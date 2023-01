Lo de Skyline, el mejor emulador de Nintendo Switch para Android, es impresionante. Ha conseguido emular juegos relativamente modernos como Skyrim, Sniper Elite 4, Pokémon Espada y Escudo, entre otros, en dispositivos Android que en teoría son menos potentes que una Switch. La última hazaña que ha logrado este emulador ha sido ejecutar Metroid Dread a una increíble tasa de 120 fotogramas por segundo de forma estable y sin bugs notables.

Recordemos que Metroid Dread, juego exclusivo de la Nintendo Switch desarrollado por el estudio español MercurySteam, se lanzó a finales del 2021. Si bien no es el juego más puntero de la consola en gráficos, la verdad es que sorprende que un título tan reciente ya se pueda jugar en Android a la perfección en dispositivos para los que no fue diseñado y que teóricamente no están optimizados para juegos de esta envergadura.

Así luce Metroid Dread en Android corriendo a 120 FPS gracias a Skyline

El usuario «Commercial_Ad_3489» de la comunidad de Reddit llamada «EmulationOnAndroid» ha sido el que ha compartido esta hazaña de Skyline. Para conseguir que Metroid Dread funcione a 120 FPS en Android usó un móvil RedMagic 7s Pro y la versión Edge de Skyline. Además, utilizó el driver 672 con una velocidad de reloj de la gráfica de 960 MHz (la máxima).

Como puedes ver, se necesita un smartphone de gama alta para poder jugar a Metroid Dread en Android a 120 FPS. Sin embargo, con un móvil con procesador Snapdragon de gama media potente se puede lograr que funcione a 60 FPS (que es cómo funciona en Nintendo Switch). De todas formas, a medida que el desarrollo del emulador avance, los requisitos para jugar a este tipo de juegos disminuirá.

Vale la pena destacar que Yuzu, el emulador de Switch para PC que lleva más tiempo de desarrollo que Skyline, consiguió ejecutar este mismo juego sin problemas el mismo día de su lanzamiento en ordenadores con especificaciones modestas. ¡Incluso un portátil de gama media-baja con gráfica integrada puede emularlo! Evidentemente, no es comparable lo que se puede conseguir en un entorno como Windows con lo que se puede hacer en Android, pero aun así esto nos da esperanzas de ver a Skyline ejecutando juegos triple A en móviles con especificaciones de gama media o incluso baja.

Todos los juegos de Nintendo Switch que puedes jugar en Android con Skyline

Otro de los juegos recientes de Nintendo Switch que se ha conseguido emular en Android con Skyline es Mario Tennis Acces, el juego de tenis oficial de Mario. Como puedes ver en el vídeo de arriba, el título funciona a 100 FPS en un Samsung Galaxy S22 Ultra con drivers 672. Eso sí, presenta un fallo de iluminación que envuelve la pista en un resplandor cegador que dificulta un poco jugar un partido entero, aunque parece que en la última versión de Skyline Edge se soluciona.

Si quieres ver todos los juegos de Switch que son 100% jugables en Android, pincha este botón: