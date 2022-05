Dragon Quest Builders llega a Android una cara alternativa a Minecraft

Square Enix quiere dominar el mercado de juegos para móviles, aunque parece que la forma en la que quiere hacerlo no es la más adecuada. El popular estudio de videojuegos ha traído a Android la gran mayoría de sus títulos para consolas. Sagas como Final Fantasy, Legend of Mana o Dragon Quest ya se encuentran disponibles en la Play Store, aunque no han logrado ser un éxito en la tienda.

¿Por qué? Pues por el alto precio que el estudio cobra por estas adaptaciones para móviles de títulos antiguos de consolas. Por ejemplo, Final Fantasy VI llegó este año por casi 18 euros y todas las otras entregas de esta serie tienen un precio similar.

Pues bien, Square Enix lo ha vuelto a hacer. Acaban de lanzar en la Play Store un videojuego que salió para consolas en 2016. Así es, Dragon Quest Builders ya está disponible y por 21 € ni siquiera puedes jugarlo completo.

Square Enix la lía: lanza el Dragon Quest Builders de 2016 en Android a precio de lanzamiento

Si ya has probado el Dragon Quest Builders para consolas, ya sabes de qué va este juego. Pero si no, debes saber que este título es un juego de construcción muy similar a Minecraft que se encuentra ambientado en la mitología de la popular saga de JRPG. En él utilizarás al personaje principal para construir asentamientos, explorar un vasto mundo abierto y enfrentarte contra diversas criaturas mágicas.

Si eres de los que disfruta jugar al Minecraft, de seguro que esta alternativa te encantará. Sin embargo, a diferencia del título de Mojang Studio que por menos de 10 € tienes todo el juego completo, en Dragon Quest Builders aunque pagues los 21,99 € aún no lo tendrás todo. De hecho, el modo de construcción libre y ciertos cosméticos se venden como un DLC aparte por 6 €. Por lo que el precio total de este título ronda los 27 euros.

Ahora bien, en caso de que seas fanático de la saga, debes saber que aún con su elevado precio para móviles, esta es la versión más económica del juego. ¿Por qué? Pues porque en consolas su precio ronda los 50 y 60 euros tanto en Nintendo Switch como en PS4. ¿Te interesa comprarlo? Pues aquí abajo te dejamos el cajetín de la Play Store para que no pierdas tiempo y empieces a jugar a Dragon Quest Builders en tu móvil.