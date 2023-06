No importa si tu móvil no tiene las suficientes capacidades para correr juegos tan demandantes como FIFA 23. A fin de cuentas, para los fanáticos del fútbol que aman probar juegos relacionados con el deporte, siempre existirán versiones alternativas, más modestas, o con requerimientos parecidos. Vive Le Football, First Touch Soccer y Pro League Soccer son los más conocidos.

El último, de hecho, es el juego de partidos de fútbol más ligero que puedes encontrar. Con gráficos modestos, PLS se caracteriza más que nada por ofrecer partidos que te pondrán a prueba, así como una amplia selección de jugadores en una versión más caricaturesca. Recientemente, ha salido el nuevo PLS 24, con novedades en kits y jugabilidad. Desde este artículo podrás descargar el APK del juego, con las ligas y los kits reales de los jugadores.

Cómo descargar PLS 24 para Android: APK con ligas y kits reales

Si hay que hablar de alguna desventaja importante en la versión original de PLS, disponible en la Play Store, es el hecho de que no cuente con ligas ni kits oficiales. Los nombres de los equipos, así como los jugadores, no son exactos a los que cualquiera esperaría encontrar. Sin embargo, la estética de sus escudos y la apariencia de los personajes se asemejan mucho, de modo que es fácil relacionarlos.

Para solucionar este dilema y darle mayor realismo, existen versiones modificadas de este juego con kits reales. Esto significa que no solo encontrarás escudos o apariencias idénticas al del Real Madrid, por ejemplo, sino que verás el nombre del equipo oficial, así como los propios jugadores sin cambios que les resten méritos.

Pro League Soccer es muy fácil de jugar, ofrece una gran cantidad de ligas de todas partes del mundo, además de que la lista de jugadores te da una selección variada para formar tu propio equipo. Los controles son similares al de los otros juegos, sin nada que envidiarle en cuestiones de dificultad a ninguno.

Simple, pero entretenido. Y ahora puedes descargar el APK con las ligas y los kits reales desde el botón que te dejamos a continuación.

Si no sabes cómo instalarlo en tu móvil, te sugerimos que revises nuestras guías sobre cómo instalar archivos APK y cómo instalar archivos Data y OBB. ¿A qué esperas? Ya es tiempo de jugar.