Grand Theft Auto, mejor conocida como GTA, es una de las sagas de videojuegos más populares y aclamadas de todos los tiempos. Se caracteriza por varias cosas, pero principalmente por su enorme mundo abierto, las armas, las persecuciones policiales y el robo de coches. Cualquier juego que tenga todos esos elementos y que además se juegue desde una perspectiva en tercera persona, podríamos decir que es una copia de GTA.

En este artículo te presentamos las mejores alternativas a GTA para Android que puedes jugar de forma gratuita en Android. Y es que, si bien hay muchos juegos de GTA oficiales disponibles en Google Play Store, todos ellos son de pago y quizás ya los has jugado, por lo que probablemente te apetece probar algo nuevo. Así que echa un ojo a las siguientes copias de GTA para Android, que no son igual de buenas, pero sí muy divertidas.

Mejores juegos parecidos a GTA para Android

En la Play Store hay un montón de juegos parecidos a GTA gratis, pero hemos decidido recomendarte solo los siete mejores porque el resto ni siquiera vale la pena descargarlos de lo malos que son. Sin más que decir, disfruta de los juegos que encontrarás a continuación.

MadOut2 Big City Online

MadOut2 es un juego online de mundo abierto que te ofrece la experiencia de ser gánster en un ambiente al estilo de Europa del Este. El juego cuenta con diferentes modos de juego, incluyendo opciones para un solo jugador y multijugador. Con más de 30 misiones de historia, podrás disfrutar de emocionantes giros argumentales y participar en locos crímenes. Además, es posible trabajar con otros jugadores en línea para ganar dinero en un mundo compartido, con la opción de convertirse en un jefe de banda o un ciudadano legal.

MadOut2 Big City Online tiene un vasto mundo abierto sin restricciones de movimiento, en el que puedes recorrer desde una gran ciudad hasta un desierto. Asimismo, cuenta con una amplia variedad de coches (más de 70) que puedes personalizar a tu antojo al igual que a tu personaje.

Gangstar Vegas: World of Crime

Gangstar Vegas se define como un juego de rol en el que te conviertes en el líder de una banda en Las Vegas. El juego se desarrolla en un mundo abierto y libre, donde puedes jugar junto a gángsters y cárteles de la mafia. Tendrás diferentes misiones donde podrás luchar contra el cártel de la mafia y participar en guerras de bandas.

Además, podrás explorar la ciudad y participar en aventuras de clanes del crimen contra otras bandas de la ciudad. El juego también ofrece desafíos de carreras, con diferentes tipos de vehículos y armas coleccionables. Podrás enfrentarte a ladrones, conducir motocicletas, camiones y barcos, hacer tiroteos y realizar ataques de clanes de zombis. En cada misión, tendrás a tu disposición una variedad de armas y vehículos para cumplir tus objetivos.

Payback 2

Payback 2 es un juego lleno de acción que ofrece una gran variedad de eventos online y offline. Puedes participar en batallas de tanques, carreras de helicópteros a alta velocidad y batallas entre bandas, entre otras emocionantes actividades. Con un número casi ilimitado de eventos disponibles, el juego garantiza acción y emoción sin parar.

Cuenta con cincuenta campañas, que incluyen reyertas callejeras, carreras de coches y cohetes, y mucho más. También te permite competir contra tus amigos o contra más de un millón de jugadores en línea en el modo multijugador, con soporte para tablas de clasificación. Además, Payback 2 te deja crear tus propios eventos utilizando una combinación de siete ciudades, nueve modos de juego, varias armas y numerosos vehículos.

Dude Theft Wars Shooting Games

Dude Theft Wars Shooting Games es para mí el juego más divertido de esta lista. No tiene los gráficos realistas de GTA, pero capta muy bien la esencia de Rockstar y todo lo que hace divertido a sus juegos. Es un entretenido juego de mundo abierto con modos multijugador offline y online que cuenta con física de muñeco de trapo, gráficos «low-poly» y varias misiones.

En el modo multijugador en línea, podrás jugar partidas repletas de acción con amigos, incluyendo partidas a muerte por equipos. Hay diferentes mapas disponibles, cada uno de los cuales ofrece experiencias de juego únicas. Hay muchos objetos y armas que puedes desbloquear para tus personajes tanto en el modo online como en el offline. En este juego podrás conducir coches y pilotar aviones, así como hacer persecuciones policiales llenas de acción.

Gangstar New Orleans

De los mismos creadores Gangstar Vegas, te recomendamos Gangstar New Orleans, un juego tipo GTA con unos gráficos muy buenos para ser un juego de móviles. Como su nombre lo indica, tiene lugar en la ciudad de New Orleans que puedes explorar libremente con una gran variedad de vehículos y armas a tu disposición.

El juego ofrece diferentes tipos de misiones en diferentes barrios, como el Barrio Francés y el pantano, cada uno con su propio ambiente y desafíos. Un aspecto único del juego son las guerras territoriales, donde los jugadores deben defender sus territorios de las bandas rivales y recolectar recursos para crear nuevas armas y objetos. Otro elemento destacado del juego es la capacidad de construir y mejorar tu propia mansión en una isla privada.

Vegas Crime Simulator

Por lo alocado que es, podrías decir que Vegas Crime Simulator es más parecido a Saints Row que a GTA. Sin embargo, tiene lo necesario para entretener a los fanáticos de los juegos de GTA, como la combinación de acción y narrativa, que te permite pasar de novato a temido jefe criminal a través de misiones y búsquedas desafiantes.

Te ofrece la posibilidad de entablar diálogos y dar forma a la historia del personaje a lo largo de una gran variedad de misiones que puedes completar y que van desde ayudar a los vecinos hasta infiltrarse en la guarida de la mafia. También incluye una Arena Zombi por si quieres luchar contra oleadas de zombis y conseguir botín adicional.

Go To Town 6

Por último, tenemos Go To Town 6 que es básicamente una parodia de GTA. No es un juego para divertirse, sino para reírse, pues está mal hecho en todos los sentidos y eso hace que genere situaciones muy graciosas de la nada. Cabe aclarar que este juego antes se llamaba Go To Town 5, pero después del tráiler de GTA VI convenientemente pasó a llamarse Go To Town 6, dejando bien en claro que no es un juego que se toma en serio a sí mismo.

En definitiva, si quieres jugar a un GTA malo por las risas, Go To Town es sin dudas el más carismático de todas las copias que hay por ahí.

