Descarga FTS 23 para Android en español APK MOD Data OBB

De las muchas alternativas que existen a FIFA 23, no cabe duda de que Vive Le Football y First Touch Soccer (FTS) son las mejores. Además, esta última acaba de lanzar su nueva edición que llega con un montón de novedades. Así es, el First Touch Soccer 2023 (FTS 23) ya es oficial y, a continuación, te contamos cómo descargarlo e instalarlo en tu móvil Android de manera gratuita.

Cómo descargar FTS 23 para Android en español: APK MOD + Data + OBB

El nuevo FTS 23 llega con todas las novedades del mercado de fichaje de invierno de 2022 – 2023, por ello, ya no podrás jugar con Cristiano Ronaldo en el Manchester United. De hecho, aunque no añadieron todos los equipos de la Primera División de Arabia Saudita, sí que está disponible el Al-Nassr de CR7. Y esto no es lo único nuevo que estrena la versión 2023 de FTS.

Una de las mejoras más importantes que llegan a First Touch Soccer en esta versión de 2023 es la narración en español. Y no se trata de narradores desconocidos. La dupla de Fernando Palomo y Mario Kempes llegan a FTS 23 para que puedas disfrutar de tus partidos con la mejor narración posible.

¿Qué otras novedades llegan a FTS 23? Pues se han actualizado todas las plantillas de los equipos de la LaLiga, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Liga MX, Primera División de Argentina, MLS y de las selecciones. Además, también se ha resuelto el error del modo carrera que ocasionaba el cierre del juego, se añadieron nuevos estadios y 12 canciones nuevas al juego.

Si quieres comenzar a jugarlo, solo tienes que presionar el botón que dejamos aquí arriba para acceder a la web en la que encontrarás todo lo que necesitas para instalarlo (APK, Data y OBB). ¿No sabes cómo instalar un juego de esta manera? Pues aquí te dejamos un tutorial sobre cómo instalar archivos Data, OBB y APK.

Y tú… ¿A qué esperas para probar FTS 2023 con narración en español y Cristiano en el Al-Nassr?