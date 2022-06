Los creadores de los Squid Craft Game están de devuelta. El equipo detrás de la espectacular serie de Minecraft basada en El juego del calamar están listos para regresar con una nueva serie. En ella volverán a participar los streamers hispanos más famosos, aunque todo parece indicar que esta vez llevarán el suspenso a otro nivel.

Los Saw Minecraft Games de AuronPlay y compañía empezarán este 15 de junio y reunirá a 100 streamers que participarán en grupos de 10 y se someterán a las más terroríficas pruebas. ¿Te gustaría jugarlo? Pues te invitamos a que te quedes con nosotros para explicarte cómo puedes hacerlo.

Cómo jugar a Saw Games en Roblox desde tu móvil o PC

Por el momento, se desconoce cómo serán los Saw Minecraft Games y las pruebas a las que se enfrentarán los streamers. El equipo detrás de este proyecto se ha reservado muchos detalles y lo único que sabemos es lo que se muestra en el tráiler que dejamos aquí arriba.

Pero descuida, aunque es poco probable que puedas jugar a los Saw Minecraft Games (ya que se disputarán en un servidor privado), existe una forma de probar el miedo que sentirán tus streamers favoritos al participar en la serie.

Roblox está lleno de juegos de terror, y algunos de ellos están basados en esta famosa película de miedo. Pues bien, si quieres jugar a los Saw Games en Roblox, aquí te dejamos las mejores opciones:

Saw

Quizás no son los Saw Minecraft Games que jugarán AuronPlay e Ibai, pero de seguro que este juego también te dará bastante miedo. WulfPack Studios ha diseñado esta adaptación en Roblox de la popular película de terror en la que incluso tendrás que sobrevivir a una de las trampas más míticas de la saga: la máscara con púas afiladas de Saw II. Aquí abajo te dejamos el enlace para que empieces a jugarlo.

Enlace | Saw de WulfPack Studios

Jigsaw’s Revenge

Si lo que quieres es enfrentarte contra otros jugadores en pruebas mortales, tienes que probar este juego de Roblox. En él participarás junto a otras 5 personas en una serie de juegos que son narrados por el mismísimo Jigsaw, el temible títere que protagoniza esta saga de pelis de terror.

Enlace | Jigsaw’s Revenge

Saw The Awakening

Finalmente, te recomendamos la mejor adaptación que existe en Roblox de la película Saw. Se trata de Saw The Awakening, un juego diseñado por Vibesgus que, lamentablemente, no es gratuito. Así es, jugarlo te costará 25 Robux (la moneda del juego) lo cual al cambio equivale a menos de 1 euro.

Enlace | Saw The Awakening

Y tú… ¿Te animarás a probar la temible experiencia de participar en unos Saw Games?