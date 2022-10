A principios de este año, te hablamos de Skyline como el mejor emulador de Nintendo Switch para Android, y la verdad es que no nos equivocamos. La última actualización de este emulador hace posible jugar a Pokémon Espada y Escudo en tu móvil o tablet Android con un rendimiento aceptable, aunque todavía no está exento de problemas. Así lo ha hecho saber el usuario «danilouruk» en una publicación compartida en el subreddit EmulationOnAndroid.

Recordemos que, a pesar de que existen muchos juegos de Pokémon hechos exclusivamente para Android, los títulos clásicos de la saga no están disponibles para esta plataforma. Por ello, muchos usuarios recurren a emuladores para jugar a los juegos de Pokémon de Game Boy Advance en Android, así como a los de Game Boy, DS e incluso 3DS. Sin embargo, no existía un emulador capaz de correr los juegos de Pokémon de Nintendo Switch en Android… hasta ahora.

Así se ve Pokémon Espada y Escudo en Android a través del emulador Skyline

Como puedes ver en el vídeo compartido por la comunidad de Reddit, Pokémon Espada y Escudo parece correr a una tasa de FPS bastante decente en Android con la emulación de Skyline. En el pequeño clip no se notan bugs, glitches gráficos ni retrasos de ningún tipo, aunque esto no quiere decir que el juego no los tenga. De hecho, este vídeo solo nos muestra cómo corre el juego dentro de un Centro Pokémon, que es la zona menos intensa del juego.

En exteriores, Pokémon Espada y Escudo no es del todo jugable en dispositivos Android. Y es que este título no es conocido por tener una buena optimización, y hace sudar hasta los PC más potentes cuando se emula con Yuzu o cualquier otro emulador de Switch para ordenadores.

De cualquiera forma, vale la pena aclarar que este clip de Pokémon Espada y Escudo en Android fue capturado en un Xiaomi 12 con procesador Snapdragon 8 Gen 1 (un móvil de gama alta con el chip más potente en la actualidad), por lo que es evidente que la emulación de juegos de Nintendo Switch aún no está al alcance de todos.

Asimismo, es importante destacar que Skyline todavía está en desarrollo y se espera que su optimización con juegos como Pokémon Espada y Escudo mejore en un futuro. De hecho, la versión de Skyline utilizada para emular Pokémon y Escudo con la calidad que ves en el vídeo aún no está disponible para el público, pues sus desarrolladores todavía están trabajando en ella. En definitiva, ahora mismo no puedes pasarte esta entrega de Pokémon en tu móvil o tablet Android, pero con el avance que hemos visto, no dudamos que muy pronto sea posible.

Descarga | Emulador Skyline para Android