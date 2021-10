A pesar de que recientemente el precio del PVU se ha desplomado, muchas personas siguen creyendo en el proyecto de Plant vs Undead y otras solo siguen jugando para recuperar su inversión. De cualquier forma, si juegas Plant vs Undead es importante que conozcas las últimas novedades sobre el PvP del juego de las que han hablado los desarrolladores del mismo.

Recientemente los desarrolladores de este juego han hablado en el Discord oficial de Plant vs Undead y han explicado cómo funcionarán algunas cosas en el PvP del juego. Ten en cuenta que así es como será el modo PvP de Plant vs Undead.

Algunos detalles que no se conocían sobre el modo PvP de Plant vs Undead

Si bien el pasado 20 de octubre Plant vs Undead clonó las plantas NFT del modo Farm al modo PvP y actualizó su sitio web, todavía no se puede jugar el PvP. Además, se sabía que las plantas tendrían una vida útil en el PvP, pero se desconocía de cuánto tiempo sería dicha vida.

Ya se conoce cuál será la vida útil de las plantas NFT en el modo PvP

Plant vs Undead ya había indicado que en el PvP las plantas NFT se podrían usar cierta cantidad de veces y ahora han explicado cuántas veces se pueden usar. Para explicar cuántas veces se podrá usar una planta en el PvP dividieron las plantas en 3 tipos:

Si son plantas clonadas del modo Farm al PvP solo puedes usarlas 50 veces .

del modo Farm al PvP solo . Cuando son plantas artesanales , es decir que las fabricaste a partir de materiales ganados en partidas PvP puedes usarlas 100 veces .

, es decir que las fabricaste a partir de materiales ganados en partidas PvP . Si son plantas compradas en el Marketplace del PvP puedes usarlas 120 veces.

Ten en cuenta que se considera como usada una planta cada vez que ganas una partida en el PvP del juego usándola. Entonces si pierdes una partida en el PvP no se contará como usada ninguna de las plantas que usaste. De cualquier forma es importante que en el PvP uses buenas plantas y estas son las mejores plantas NFT para el modo PvP de Plant vs Undead.

Ya se sabe cuándo estará disponible para todos los jugadores el PvP de Plant vs Undead

Como habíamos dicho anteriormente, las plantas NFT del modo Farm fueron clonadas al modo PvP el pasado 20 de octubre pero el PvP en sí no estaba listo para jugar. Sin embargo recientemente los desarrolladores de Plant vs Undead han indicado que el 26 o 27 de octubre del 2021 comenzarán a jugar el PvP los moderadores y probadores internos.

Ten en cuenta que los probadores internos y los moderadores son parte del primer lote que probará el modo PvP. Posteriormente cuando el PvP sea estable se comenzará a abrir para más jugadores aproximadamente a partir del 30 de octubre.

Ahora que conoces cuando comenzará a estar disponible el modo PvP para los jugadores de Plant vs Undead y más sobre cómo funcionará, ¿estás ansioso por comenzar a jugar el PvP de este juego?