Si eres fanático de la legendaria saga japonesa de videojuegos Final Fantasy debes saber que en este mes de febrero se lanzará un título que no te puedes perder. A mediados de julio del año pasado llegó al mercado la serie «Final Fantasy Pixel Remaster». Esta es una remasterización para móviles y ordenadores de los 6 primeros títulos de la franquicia con mejoras gráficas y técnicas.

Pues bien, había quedado pendiente la remasterización de la sexta entrega de esta saga que sería la última de las consolas NES y SNES. Afortunadamente, Square Enix acaba de anunciar que luego de una larga espera Final Fantasy VI Pixel Remaster llegará este mes de febrero.

Final Fantasy VI Pixel Remaster llegará a móviles este 23 de febrero

Originalmente lanzado en 1994 para la consola SNES, Final Fantasy VI es otro de los grandes clásicos de la franquicia nipona que precedió a la espectacular séptima entrega que, para muchos, es uno de los mejores videojuegos de la historia. Ahora, este título comenzará a estar disponible en la Google Play Store, App Store y Steam desde el 23 con una nueva de versión remasterizada.

Pero descuida, Final Fantasy VI Pixel Remaster será muy fiel a su versión original. El nuevo diseño de los personajes y escenarios ha sido realizado por Kazuko Shibuya, el artista de píxeles original de este juego. Asimismo, las mejoras en banda sonora las ha llevado a cabo Nobuo Uematsu, quien es el compositor original de Final Fantasy VI.

Además, se han añadido nuevos detalles y funciones al título original que mejoran la experiencia para los jugadores. Es así como Final Fantasy VI Pixel Remaster vendrá con una interfaz actualizada y mejorada, opciones de batallas automáticas para simplificar el gameplay, galería de ilustraciones, reproductor de música y un bestiario.

Precio de lanzamiento del Final Fantasy VI Pixel Remaster para móviles

Ahora bien, es importante que sepas que Final Fantasy VI Pixel Remaster no es un free-to-play. El juego saldrá a la venta para Android e iOS con un precio de 17,99 euros. Si estás interesado en comprarlo aquí abajo te dejamos los cajetines de descarga de las principales tiendas para móviles dado que ya se ha habilitado la preventa. Pero si no tienes dinero no te preocupes, échale un vistazo a este artículo de otros juegos de Final Fantasy para móviles.