512 GB. Doble cámara trasera de 12 MP (principal) + 12 MP (ultra gran angular con visión de 123º).

de 12 MP (principal) + 12 MP (ultra gran angular con visión de 123º). Cámara frontal de 10 MP con f/2.4.

Batería de 3700 mAh con carga rápida de 25 W y carga inalámbrica de 15 W.

con carga rápida de 25 W y carga inalámbrica de 15 W. Android 12 bajo One UI 4.1 (actualizable a Android 13).

¿Ya decidiste qué móvil comprarás con el dinero que tenías para el iPhone 14 antes de llevarte el chasco?