La popularidad de los criptojuegos sigue en aumento y cada vez salen más juegos NFT con los que puedes ganar dinero. Dragonary es un criptojuego que fue lanzado recientemente y ha sido bien recibido por parte de los usuarios de los criptojuegos. Además, a diferencia de Axie Infinity o CryptoBlades, puedes comenzar a jugar Dragonary sin invertir dinero. ¿Quieres conocer más de Dragonary?

¿Qué es Dragonary y por qué es tan popular?

En algunos criptojuegos como Axie Infinity tienes que invertir dinero, por ejemplo en Axie Infinty puedes conseguir una beca y jugar gratis. Por otro lado, algunos juegos como Plant vs Undead te permiten comenzar a jugar con una inversión bastante baja en comparación con lo que tienes que invertir en Axie Infinity.

De hecho, en la mayoría de los criptojuegos tienes que invertir cierta cantidad de dinero para poder comenzar a jugar. Sin embargo, como Dragonary es un juego que tiene poco tiempo de haber sido lanzado no te pide que inviertas nada de dinero y por esto resulta tan atractivo para las personas. Si no tienes que invertir dinero en un juego NFT no existe la posibilidad de que lo pierdas y todo lo que generes será tu ganancia.

Dragonary es un RPG que tiene su propio token llamado Coinary Token el cual puedes ganar por pasar tiempo en este juego. Actualmente el precio del Coinary Token está en 0,20 dólares y se espera que suba en los próximos meses. Además, cada dragón de este juego es un NFT, esto significa que podrás venderlo cuando quieras y ganar dinero con ellos.

Para comprar dragones NFT tienes que pagarlos con Coinary Tokens, aunque el marketplace del juego abrirá el 20 de agosto. Este juego también te permite criar dragones y fusionarlos para crear criaturas más raras que valgan más dinero.

Aunque se puede jugar Plant vs Undead en Android ese juego no tiene una app oficial, sin embargo Dragonary sí tiene apps para Android y Windows. Por ahora los usuarios de Mac OS y iOS tendrán que esperar mientras el juego saca apps oficiales para estos sistemas operativos.

Este juego sigue en desarrollo pero múltiples personas han comenzado a jugarlo para ganar dinero. De cualquier forma Dragonary es un criptojuego interesante considerando que todavía no hay que invertir dinero para jugarlo.