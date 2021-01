Jugar juegos en el móvil es una de las aficiones más comunes que existen en la actualidad. Este pasatiempo te da horas de diversión y entretenimiento en tu tiempo libre. Es una opción ideal para desconectar de la rutina, del trabajo y de las responsabilidades. ¿Nunca has pensado compartir ese tiempo libre con tus amigos y familia? ¡Pues es una experiencia que no te puedes perder!

Por eso hemos hecho para ti un listado con los 10 mejores juegos para jugar con tus amigos y familiares. Son apps gratuitas, fáciles de descargar en la Play Store y que te darán mucho entretenimiento junto a tus seres queridos. ¡Que las disfrutes!

Mario Kart Tour, un clásico de Nintendo que debes descargar

La serie de videojuegos de carreras basada en Super Mario y sus amigos es un clásico del mundo gamer, y su versión para dispositivos Android no puede faltar en tu móvil.

Mario Kart Tour te ofrece todo lo que tienen los grandes juegos de Mario Kart:

Carreras entretenidas donde podrás usar a tus personajes favoritos de la saga Super Mario.

donde podrás usar a tus personajes favoritos de la saga Super Mario. Acceso a una amplia comunidad de jugadores que retará tus habilidades a cada segundo.

que retará tus habilidades a cada segundo. Y, por supuesto, la oportunidad de divertirse en familia con este gran juego de Nintendo sin necesidad de comprar una consola.

¿Probaste antes Mario Kart Tour y no te gustó su perspectiva de juego vertical? No te preocupes, Nintendo ya introdujo el modo de juego en horizontal, como te lo comentamos en este artículo. Usar esta perspectiva le permitirá a tus amigos manejar fácilmente, así hasta los más principiantes podrán disfrutar la experiencia de juego.

Among Us: pon a prueba la confianza de tus familiares

Seguro que Among Us fue una de tus grandes adicciones durante los confinamientos por la pandemia de COVID-19. Este juego era desconocido por todos, pero en 2020 logró una popularidad altísima, que lo convirtió en una opción de primer nivel si querías pasar un buen rato con tu móvil.

El juego no ha perdido vigencia, y sigue siendo una gran opción por estos puntos:

Su dinámica sencilla y entretenida : 5 o más tripulantes deben descubrir quién es el impostor en un mapa cerrado y lleno de escondites antes de que los maten.

: 5 o más tripulantes deben descubrir quién es el impostor en un mapa cerrado y lleno de escondites antes de que los maten. Controles fáciles de usar.

Mapas originales con diseños increíbles.

Y discusiones acaloradas donde los jugadores se acusan entre sí hasta descubrir quién es el asesino. Esta dinámica seguro pondrá a prueba la confianza que le tienes a tus amigos y familiares.

Todos los puntos anteriores hacen de Among Us una alternativa que no puede faltar en las tardes de juego con tus familiares. ¿No tienes un smartphone para probar este adictivo juego? Pues entra a este artículo donde encontrarás los móviles más baratos para jugar Among Us.

Preguntados 2: aprende cultura general mientras te diviertes

Muchos dicen que los juegos de Android no aportan nada a tu conocimiento ni cultura general. ¡Pues Preguntados 2 desmiente esto gracias a todo lo que ofrece!

Preguntados 2 tiene la base de la app original: un juego de preguntas sobre cultura general dividido en categorías, donde se usa una ruleta y se juega por turnos. Esta nueva versión incluye nuevos modelos de juego que lo hacen más interactivo, aumentando así tu experiencia. Con Preguntados 2 vas a aprender de historia, arte, entretenimiento, geografía, ciencia y deportes mientras te entretienes con tus familiares.

¿Qué debes hacer para jugar con un amigo o familiar? Solo tienes que descargar la app, enlazar tu cuenta de Facebook y retarlo a una partida. ¡Descarga el juego y demuestra que eres el más sabio de tu familia!

UNO!: el juego de cartas por excelencia

UNO! es el juego de cartas que seguramente te ha dado más tardes de diversión con amigos y familiares. La dinámica de UNO! es entretenida e incita a que los jugadores se reten entre sí hasta que se confirme quién es el mejor de todos.

Pero el juego tiene un problema: debes tener a mano el mazo de cartas para poder jugar, o estar reunido con tus amigos en el mismo lugar. ¡Pues con esta app eso se acabó!

Descargando UNO! en la Play Store tendrás acceso al adictivo juego de cartas las 24 horas del día. Para jugar con tus amigos solo necesitarás que descarguen la aplicación y te compartan su ID, para así añadirlos a tu perfil y comenzar a jugar partidas. El juego en su versión digital no pierde nada de emoción. ¡Te lo recomendamos!

Call of Duty Mobile: el shooter que todos aman

COD Mobile es uno de los mejores juegos que puedes descargar en la Play Store. Es adictivo, tiene gráficos increíbles y cuenta con muchos mapas y modos de juego. Si hay algo que Call of Duty Mobile te garantiza son horas de diversión y entretenimiento.

La experiencia se vuelve aún más atractiva si invitas a tus amigos a descargarse la app y los retas a una partida privada en el modo “Todos contra todos”, para así descubrir quién es el mejor jugador de shooters.

¿Eres aún un principiante del COD Mobile y no quieres que tus familiares te humillen? Pues aquí te damos los mejores trucos y consejos para mejorar tu puntería en COD Mobile.

FIFA Mobile, el juego ideal para los amantes del fútbol

Los juegos de fútbol dicen presente en esta lista gracias a FIFA Mobile, uno de los mejores juegos de deportes que puedes descargar en Android. La app está desarrollada para dispositivos móviles, por eso los controles fueron creados especialmente para los usuarios de smartphones.

El juego es el simulador deportivo más realista que vas a poder descargar en la Play Store, y si a tus familiares y amigos les encanta el fútbol, la mejor opción para jugar este deporte en vuestros dispositivos Android.

Recuerda que para jugar online con familiares debes agregarlos primero a tu lista de amigos introduciendo su nombre de usuario en la app. Los modos de juego disponibles para jugar con amigos son Ataque paralelo y 1 contra 1.

¿Quieres demostrarle a tus amigos quién es el mejor jugando al FIFA? Pues lee este artículo con los mejores regates de FIFA Mobile. ¡Así ganarás todas tus partidas!

Super Lucha: un juego de peleas para toda la familia

Super Lucha es el juego de peleas ideal para toda la familia. Con esta app los más pequeños de la casa podrán usar a sus personajes favoritos de Nickelodeon como luchadores en batallas apasionantes 1 versus 1.

Animaciones divertidas, controles de juego fáciles de usar, una amplia selección de personajes y modos de juego que incitan la competitividad convierten a Super Lucha en una opción de primer nivel si quieres incluir a toda tu familia en las tardes de juego y ocio.

MONOPOLY Póker: la mejor opción si el Póker es lo tuyo

¿Te encantan esas largas tardes jugando al Póker y divirtiéndote con familia y amigos? Pero ¿te molesta tener que buscar siempre cartas y fichas para poder jugar? ¡Olvídate de eso gracias a MONOPOLY Póker!

Esta app es el Póker oficial Texas Hold’em del inmortal juego de mesa. En MONOPOLY Póker encontrarás todos los elementos característicos de tu tablero de Monopoly: el diseño del tablero, las piezas, las fichas y los personajes son sacados del juego original y trasladados al mundo del Póker. Esto harán cada partida dentro del juego una experiencia muy agradable.

Sin dudas, tienes que considerar MONOPOLY Póker como una alternativa genial para disfrutar de tu juego de mesa favorito junto a tus familiares, sin necesidad de usar fichas o mazos de cartas. ¡Con sus smartphones será más que suficiente para aventurarte en el mundo del póker!

Crossy Road: una opción ligera y adictiva

¿Qué pasaría si combinaras un chiste popular con un juego de dinámicas adictivas? Pues tendrías como resultado Crossy Road.

Este juego tiene una idea simple y que reta la paciencia del jugador: lograr que nuestro personaje cruce la carretera sin morir en el intento. Es por eso que la app se basa en el famoso chiste ¿por qué la gallina cruzó la calle?

Es una aplicación ligera (de apenas 65 MB), que no requiere mucho tiempo de descarga, en la que puedes acceder a un modo multijugador online 1 contra 1. En este modo de juego tu amigo y tú desarrollaréis vuestra partida en forma paralela y ganará aquel que consiga recorrer más metros sin morir.

Si no tienes tiempo para descargar aplicaciones pesadas o móviles con procesadores potentes, Crossy Road es la mejor alternativa que te ofrece la Play Store para entretenerte jugando en grupo con tu smartphone Android.

Pinturillo 2, el juego que sacará el dibujante que hay en ti

Pinturillo 2 es la versión digital de Pictionary, el juego de mesa en el que tienes que adivinar una palabra con los dibujos de tus compañeros. Sin dudas, no hay un plan más sencillo y emocionante entre amigos que aventurarse por horas a partidas de Pinturillo.

El juego te dará todo lo que necesitas en una app para compartir con amigos o familiares: partidas largas, horas de diversión y entretenimiento para todos. Así podrás disfrutar de este maravilloso juego sin necesidad de buscar papel ni lápiz: con tu smartphone será más que suficiente.

¿No tienes idea de cómo dibujar algo decente y quieres practicar un poco antes de jugar al Pinturillo 2? Pues consulta este artículo con las 5 mejores aplicaciones para dibujar desde Android.

¡Y esos son los 10 mejores juegos para jugar con familia o amigos en Android! Te presentamos una lista variada, con opciones para todos los gustos. Las alternativas se adaptan a tus necesidades, ya sea que tengas mucho tiempo para descargar juegos pesados, o necesitas algo más sencillo para tus horas compartidas en familia o con amigos. ¡La decisión es tuya!