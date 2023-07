Los teléfonos móviles han evolucionado significativamente con el avance de la tecnología. Antes, apenas había lugar para música o vídeos. Pero ahora, los móviles son más poderosos. Tienen un gran espacio de almacenamiento, una gran cantidad de memoria y pantallas de alta calidad. Además, la duración de la batería es mucho mayor, incluso si tienes varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Lo que permite a los usuarios disfrutar de juegos más exigentes sin problemas.

Cada día las personas juegan más en sus móviles y aún más con la amplia selección de dispositivos móviles de gama alta disponibles en el mercado, los cuales permiten a las personas disfrutar de una experiencia de juego superior. Ya no tendrás que depender de un PC para ejecutar juegos con gráficos de alta calidad. Ahora, podrás sacarle el máximo provecho a tu smartphone con estos juegos para móviles Android de gama alta que te presentamos a continuación.

Los 10 mejores juegos para móviles Android de gama alta

Existen juegos que funcionan en cualquier móvil. Sin embargo, los juegos más exigentes requieren dispositivos más potentes. Aquí te mostramos 10 opciones para que te diviertas en tu móvil de gama alta.

MARVEL Future Revolution: asume el papel de un superhéroe de Marvel

Comenzamos con MARVEL Future Revolution, un emocionante juego en el que Wolverine se une a la lucha por la Tierra Primaria con su ferocidad y habilidades mutantes. Experimenta la actualización de batalla de escuadrones, un contenido PvP que involucra a múltiples héroes y compañeros en emocionantes peleas. Elige entre 10 superhéroes únicos, como la Bruja Escarlata, Spider-Man e Iron Man, y da forma al destino de la Tierra.

Disfruta de gráficos AAA en 3D de alta fidelidad nunca antes vistos en dispositivos móviles, con escenas cinemáticas y combate fluido. Explora un mundo abierto masivo e interactúa con otros héroes en un universo Marvel original. Además, puedes personalizar tu propio superhéroe con disfraces únicos y disfrutar de un combate cinemático en tiempo real. No esperes más y embárcate en una épica campaña con historias y misiones interminables.

Asphalt 9 – Legends: conduce en ubicaciones reales

Si eres apasionado de las carreras de coches, entonces Asphalt 9 – Legends es para ti. Se trata de un destacado juego de carreras para Android que te permite disfrutar de la conducción mientras te concentras en derrapar, activar el nitro y elegir rutas. También puedes optar por el control manual. Con gráficos llamativos y gran jugabilidad, podrás conducir deportivos de marcas famosas como Ferrari, Porsche y Lamborghini.

Personaliza más de 70 coches, elige colores y piezas para correr por el mundo, participando en más de 900 eventos y temporadas en el modo Historia. Vive la emoción del arcade, compite en carreras multijugador y únete a clubes para desbloquear recompensas y ascender en la clasificación.

Genshin Impact: el nuevo benchmark en los videojuegos para móvil

Continuamos con Genshin Impact, el conocido juego de rol en un mundo abierto que ha causado un gran impacto desde su lanzamiento. Explorarás un vasto mundo lleno de actividades y desafíos, con actualizaciones constantes que mantienen el juego fresco y entretenido. Ya sea que completes misiones o simplemente disfrutes del paisaje, este juego te mantendrá ocupado durante horas.

Con impresionantes gráficos y una mecánica de combate estratégica basada en los elementos, Genshin Impact ofrece una experiencia visual y auditiva sorprendente. Tiene un diseño refrescante, animaciones en tiempo real y movimientos realistas. Cambia entre día y noche, con cambios climáticos y música de alta calidad de orquestas como la Filarmónica de Londres y la Sinfónica de Shanghái.

Shadow Fight 3: gana duelos en combates épicos

Shadow Fight 3 es un excelente juego de peleas y rol para Android en 2023, cuya historia gira en torno a tres clanes que luchan por el control de la energía de las sombras. El juego ofrece gráficos y animaciones ninja de alta calidad, para una mejor experiencia. Además, puedes personalizar a tu personaje con imágenes y armas, desbloquear habilidades y aprender tres estilos de lucha.

Explora un mundo al borde de una guerra épica, derrota jefes poderosos y demuestra tus habilidades en duelos contra otros jugadores. En Shadow Fight 3 puedes elegir tu bando entre la Legión, la Dinastía o los Heraldos, cada uno con sus propias perspectivas y estilos de combate.

Another Eden global: viaja al pasado, presente y futuro

Otro interesante juego para móviles Android de gama alta es Another Eden: The Cat Beyond Time and Space. Se trata de un juego de rol japonés para un solo jugador que incluye una historia profunda escrita por el legendario Masato Kato que lleva a los jugadores al pasado, presente y futuro. Incluye un tema principal compuesto por Yasunori Mitsuda y más de 100 canciones interpretadas con una orquesta e instrumentos culturales.

Además de la historia principal, también hay otras historias, como episodios, mitos y búsquedas de personajes. Lo interesante del juego es que puedes jugar misiones cruzadas protagonizadas por personajes de las series “Persona 5: The Royal” y “Tales of”. Cada personaje tiene una personalidad única y son expresado por actores increíbles.

Lineage2M: emprende una variedad de misiones y conquista el mundo

Lineage2M es un MMORPG móvil de Corea del Sur que cuenta con una calidad gráfica de 3D completo en 4K UHD, la definición más alta disponible en dispositivos móviles. En el juego, miles de jugadores pueden luchar por la supremacía en un mundo abierto inmersivo que se extiende por dos continentes épicos. Puedes subir de nivel con misiones regulares individuales y de clanes.

El juego cuenta con una variedad de razas como humanos, elfos, enanos y orcos. También incluye 31 clases entre ellas tienes el caballero de espada y escudo, un guerrero de doble hoja, un asaltante con una precisión milimétrica de asesino, un arquero para los entusiastas del combate a distancia, un clérigo que empuña orbes de poder curativo sagrado y un mago con un bastón mágico.

Call of Duty – Mobile: participa en guerras de clanes

No podemos hacer una lista de los mejores juegos de gama alta para Android sin mencionar a Call of Duty: Mobile. Este ofrece una experiencia de juego en calidad HD de consola con controles personalizables, chat de voz y texto, gráficos 3D y sonido envolvente. Incluye modos multijugador clásicos como Duelo por equipos, Dominio y Baja confirmada, en mapas icónicos.

Además, cuenta con un emocionante modo Battle Royale para 100 jugadores. Personaliza tu armamento y participa en competiciones igualadas. El juego se actualiza mensualmente con nuevo contenido, incluyendo modos, mapas, eventos temáticos y recompensas. ¡Descarga y juega a Call of Duty: Mobile, en esta versión optimizada para disfrutar en cualquier lugar!

Super Mecha Champions: lucha por la corona que te mereces

Super Mecha Champions es un emocionante juego en el que los jugadores exploran un vasto mundo abierto y se enfrentan a monstruosos jefes mundiales. Desciende a una ciudad futurista y lucha por la corona con tu Mecha personal. Participa en peleas de mechas intensas y emocionantes, usando habilidades y estrategias para imponerte en la batalla.

Equipa tu Mecha con armas geniales como cañones de plasma, misiles teledirigidos y lanzallamas. Sumérgete en impresionantes gráficos en un entorno urbano al estilo manga. Forma equipos, coordina ataques y defensas, y reclama la victoria en emocionantes batallas cooperativas.

Blade&Soul Revolution: batallas cargadas de acción

La historia de este juego se presenta de manera cinematográfica, con más de 150 cinemáticas de alta calidad. Los jugadores siguen la historia de venganza contra Jinsoyun, el asesino del maestro, mientras surcan el cielo, la tierra y el agua. El juego cuenta con impresionantes paisajes en 3D y la capacidad de volar a través del campo abierto, lo que brinda una experiencia liberadora.

Blade&Soul: Revolution también se destaca por su enfoque comunitario. Los jugadores pueden trabajar juntos para crear su propia historia y también enfrentarse entre ello. También pueden unirse a la Guerra de facciones, una batalla estratégica a gran escala entre la Orden Cerúlea y la Legión Carmesí, que se desarrolla en tiempo real y en un campo abierto.

Honkai Impact 3rd: comanda un elenco memorable de Valkyries

Honkai Impact 3rd es un impresionante juego de acción de anime 3D. Sumérgete en historias épicas y batallas intensas con las poderosas Valkyries. El juego presenta a Honkai, una sombra que amenaza con exterminar la civilización. Asume el papel de un Capitán y comanda a un elenco de Valkyries para resistir y salvar el mundo.

Durante el juego disfrutarás de combates estilo anime, con combos encadenados y poderosos efectos al esquivar ataques con precisión. Además, hay elementos de infierno de balas, plataformas y rastreo de mazmorras en algunas etapas. Obtén elementos a través del juego o mediante gacha. ¡Descubre el camino valiente elegido por Shigure Kira en este emocionante juego!

¡Prepárate para vivir aventuras increíbles! Estos juegos para móviles de gama alta te brindarán una experiencia envolvente y de alta calidad. Pero, si no cuentas con un dispositivo potente, no te preocupes aquí te dejamos 10 juegos que pesan menos de 10 MB para que te diviertas en grande.