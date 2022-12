Si estás aburrido de los juegos de Navidad de siempre, ¿por qué no probar los juegos de terror navideños? Si bien no abunda la calidad en este curioso género de videojuegos, hay algunos que valen la pena y te harán pasar una Navidad de miedo. Desde ya te advertimos que estos juegos no son recomendados para niños, pues ver a Papá Noel siendo malvado podría traumarlos de por vida.

Los diez juegos de Navidad de terror para Android que verás a continuación son básicamente juegos de tipo «survival horror» o estilo backrooms con temática navideña. En algunos, lo navideño se limita al escenario, mientras que otros apuestan por una jugabilidad tipo «slasher» siendo Santa Claus el asesino que te persigue. ¿Estás preparado para vivir esta experiencia? Vamos allá…

Los 10 mejores juegos de Navidad de miedo para Android

Todos los juegos que encontrarás enseguida son gratuitos, pero se monetizan a través de anuncios. Puedes pagar para jugar sin anuncios o puedes hacer este truco para quitar los anuncios de cualquier juego en Android. Sin nada más que agregar, echa un vistazo a los 10 mejores juegos de terror navideños para Android.

Scary Santa Claus Horror Game

Scary Santa Claus Horror Game se localiza en una escuela abandonada donde, por alguna razón, hay un Papá Noel loco y demacrado que te perseguirá por los pasillos para acabar contigo. ¿Tu objetivo? Explorar todos los rincones de la escuela para encontrar los objetos que te permitan escapar por completo de esta locura. En concreto, tendrás que conseguir 10 cartas ocultas sin que Santa te atrape. Para ello solo podrás usar tus pies y una cámara de vigilancia externa.

Christmas Massacre

Christmas Massacre es un juego de PC que se hizo viral en Steam por sus gráficos de PS1 y lo terrorífico que resulta. ¿Se puede jugar en Android? Sí, alguien lo porteó para esta plataforma, haciendo posible instalarlo a través de un APK (abajo te dejamos el enlace de descarga). ¿De qué va? Pues es un juego de sigilo y slasher donde tendrás que escabullirte, acechar y asesinar a tu presa sin que te descubran. El objetivo es matar sin ser visto para completar cada nivel. Los personajes que puedes usar como asesino son: Santa Claus, un payaso, Miner y otro. ¡Pruébalo y luego nos comentas qué te pareció!

Descargar | Christmas Massacre para Android

Crazy Santa Escape Simulator

¿Qué pasaría si Santa se vuelve loco y en vez de escabullirse para dejarte regalos, te persigue a donde vayas para quitártelos? Este juego intenta simular esa loca situación. Crazy Santa Escape Simulator es básicamente un juego de correr y esquivar donde tienes que huir de un Papá Noel malvado. Cuenta con gráficos 3D, efectos de sonido de terror y varios niveles que superar. No ofrece nada más que eso, pero vale la pena para matar el tiempo.

Evil Snowmen

¡Un muñeco de nieve malvado quiere matarte en Navidad! Esa es la premisa de Evil Snowmen, un juego de disparos en primera persona ambientado en un pequeño poblado con decoración navideña. Por algún motivo, el pueblo se ha llenado de una nieve malvada que crea hombres de nieve que quieren asesinarte.

Tu misión será encontrar todas las bolsas con regalos, llevarlas al trineo y escapar de la ciudad con el botín. Para lograrlo, tendrás a tu disposición una gran variedad de armas y un gran mapa que explorar.

Noche de Navidad de terror

No te dejes llevar por su nombre genérico. Este juego de terror de Navidad es muy interesante, ya que te permite disparar con 5 armas distintas (pistola, escopeta, M4, arco y granadas) a diferentes enemigos en Navidad, incluyendo a un Slenderman y a fantasmas. Si bien el juego no explica bien el contexto, por lo que entendemos según el título, tu objetivo será hacer uso de las armas para sobrevivir en la peor noche de Navidad que ha sido tomada por entes malignos.

Christmas Night Shift

En Christmas Night Shift estarás encerrado durante 5 noches de Navidad en un terrorífico asilo mental. Tú eres el vigilante nocturno, por lo que tendrás que echar un ojo a todo lo extraño que pueda ocurrir durante tu jornada. Desde ya te advertimos que hay cuatro pacientes que dan mucho miedo: Papá Noel, Elfo, Muñeco de nieve y la Bestia del Polo Norte. Tu misión será sobrevivir ante su amenaza, sin utilizar armas. Lo único que podrás hacer es abrir y cerrar puertas alrededor del asilo mediante una consola de mapas interactiva, así como ver las cámaras de seguridad y utilizar dispositivos de seguimiento de pacientes.

Escalofríos Ciudad Del Terror

¿No quieres jugar a un juego de escapar y matar seres terroríficos? Entonces prueba Escalofríos Ciudad Del Terror. Es un simulador de construcción donde tendrás que crear una ciudad navideña de miedo y administrarla para que todo funcione bien. Hay más de 100 personajes terroríficos que puedes incluir en tu ciudad para aterrorizar a los habitantes. Además, te permite coleccionar hasta 50 libros de escalofríos.

Scary Santa Horror Clown

Dos personajes que no deberían dar miedo se unen en uno solo en Scary Santa Horror Clown. Se trata de un juego tipo slasher donde tendrás que huir de un Papá Noel con maquillaje de payaso y estética terrorífica. Estarás encerrado con él en una casa escalofriante, así que tendrás que moverte con sigilo y encontrar todos los objetos del árbol de Navidad en las habitaciones y armarios que permitirá escapar sano y salvo.

Krampus: Horror Game Adventure

El personaje de terror navideño por excelencia del folclore de los países alpinos se roba el escenario en este juego. Krampus es una especie de Santa Claus malvado con orejas de elfo y grandes cuernos que aterroriza a los niños que se portaron mal en Navidad. En este juego tendrás que huir de Krampus que te perseguirá hasta el fin del mundo. Para escapar de su acecho tendrás que resolver acertijos y emplear estrategias que te permitan sobrevivir.

Horror Santa Christmas Escape

Por último, tenemos otro juego de escapar de un Papá Noel malvado, esta vez localizado en una gran mansión. Nuevamente, tu misión será sobrevivir y hacer lo posible para que Santa Claus no te atrape. Sus controles son muy sencillos y tiene buenos gráficos 3D. ¡Pruébalo gratis!

Coméntanos… ¿cuál de estos juegos de Navidad de terror te pareció mejor?