Tower of Fantasy ya está disponible en Android y es sin lugar a dudas la mejor alternativa a Genshin Impact que puedes jugar. Sin embargo, no es perfecto y tiene errores como cualquier otro juego de su envergadura. Uno de los más comunes es el error de botón azul que sucede cuando Tower of Fantasy no carga al iniciar, lo cual impide empezar la partida. Este error causa el mismo problema que el error 2618 del juego, el cual tiene un significado bastante entendible.

El error 2618 de Tower of Fantasy significa que los servidores del juego están abarrotados y no puedes unirte a la cola en este momento. Muchos usuarios también han reportado que el juego se les queda cargando, pasan a una pantalla negra y luego regresan al launcher sin haber podido iniciar el juego. Pero no te preocupes, para todos estos problemas existen soluciones y enseguida te las mostramos.

Cómo solucionar el error de botón azul en Tower of Fantasy

¿Qué significa el error de botón azul en Tower of Fantasy? Se trata de un bug que ocurre cuando el juego quiere instalar archivos de actualización necesarios para jugar, pero no puede hacerlo porque no hay suficiente espacio en tu dispositivo. De esa forma, el juego se queda en un bucle infinito de instalación sin mostrarte un mensaje de error ni nada, lo cual genera mucho confusión.

Este problema ocurre principalmente en dispositivos móviles Android e iOS, ya que son los que suelen tener muy poco espacio de almacenamiento. ¿La solución? Hay varias que puedes probar.

¿Tu móvil o tablet cumple con los requisitos mínimos de Tower of Fantasy?

Primero que nada, comprueba que tu móvil cumpla con los requisitos mínimos de Tower of Fantasy:

Android : Procesador: mínimo un Kirin 710 o un Snapdragon 660. Pero se recomiendan los chips de las siguientes series Kirin 980/985/990/9000, Snapdragon 855/865/870/888 o Dimensity 800/1000. Sistema operativo: Android 7.0 y superior. RAM: 4 GB mínimo, pero se recomienda más de 6 GB.

: iOS : iPhone: se requiere un iPhone 8 Plus como mínimo, pero se recomienda jugar en uno de la serie iPhone X o superior. iPad: se requiere una iPad Air (2.ª generación) como mínimo, pero se recomienda jugar en una de la serie iPad Air (3ra generación) o superior.

: Cuánto espacio de almacenamiento requiere Tower of Fantasy en Android e iOS : Mínimo: 12 GB Recomendado: 15 GB o más.

:

Como puedes ver, si no tienes más de 12 GB de espacio de almacenamiento libre en tu móvil, no puedes jugar a Tower of Fantasy.

Revisa tu conexión a Internet e intenta iniciar el juego desde cero

No necesariamente el error del botón azul de Tower of Fantasy se debe a una falta de memoria en tu dispositivo. A veces ocurre porque el juego no ha logrado conectarse al servidor para descargar la actualización. Esto puede ser culpa de tu Internet o del servidor del juego, aunque es más probable que sea lo primero. En ese caso, asegúrate de que tu Internet funcione sin problemas y luego haz lo siguiente:

Ve a la Configuración o Ajustes de tu móvil.

o Ajustes de tu móvil. Selecciona Aplicaciones .

. Busca Tower of Fantasy en la lista y selecciónalo.

en la lista y selecciónalo. Presiona en Forzar detención.

Estos pasos son válidos para dispositivos Android. En Windows e iOS varían, pero básicamente la idea es cerrar el juego por completo y abrirlo desde cero para que se reconecte con el servidor y descargue la actualización. Por cierto, te recomendamos hacer esta descarga con un WiFi rápido y no datos móviles, ya que los datos suelen ser inestables e impiden realizar este tipo de actualizaciones.

Libera espacio de almacenamiento en tu dispositivo

En caso de que hayas comprobado que tu móvil no tiene espacio suficiente para instalar Tower of Fantasy completo, la solución es bastante obvia. Simplemente, empieza a eliminar aplicaciones o juegos que ya no usas, así como vídeos o fotos que ya no verás o que tienes guardados en una nube, etc. Si necesitas ayuda para hacer esto, utiliza estas 5 apps para liberar espacio en tu Android y no dejes de seguir estos trucos y consejos para liberar espacio del almacenamiento en Android.

¿Cuánto espacio de almacenamiento libre deberías dejar para instalar Tower of Fantasy? Dado que es un juego que recibe actualizaciones frecuentemente, lo ideal es dejar libres al menos 20 GB para el juego.

Añade más espacio de almacenamiento a tu móvil con una microSD

Si tienes un Android es muy probable que puedas solucionar este problema ampliando su almacenamiento con una tarjeta microSD. Por si lo necesitas, aquí te recomendamos las 10 mejores microSD para Android que puedes comprar. Con una microSD de 32 GB debería bastar para deshacerte del molesto botón azul que no te deja instalar Tower of Fantasy.

Una vez que insertes la microSD en tu smartphone, el juego podrá instalarse sin problemas y ya no verás ese enigmático botón azul de Tower of Fantasy que no dice nada.

¿Los servidores de Tower of Fantasy están caídos?

También cabe la posibilidad de que Tower of Fantasy esté caído y por eso tu móvil no puede conectarse al servidor para instalar la actualización. Ahora bien, ¿cómo saber a ciencia cierta que el juego está caído? De momento, no hay ningún tracker o web que informe el estatus de Tower of Fantasy.

Sin embargo, en la cuenta de Twitter oficial de Tower of Fantasy siempre avisan cuando el juego se cae, ya sea por errores técnicos o paradas de mantenimiento. También puedes echar un vistazo a su comunidad de Reddit que es muy activa y reportan fallos al instante.

Solo espera un poco más

Aunque parezca que el juego no está haciendo nada cuando te muestra el botón azul, muchos usuarios han reportado que esperando entre 15 y 30 minutos (o incluso más en caso de usar una conexión lenta) el problema se soluciona. Solo hay que ser pacientes y esperar lo suficiente a que Tower of Fantasy descargue la actualización. Para saber más o menos cuánto debes esperar, mide la velocidad real de tu Internet. Si es menor a 2 MB/s, es posible que debas dejar el teléfono descargando la actualización toda la noche.

Cómo solucionar el error 2618 en Tower of Fantasy

Como mencionamos al principio, el error 2618 es un problema de los servidores de Tower of Fantasy. Sucede cuando la cola para ingresar en el juego está completamente llena y tú te has quedado afuera. Normalmente, este error va seguido del mensaje «ya has iniciado la sesión en el juego con esta cuenta», aunque no quiere decir que ese sea realmente problema. Prueba las siguientes soluciones para repararlo.

Intenta iniciar el juego varias veces

Para solucionar el error 2618 de Tower of Fantasy no tienes que hacer nada raro. Solo intenta iniciar el juego varias veces seguidas, un intento tras otro, hasta que el error no aparezca. Con unos 8 o 10 intentos debería bastar. ¿Por qué? Pues porque durante los intentos alguien saldrá de la cola de los servidores de Tower of Fantasy y liberará un espacio que tú lograrás ocupar para entrar en el juego.

Elige otro servidor

Puede que estés intentando jugar en un servidor que no es el más óptimo para ti, lo cual te impide acceder y da como resultado el error 2618. La solución por consiguiente es cambiar de servidor de esta manera:

En pantalla de inicio del juego, toca el botón de abajo que tiene un nombre (Eden, Astora, etc.).

En la parte izquierda, selecciona la región en la que estás jugando y en la parte derecha elige el servidor donde deseas jugar . Los servidores más óptimos según tu ubicación son los siguientes: Europa : Dyrnwyn (principal) o Valstamm (secundario). América Latina : Luna Azul (principal) o Pegasus (secundario). Norteamérica : Tempest.

. Los servidores más óptimos según tu ubicación son los siguientes: Más allá de las recomendaciones anteriores, guíate por los colores que el juego te indica el parte inferior: verde para cuando no hay ningún problema, rojo para cuando hay problemas con el servidor y amarillo cuando el servidor está casi saturado.

Una vez que cambies de servidor por uno mejor, el juego debería iniciar sin el error 2618.

Otras posibles soluciones al error 2618 de Tower of Fantasy

Además de las anteriores, puedes probar estas soluciones si Tower of Fantasy sigue mostrando el error 2618:

Primeramente, reinicia el juego . A menudo, los pequeños problemas o bugs pueden remediarse con un reinicio.

. A menudo, los pequeños problemas o bugs pueden remediarse con un reinicio. Conéctate al juego con un Internet más rápido para comprobar que el problema no se deba a la conexión que utilizas habitualmente.

para comprobar que el problema no se deba a la conexión que utilizas habitualmente. Usa el servidor de una región distinta, pero cercana a la tuya . Probablemente, sufrirás una latencia más alta, pero al menos lograrás entrar en el juego.

. Probablemente, sufrirás una latencia más alta, pero al menos lograrás entrar en el juego. Desinstala el juego e instálalo desde cero. Puede que haya ocurrido un error durante la instalación que impide conectarte a los servidores de forma normal.

¡Eso es todo! Esperamos que con todas estas soluciones hayas podido solucionar los errores de Tower of Fantasy en tu Android o iOS. Un último consejo que podemos darte para que Tower of Fantasy no vuelva a fallar en tu dispositivo es que lo mantengas actualizado siempre y trata de mantener un poco más de almacenamiento disponible para el juego que lo que pide. ¡Ah! Y siempre juega con una conexión estable y rápida.