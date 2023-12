Los 10 mejores juegos con eventos de Navidad para Android (2023)

Siempre que llega diciembre es sinónimo de festividad y alegría. Con la Navidad tan cerca, no es difícil verla en prácticamente todos lados: en las calles, en tu casa, en Internet y, por supuesto, en los juegos para móviles. Estos en particular suelen tener, en algunos casos, la tradición de lanzar eventos dedicados exclusivamente a la Navidad. ¿Te interesa divertirte mientras te llenas del espíritu festivo? Entonces no te puedes perder estos 10 juegos para Android con eventos de Navidad limitados.

Call of Duty Mobile — Temporada 11

CoD Mobile no solo trajo su esperada temporada 11, sino que además, incluye un evento de Navidad en donde puedes jugar el modo Battle Royale en una Miami Blitz adornada para recibir las festividades. Para jugar y recibir recompensas, tendrás la tarea particular de plantar árboles de Navidad y decorarlos con la energía que obtienes cumpliendo las misiones diarias. Podrás probar la nueva clase incluida, la nueva arma, al igual que el héroe de la temporada. Sácale todo el jugo a este juego antes de que pase a la historia.

Fate/Grand Order — The Making of a Christmas Party!

Uno de los juegos con sistema de gacha más queridos y un grupo de fanáticos fieles celebra las navidades con varias sorpresas. Fate/Grand Order tiene la costumbre de lanzar un evento navideño todos los diciembres, en donde trae una historia original junto a un Servant gratis vestido bajo la forma de Santa. El año pasado estuvo acompañado por Karna, y en este, traen a una de las Servants más populares en la historia: Santa Martha Lily.

El evento navideño es cálido y simpático, con la temática de realizar recetas alusivas a las festividades, derrotando enemigos en el proceso y reuniendo monedas para luego intercambiarlas por ítems valiosos en la tienda. Si quieres obtener a Santa Martha Lily y llevarla al máximo nivel, no te puedes perder el evento: tendrás que hacerlo de principio a fin.

Final Fantasy VII: Ever Crisis — The Holy Flame’s Gift

Siendo parte de los títulos que fueron tendencia este 2023 y estuvieron nominados en The Game Awards 2023, FFVII EC no se iba a quedar atrás en cuanto a celebrar la Navidad. En esta ocasión, trae para sus jugadores un evento con historia encantadora en donde volvemos a ver a los protagonistas en los suburbios.

Teniendo la misión de recuperar los regalos de Navidad robados por “Gingerbread Cactuars” (una versión de los clásicos Cactuars como galletas de jengibre), se encontrarán con un nuevo personaje sorpresa en el camino, mientras recibes cristales e ítems mientras avanzas.

Por supuesto, el evento también trae trajes y armas exclusivos de la Navidad: en este caso son Tifa, Lucia y Aerith quienes estarán disponibles en los banners especiales. Todas vestidas con hermosas skins alegóricas a las festividades. ¿Te lo vas a perder?

MONOPOLY GO! Trae las festividades navideñas a su plataforma

Con eventos de cortos días de duración para ganar grandes recompensas y nuevos stickers, MONOPOLY GO! También viste su juego para la ocasión. Este, como esperarás, es el clásico juego de mesa tan querido por muchos, pero en su caso desde tu móvil. Aprovecha las actividades que están sacando en los últimos días mientras dure la espera para la Navidad, mientras juegas a ser un capitalista.

Free Fire — Felices Fiestas

Al ser uno de los juegos de Battle Royale más populares para Android, Free Fire también se pone siempre al corriente de las festividades para sacar eventos inspirados en la temática. El evento de Felices Fiestas trae la Navidad a este título, con un apartado de misiones que, tras ser completados, te darán muchísimas recompensas.

Los Simpson™: Springfield — Snow Place Like the Woods

Otro juego que está celebrando las navidades es el de Los Simpson traído por Electronic Arts. En su nuevo evento reviviendo la Navidad, Homer y su familia se irán a unas “vacaciones navideñas” tras heredar una casa en una isla remota. Al llegar, descubren que la casa está prácticamente hecha a medias, por lo que tendrán que irla poniendo a punto, siguiendo el sistema de este juego basado en construcción mientras desbloqueas personajes.

¿Qué otros secretos aguarda esta isla? Lo irás descubriendo mientras te adentras en el evento y consigues recompensas.

Plantas vs. Zombies 2 — Feastivus

Desde el 2013, el popular juego de Plantas vs Zombies 2 ha festejado el mismo evento navideño todos los años. Feastivus suele llegar en la segunda mitad de diciembre y dura hasta principios de enero, por lo que tendrás que esperar un poco más para verlo llegar. De cualquier forma, el evento cubre de nieve las casas de los jugadores, que igualmente deberán ser defendidas de los zombis con plantas. En algunos años, Feastivus ha traído también nuevas plantas premium, aunque no es seguro que vaya a suceder en esta ocasión.

La Patrulla Canina al Rescate — Festival de Invierno en la Bahía Aventura

El amigable mundo de la Patrulla Canina recibe las festividades también con un evento en donde tendrás que ayudar al alcalde a organizar el Festival de Invierno. Para ello, podrás jugar al conocido juego de carreras en donde puedes ir recolectando regalos. Toda Bahía Aventura adquiere un tinte navideño, con nieve, adornos alegóricos y árboles de navidad.

RAID: Shadow Legends — Yuletide Titan Event

Este juego de móvil, inspirado en el estilo clásico de Calabozos & Dragones, trae también su evento celebrando la Navidad, el cual empezó el 1 de diciembre y tiene como fecha límite el 25 de diciembre. Tendrás que reunir Snow Points realizando diferentes acciones en el juego para así poder reclamar recompensas que estarán disponibles por tiempo limitado.

Watcher of Realms — Christmas Event

A partir del 15 de diciembre, hasta el 1 de enero, Watcher of Realms tendrá una serie de eventos celebrando la Navidad. La recompensa más jugosa dentro de estas novedades en el juego, es la posibilidad de invocar a un nuevo y poderoso héroe con skin gratis incluida. Esta sería la nueva sanadora Gwendolyn, encarnando el invierno mismo en su traje. No te pierdas esta oportunidad, y desde el 15 empieza a recolectar los fragmentos de invocación del evento que se otorgarán en varios modos de juego y actividades.

Y tú, ¿estás listo para participar en alguno de estos eventos?