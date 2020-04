Fortnite se ha convertido en uno de los mejores juegos del momento. Y es que desde su lanzamiento, ha ido ganando cada vez más y más fanáticos en todo el mundo. Sin embargo, sorprendentemente este título no se encontraba disponible en una de las principales tiendas de aplicaciones móviles.

Ahora todos los fanáticos del juego, están recibiendo una maravillosa noticia: Fortnite finalmente está disponible en Google Play. ¡Así es! El popular battle royale ya se puede descargar en la tienda de apps de Google y en este artículo te lo contamos todo.

Fortnite es un juego de tipo battle royale increíblemente popular que está disponible para PC, consolas de videojuegos y dispositivos móviles. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los otros juegos para Android, no estaba disponible en Google Play Store. Pero ahora, Epic Games ha decidido ceder y lanzar el juego en la tienda de aplicaciones de Google.

Fortnite is now available on the Google Play Store.

Check it out now! pic.twitter.com/EOA3jpMIu8

— Fortnite (@FortniteGame) April 21, 2020