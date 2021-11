PUBG: New State ya está disponible y seguramente te estás preguntando si tu móvil es capaz de ejecutarlo. Lo primero que necesitas saber es que hay una lista con requisitos mínimos que debes tomar en cuenta para saber si puedes jugarlo.

Te adelantamos que lo más probable es que tu móvil cumpla con estos requisitos. Sin embargo, dependiendo de las especificaciones de tu móvil, puede que la experiencia de juego no sea la mejor. Por eso hemos buscado los 5 móviles más económicos para jugar a tope en PUBG: New State. Si tu móvil es uno de los que aparece en la lista ¡felicidades! Si no, quizás es hora de cambiar de equipo u optar por uno equivalente.

¿Qué necesitas para jugar a PUBG: New State?

Para que PUBG: New State pueda correr en un móvil Android necesita:

2 GB de memoria RAM.

de memoria RAM. Procesador de 64-bit .

. Versión 6.0 de Android o superior.

o superior. Disponibles 1.4 GB de memoria interna.

Como seguramente estarás pensando, la mayoría de móviles Android actuales cumplen holgadamente con estos requisitos, pero no te dejes engañar. La experiencia de juego en un móvil con especificaciones mínimas distará mucho de la que podrías tener con un móvil más potente.

Por eso, hemos seleccionado desde el móvil con el hardware más básico para tener una experiencia correcta de juego en PUBG: New State hasta el gama alta más económico que sin dudas te dejará jugar sobradamente durante horas.

5 móviles para jugar a PUBG: New State

Partiendo desde el móvil más económico, estos son los 5 móviles que deberías tener en la mira para jugar PUBG y cualquier otro juego exigente en Android:

1. Redmi 9: la opción más barata

Características Redmi 9 Procesador Procesador MediaTek Helio G80 a 2 GHz con gráfica Mali-G52 2EEMC2. RAM 4 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 GB en formato eMMC 5.1. Sistema operativo MIUI 12.5.1 basado en Android 11.

A pesar de ser un móvil de gama baja el Redmi 9 es capaz de correr PUBG: New State. ¡Lo hemos probado! Claro, la experiencia de juego tendrá algunos contratiempos pero en general rinde bastante bien. Eso sí, tendrás que jugarlo en gráficos bajos, ya que en gráficos medios pega algunos tirones. El principal problema de este móvil es que al no tener almacenamiento UFS puede sufrir algunos parones cuando hay muchos elementos en pantalla.

Si tienes un Redmi 9 ya sabes que puedes probar PUBG: New State con toda confianza. Si no es así y buscas un móvil económico y capaz de cumplir con este y otros juegos, sin dudas te recomendamos este móvil. Aquí encontrarás la mejor oferta del Redmi 9:

2. Samsung Galaxy M32: para los fans de Samsung

Características Galaxy M32 Procesador Procesador MediaTek Helio G80 a 2 GHz con gráfica Mali-G52 2EEMC2. RAM 4 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 GB en formato eMMC 5.1. Sistema operativo Android 11.

Si no te sientes a gusto con la propuesta de Xiaomi, otra opción interesante es el Samsung Galaxy M32. Como habrás observado en la ficha técnica, el M32 tiene especificaciones idénticas a las del Redmi 9, al menos en potencia. Sin embargo, este móvil cuesta un poco más que su principal competidor. Para encontrar la mejor oferta del Galaxy M32 dale clic a este botón:

3. Poco X3 Pro: la combinación perfecta

Características Poco X3 Pro Procesador Procesador Snapdragon 860 a 2.96 GHz con gráfica Adreno 640. RAM 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 3.1. Sistema operativo MIUI 12 basado en Android 11.

¡Ahora sí! Entramos de lleno con los móviles que te darán una excelente experiencia de juego sin tener que dejar todo el sueldo en ellos (o más). Y por supuesto que la primera recomendación es el Poco X3 Pro, un móvil que descuida algunas especificaciones, como diseño y cámaras, para ofrecer potencia bruta a muy bajo precio.

De hecho, el Poco X3 Pro es el móvil más barato en contar con un procesador Snapdragon de la serie 800. Pero eso no es todo lo que deberías tomar en cuenta, este móvil también incluye un sistema de refrigeración líquida, batería de 5160 mAh y tasa de refresco de 120 Hz, lo que lo hace perfecto para una experiencia gaming perfecta.

Como si esto no fuese suficiente, recientemente el Poco X3 Pro ha bajado de precio. Puedes aprovechar esta oferta de Amazon dándole clic al siguiente botón:

4. Poco F3: potencia sin descuidar el diseño

Características Poco F3 Procesador Procesador Snapdragon 870 a 3.2 GHz con gráfica Adreno 650. RAM 6 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 3.1. Sistema operativo MIUI 12 basado en Android 11. Lee también: MediaTek Dimensity 900 vs Snapdragon 778G, ¿cuál es el mejor procesador de gama media?

Subiendo aún más el listón tenemos al Poco F3, un móvil que mantiene la esencia Poco pero apuntando más hacia la gama alta. En este encontrarás una pantalla AMOLED y un diseño mejor trabajado. Sin embargo, baja la autonomía al ofrecer una capacidad de 4520 mAh (que tampoco se quedan cortos). Si le das prioridad a los puntos anteriormente mencionados, deberías comprar el Poco F3:

5. Realme GT: llegando a la gama alta

Características Realme GT Procesador Procesador Snapdragon 888 a 2.84 GHz con gráfica Adreno 660. RAM 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 3.1. Sistema operativo Realme UI basado en Android 11.

Por último, tenemos un móvil al que no se le podría pedir más por el precio que ofrece. Es cierto que el Realme GT no es nada económico y aun así se mantiene en un rango de precios que no llega, ni remotamente, al de los gama alta más importantes del año.

La principal ventaja de este móvil es poder disfrutar del Snapdragon 888, que junto a los 8 GB de memoria RAM garantizan potencia en un móvil que tardará años en quedar desactualizado. Si te interesa este móvil no pierdas la oportunidad de comprarlo de oferta:

¿Qué móvil recomendamos para jugar a PUBG?

Es cierto que la lista de móviles disponibles actualmente es casi infinita y va desde los precios más bajos hasta los más altos. Hemos procurado hacer la mejor elección, pero siempre hay rango para mejorar. Por eso, si crees que nos saltamos algún móvil importante no dudes en avisarnos en los comentarios.