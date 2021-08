Si te gusta jugar a Fortnite, seguro que ya te has quedado boquiabierto con las skins tan chulas que llevan algunos jugadores, sobre todo ahora que Fortnite está disponible en Google Play Store. ¿De dónde las han sacado? Lo cierto es que uno de los mayores atractivos del juego son precisamente los personajes jugables más exclusivos, y Epic Battle lo sabe.

Por eso, te traemos una recopilación de las 10 skins de Fortnite más especiales y raras. Además, te contamos cómo puedes conseguirlas (¡si es que siguen disponibles!), así que vamos allá.

Skin de Marshmello para Fortnite

La primera skin rara de Fortnite de la que te queremos hablar es la del famoso Marshmello. No solo es llamativa, impresionante y anhelada por los jugadores más veteranos, sino que además es un recuerdo de uno de los acontecimientos más importantes que tuvo lugar en el mundo de los videojuegos.

En febrero de 2019, Marshmello fue el primer artista en hacer un concierto dentro de un juego. Ante el éxito que tuvo, con 10,7 millones de espectadores disfrutando del espectáculo en vivo desde sus consolas, Fortnite quiso poner a la venta la skin que usó el mismísimo Marshmello.

Puedes comprar esta skin en la Tienda Fortnite por 1500 paVos. ¡Es una de las más inusuales!

Peely o Banano en Fortnite

Peely, o “Banano” en español, es uno de los personajes más icónicos de Fortnite. Como puedes ver en el vídeo, está presente en muchos de los tráilers y escenas animadas del juego, por lo que Epic Battle ha querido hacerle un homenaje.

Fue la recompensa por comprar el Pase de Batalla en el Capítulo 1 de la Temporada 8 en el nivel 47. ¡Y resultó ser tan popular que le sacaron otras dos versiones!

La skin de Agente Banano solo estuvo disponible como recompensa del Pase de Batalla en el Capítulo 2 de la Temporada 2. Por otro lado, lo más seguro es que el espeluznante Banano Pelado pueda volver a la Tienda Fortnite para Halloween, y que podrás comprarla por 1200 paVos.

Skin de Demogorgon de Stranger Things

Ante el éxito que tuvo Stranger Things, Fortnite se animó a sacar una skin de la serie, pero no de cualquiera de sus personajes humanos… ¡sino del Demogorgon, uno de los monstruos más aterradores de Stranger Things!

Esta skin está disponible desde el Capítulo 1 de la Temporada 9, y forma parte del lote de Stranger Things. Puedes encontrar la skin del Demogorgon en la Tienda Fortnite por 1200 paVos. ¡Desde que salió el 5 de julio de 2019, solo se han vendido 4!

Si eres un fanático de Stranger Things, te aconsejamos ver alguna serie parecida en lo que esperas a que vuelva a aparecer la skin del Demogorgon en la Tienda.

Skins para Fortnite de Samsung: GLOW y GALAXY

Aprovechando el haber entrado en el top de los mejores móviles Android para jugar a Fortnite, Samsung hizo una colaboración con Epic Battle. De ahí salieron GLOW y GALAXY, las dos skins exclusivas para usuarios de Samsung.

GLOW (o “Resplandor”), la skin femenina, es un regalo para todos los jugadores que tengan cualquier dispositivo Samsung. Sin embargo, su contraparte masculina GALAXY es exclusiva para usuarios que tengan el móvil Samsung Galaxy Note 9 o la tablet Samsung Galaxy Tab S4.

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Epic Battle desde el dispositivo Samsung que tengas, y las skins aparecerán allí como un elemento más. ¡Y ya podrás usarlas desde tu consola una vez descargadas!

Skin Carbon Commando de Play Station

Esta es otra skin exclusiva de un dispositivo en concreto, en este caso de la consola Play Station de Sony. ¡Solo los usuarios de Play Station pueden tener la skin Carbon Commando!

Si tienes una Play Station, conseguir esta skin exclusiva es tan sencillo como dirigirte a la PlayStation Store y buscar el Pack Comando. Al descargarlo de forma gratuita conseguirás esta nueva skin en Fortnite, además de una mochila.

La Asaltante Renegada, la skin más rara de Fortnite

Te estarás preguntando, ¿qué tiene esta skin de especial? Bueno, resulta que se trata de la skin exclusiva más vieja de todo el juego. De ahí que no tenga un aspecto sorprendente, ni nada de eso.

Solo podía conseguirse como recompensa con el Pase de Batalla en el Capítulo 1 Temporada 1. Por eso, solo los jugadores más veteranos la tienen, y eso es lo que la hace tan única. ¿Cuántos de ellos crees que siguen jugando a Fortnite hoy en día?

Skin de anime Lexa

Como no podía ser de otra forma, y conociendo bien a su público, Fortnite lanzó una skin con un diseño muy diferente al resto: Lexa, una chica anime con un modelo que imita el 2D, como el famoso filtro “Yo Animad@” de TikTok.

Lexa era la recompensa del Pase de Batalla de Fortnite en el Capítulo de la Temporada 5. ¡Además, tenía varios estilos y mejoras que se podían conseguir completando misiones relacionadas con su trasfondo como personaje!

Skins de Fortnite de Marvel

Con motivo de diferentes eventos, como puede ser el estreno de una película o una serie de Marvel, Fortnite saca skins de los personajes más emblemáticos del MCU por un tiempo limitado.

Cuando se estrenaron las dos últimas películas de los Vengadores, Infinity War y Endgame, pudimos ver a Thanos; también sacaron la skin del Capitán América y el Soldado de Invierno cuando se estrenó su serie en Disney Plus… Aunque, desde luego, la más famosa es la de Deadpool. ¡A todo el mundo le gusta!

Skins de Star Wars para Fortnite

Lo mismo ocurre con la famosísima saga de Star Wars. Desde que se volvió a popularizar en los últimos años, Fortnite ha estado sacando skins de sus personajes más memorables, como Darth Vader, y de los protagonistas de la última trilogía.

Pueden comprarse en la Tienda Fortnite por 1500 paVos cuando tiene lugar algún acontecimiento especial que tenga que ver con Star Wars. Por ejemplo, cuando se estrenó en Disney Plus la serie The Mandalorian, Fortnite no tardó en sacar la skin del protagonista.

Por ejemplo, Google aprovechó para crear un juego de Realidad Aumentada que consistía en encontrar a Baby Yoda por tu casa. ¡Cada uno le hizo un homenaje a la saga a su manera!

Midas, la skin más deseada

Midas es otro de los personajes más importantes de la trama de Fortnite, igual que Banano. Este, sin embargo, no es un personaje cómico, sino que tiene una historia y una profundidad, pues es un líder de los espías. Por eso, Epic Battle quiso lanzar sus skins.

Era la recompensa del Pase de Batalla del Capítulo 2 de la Temporada 2 de Fortnite… ¡pero tenías que llegar al nivel 100 de indumentaria! Por eso es la más exclusiva, ya que sabes que los (pocos) jugadores que la llevan son verdaderos maestros.

Tiene varios estilos especiales además del Predeterminado, entre los que se encuentran el Agente Dorado, hecho completamente de oro, o la misma con dos trajes diferentes: Espectro y Sombra.