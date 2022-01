Aunque existen diferentes emuladores de consolas para Android, la mayoría de ellos son poco accesibles para gran parte de los jugadores. Lo habitual es que si quieres disfrutar de títulos clásicos debes tener en tu móvil un emulador para cada consola y además estas apps siempre ofrecen interfaces poco atractivas y difíciles de usar.

Pero ahora ha llegado a Android el emulador sensación en ordenadores que simplifica la experiencia de emular juegos retro. Se trata de LaunchBox, una app que integra los emuladores de las consolas más importantes y que además tiene una interfaz atractiva e intuitiva. ¿Quieres saber más de este emulador? Pues quédate con nosotros para contarte todos los detalles del LaunchBox.

¿Qué es el emulador LaunchBox?

Puede que ya conozcas el nombre de LaunchBox o que te parezca familiar. Esto se debe a que es el emulador por excelencia para PC. Su principal ventaja es que integra la emulación de una gran cantidad de consolas en un solo programa. Con LaunchBox puedes jugar desde juegos de Atari, NES, Sega Genesis y hasta tus títulos favoritos de PlayStation 2, Nintendo 64 o GameCube. Son más 50 consolas las que puedes emular con LaunchBox, no en vano se convirtió en el mejor emulador para PC.

Ahora bien, esta no es la única razón por la que LaunchBox ha triunfado. Su interfaz es otro de los grandes aciertos que posee este emulador. Esta organiza de forma atractiva los juegos que el usuario agregue al emulador, clasificándolos por consola y género. Asimismo, LaunchBox cuenta con una inmensa base de datos de todos los títulos disponibles para las consolas que emula. De esta manera, al añadir un juego se importa automáticamente las ilustraciones, vídeos, diseños y manuales del mismo. Con ello se genera una interfaz personalizada para cada título, como se puede ver en la imagen de arriba.

Con todas estas características de seguro te debes estar preguntando… ¿Y por qué no se había lanzado en Android? Pues bien, en realidad desde los inicios de este emulador existió una versión para Android. Sin embargo, el equipo de Unbroken Software que desarrolla este emulador, decidió retirar la versión para Android en abril de 2020. Esta medida se debió en gran parte a las limitaciones que el sistema operativo Android impone en la emulación de juegos retro.

Luego de hacer unas modificaciones al código de la versión para Android, LaunchBox ha vuelto a ser lanzado para móviles y esta nueva versión ha resultado ser tan buena como la que está disponible para ordenadores.

¿Qué se puede jugar en LaunchBox? ¿Viene con juegos este emulador para Android?

Por obvias razones legales, LaunchBox no trae ningún juego, ya que es solo un emulador. Cada usuario debe buscar sus propias ROMs para ejecutarlas en esta app. Tener un emulador no es ilegal, pero ejecutar en él ROMs de juegos que no has comprado sí que lo es. Por ello, te recomendamos que crees tus propias ROMs digitalizando tus juegos físicos, o que descargues solo aquellas de títulos que has pagado.

¿Y qué puedes jugar en él? De todo. La lista de consolas que puede emular es bastante amplia, incluso puede que te encuentres unas que ni siquiera sabías que existieron:

Atari 7800 , 800, Jaguar, Lynx y ST.

, 800, Jaguar, Lynx y ST. Microsoft MSX , MSX2, MSX2+, Apple II y IIGS.

, MSX2, MSX2+, y IIGS. NEC PC-8801, PC-9801, PC-FX, TurboGrafx-16 , TurboGrafx-CD y PC Engine SuperGrafx.

, TurboGrafx-CD y PC Engine SuperGrafx. Nintendo NES, SNES , DS, 3DS, Nintendo Pokémon Mini, Virtual Boy, Nintendo 64 , Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube y Wii .

, DS, 3DS, Nintendo Pokémon Mini, Virtual Boy, , Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, . Sega 32X, CD, Dreamcast , Game Gear, Genesis , Master System, Saturn y SG-1000.

, Game Gear, , Master System, Saturn y SG-1000. Sony PlayStation 1, PlayStation 2 , PSP y PSP Minis.

, PSP y PSP Minis. SNK Neo Geo AES, Neo Geo CD, Neo Geo MVS , Neo Geo Pocket y Pocket Color.

, Neo Geo Pocket y Pocket Color. Watara Supervision, WonderSwan, WonderSwan Color, y muchas otras consolas más.

LaunchBox es gratis, pero tiene una versión de pago

Puedes descargar en tu móvil Android el emulador LaunchBox de forma totalmente gratuita. No obstante, la versión gratis tiene sus limitaciones: solo puedes tener 100 juegos en el emulador, ya sea todos de una misma consola o 100 títulos distribuidos en diferentes consolas. Si quieres agregar más juegos tienes que comprar la versión de pago de LaunchBox. La suscripción anual tiene un valor de 10 $ o 8,80 €, aunque también puedes pagar la versión de por vida que tiene un precio de 25 dólares o 22 euros al cambio.

¿Lo malo de LaunchBox? No lo puedes descargar desde la Google Play Store

Como ya te hemos comentado, los emuladores no son ilegales, por lo que en la Google Play puedes encontrarte muchas de estas apps. ¿Entonces por qué LaunchBox no está en este tienda? Pues existen varias razones. Los desarrolladores han alegado que durante el breve periodo que esta app estuvo disponible en 2020, Google Play se quedó con un gran porcentaje del dinero que generaba, lo que hizo que esto no fuera rentable para el equipo.

Por ello, en este regreso al sistema operativo de móviles, LaunchBox no se podrá conseguir en el conocido repositorio. Pero descuida, descargarlo e instalarlo es muy fácil y enseguida te explicamos cómo hacerlo.

Cómo descargar e instalar LaunchBox en un móvil Android

Aunque no esté disponible en Play Store, no tardarás mucho en instalar este emulador en tu móvil. Lo único que tienes que hacer es entrar al sitio web de LaunchBox y seguir los siguientes pasos:

Una vez que ingreses en el enlace que te dejamos arriba, te encontrarás con la web de la versión para Android de LaunchBox.

que te dejamos arriba, te encontrarás con la web de la versión para Android de LaunchBox. Aquí tienes que escribir tu correo electrónico y luego presionar el botón Download Now .

y luego presionar el botón . Una vez que lo hagas se enviará a tu correo el enlace de descarga del emulador, por lo que el siguiente paso es abrir el correo electrónico .

. Ahora tienes que pulsar el botón Download Here .

. Al hacerlo iniciará en el navegador de tu móvil la descarga del APK. Al finalizar solo debes instalar el archivo APK y listo, ya tendrás el LaunchBox en tu teléfono.

Finalmente, te recordamos que para usar LaunchBox en tu móvil este debe tener al menos 200 MB de almacenamiento disponible para su instalación y Android 4.4 o superior. Y a ti… ¿Qué te ha parecido este completo emulador para Android?