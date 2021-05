Mientras Rockstar Games sigue trabajando en GTA 6 (o al menos eso esperamos), burdas copias de GTA 5 siguen llegando a las distintas plataformas de juegos, sobre todo a las de móviles. Y es que GTA V está disponible para PC y consolas de la generación de PS3/Xbox 360 en adelante, pero aún no tiene una versión oficial para smartphones y probablemente nunca la tendrá por razones obvias.

Por ello, hay un mercado de jugadores que están ansiosos por jugar al GTA V en su móvil y desarrolladores que se aprovechan de ello para sacar imitaciones poco cuidadas. De momento, la única forma de jugar al GTA V original en Android es mediante el juego en la nube. De lo contrario, todo lo que encontrarás en Google Play Store o en tiendas de APK son copias de GTA V, ports rusos muy limitados o directamente malware.

Ahora bien, hay que admitir que algunas de las copias de GTA 5 son realmente muy buenas y ofrecen una experiencia tan divertida como el juego de Rockstar. Pero también hay otras que simplemente son un despropósito. Ese es el caso de Go To Town 5, una de las peores alternativas a GTA 5 para Android que puedes jugar y enseguida te explicamos por qué.

Así de malo es Go To Town 5, ¡no descargues esta copia de GTA para Android!

Go To Town 5 es un juego que claramente está diseñado para que la gente piense que va a descargar y jugar a un juego estilo GTA. Tiene un nombre y una tipografía similar, y cuenta con los elementos más básicos de un juego de Rockstar: varios tipos de vehículos para robar y conducir, una gran ciudad para recorrer y algunas misiones para completar. Pero, ¿es eso suficiente para ser una copia decente de GTA V? Realmente no.

Aun entendiendo las limitaciones de un juego para móviles, Go To Town 5 carece de muchas cosas esenciales que hacen interesante y divertido a un juego de este tipo. ¿Cómo cuáles? Pues aquí tienes una lista de los puntos negativos de Go To Town 5:

Ciudad vacía : apenas hay peatones en las calles y no hay online para jugar con otras personas. Y no puedes hablar con nadie.

: apenas hay peatones en las calles y no hay online para jugar con otras personas. Y no puedes hablar con nadie. Todas las tiendas y establecimientos están cerrados permanentemente : no puedes entrar en ningún lugar de la ciudad.

: no puedes entrar en ningún lugar de la ciudad. Nula personalización : no puedes cambiarte la ropa.

: no puedes cambiarte la ropa. Tráfico fantasma : cuando robas coches te das cuenta de que en realidad no hay nadie conduciéndolos.

: cuando robas coches te das cuenta de que en realidad no hay nadie conduciéndolos. Misiones aburridas : solo te piden ir de un punto a otro sin ningún tipo de historia o contexto que haga que sea interesante.

: solo te piden ir de un punto a otro sin ningún tipo de historia o contexto que haga que sea interesante. No hay policías : ¿qué sentido tiene robar coches y poner patas arriba la ciudad si nadie te persigue por tus crímenes?

: ¿qué sentido tiene robar coches y poner patas arriba la ciudad si nadie te persigue por tus crímenes? Es pacifista : no te permite pelear ni usar armas. ¡No hay armas!

: no te permite pelear ni usar armas. ¡No hay armas! Mucha publicidad: te salta un anuncio a pantalla completa cada vez que pones pausa o estás en la pantalla de carga. Además, hay un anuncio fijado mientras juegas.

Y ni siquiera mencionamos sus gráficos cuadriculados o mecánicas toscas porque lo anterior es mucho peor. En definitiva, Go To Town 5 es más un juego de conducción que un juego de mundo abierto como GTA 5. Pero es que ni como juego de conducción vale la pena. Es aburrido, muy limitado, está lleno de anuncios y no tiene nada que lo haga interesante.

Alternativas a GTA para Android que sí valen la pena

Si esperabas que Go To Town 5 fuera el juego que te divirtiera en tu móvil como lo hace GTA 5 en PC y consolas, lamentamos decepcionarte. Y no creas que con su secuela, Go To Town 6, la cosa mejora mucho…

Para que no te vayas con las manos vacías, te invitamos a visitar este artículo con las 3 mejores alternativas a GTA para Android. ¡Son buenas copias de GTA que sí valen pena!