La secuela de PUBG Mobile ya está aquí. Tal y como prometieron sus desarrolladores, es una renovación completa del clásico Battle Royale que no solo mejora en calidad visual. PUBG New State también cuenta con nuevas armas, nuevas mecánicas e incluso una ambientación futurista totalmente nueva que le da una identidad propia.

Todos esos cambios hacen que los jugadores de PUBG New State no pueden jugar contra los de PUBG Mobile. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedas añadir amigos para jugar a partidas de 4 contra 4 en PUBG New State. ¿Quieres formar un equipo con tus amigos y competir contra otros jugadores en este juego? Enseguida te enseñamos cómo hacerlo.

Cómo añadir amigos en PUBG New State

Pasos para añadir amigos en PUBG New State 1 de 5

Antes de invitar a tus colegas a una partida, debes añadirlos a tu lista de amigos dentro del juego. Puedes tener tantos amigos como quieras en esta lista, pero solo podrás invitar a tres a la vez para jugar. Para añadir amigos en PUBG Mobile debes hacer lo siguiente:

Pulsa el botón Añadir amigo que está en la parte izquierda de la pantalla. Si tienes amigos agregados y quieres añadir otro, selecciona el icono de la parte superior derecha.

que está en la parte izquierda de la pantalla. En el siguiente menú, presiona la opción Añadir amigo que ahora está en la esquina inferior derecha.

que ahora está en la esquina inferior derecha. Introduce el nombre de usuario del amigo que quieres agregar.

del amigo que quieres agregar. Toca el botón Añadir que aparecerá al lado del perfil de tu amigo.

que aparecerá al lado del perfil de tu amigo. Finalmente, pincha en Enviar solicitud.

Ahora espera a que tu amigo acepte. Una vez que lo haga, saldrá en tu lista de amigos y podrás invitarlo a jugar una partida. De esta misma forma, puedes añadir a todos los amigos que quieras.

Como alternativa, si vinculas tu cuenta de Facebook al juego, puedes buscar amigos también por esa vía. Solo tienes que seleccionar el botón de Facebook en la parte superior de la página de amigos. Aunque si te creaste la cuenta de PUBG New State con Facebook, ya puedes directamente ver quién de tu lista de amigos en Facebook juega a este juego.

Cómo invitar y jugar con amigos en PUBG New State

Pasos para invitar amigos a un equipo en PUBG New State 1 de 3

¿Ya tienes amigos agregados en PUBG New State? Entonces ahora puedes invitarlos a formar un equipo de la siguiente manera:

Ve al menú principal del juego y pulsa en Invitar a equipo .

. Selecciona a alguien de las listas Amigos, Clan o Reciente .

. Presiona el botón Invitar que está al lado del amigo que quieres invitar.

¡Listo! Después de que tu amigo o amiga acepte, ya pueden comenzar a jugar juntos. Obviamente, todo el equipo debe estar en línea para empezar la partida. Si alguno de tus amigos no tiene un teléfono decente para jugar, recomiéndale estos 5 móviles económicos para jugar a PUBG New State.