Cómo activar el pinball de Google oculto en tu Android

Google es una compañía que le da mucho valor a la creatividad y a la diversión en lo que se refiere a su buscador y es por eso que siempre tiene sorpresas. Como, por ejemplo, la vez en la que nos presentó un doodle que en realidad era un RPG de los juegos olímpicos, o el hecho de que la misma aplicación de Google viene integrada con un afinador de guitarra y una herramienta para averiguar la diferencia horaria entre dos países y las sorpresas no paran, ya que ahora te traemos otra función oculta, el pinball de Google.

La mejor parte de este juego de pinball de Google, es que está dentro de la app de Google que muchos móviles con Android ya traen instaladas de fábrica, es decir que para muchos no será necesario realizar ninguna especie de descarga. Si quieres saber más sobre esta función escondida en la app de Google en tu móvil, no dejes de leer.

¿Cómo activar el juego de pinball oculto dentro de Google?

Para empezar, es necesario que cuentes con la app de Google y no estamos hablando del navegador Chrome, nos referimos específicamente a la aplicación de Google, la que tiene la G con los colores de Google. En caso de que no la tengas por una u otra razón, no te preocupes, puedes descargarla fácilmente en la app de Play Store.

Una vez que ya tengas la app de Google lista y actualizada, solo debes seguir estos pasos para encontrar el pinball secreto de Google en tu móvil:

Abre la aplicación de Google.

de Google. Ingresa en la sección de Pestañas o Tabs, dependiendo del idioma en el que tengas la app.

o Tabs, dependiendo del idioma en el que tengas la app. Una vez allí, lo único que debes hacer es deslizar el dedo en la pantalla hacia arriba , una y otra vez.

, una y otra vez. Las pestañas empezarán a pasar y formas de diferentes colores empezarán a aparecer en el fondo de la pantalla.

Después de un par de veces que deslices el dedo, aparecerá el juego de pinball, en el cual toda la pantalla será la máquina de pinball y solo debe tocar las paletas para mantener la pelota azul en juego. Así de simple es activar este juego secreto oculto en la app de Google, que al igual que el juego del dinosaurio en Chrome, que aparece cuando no hay conexión a Internet, es muy adictivo y divertido.

Eso ha sido todo por ahora, esperamos que te haya gustado este truco para saber cómo activar el pinball de Google oculto en tu Android. Si te quedó alguna duda sobre este proceso, compártela con nosotros en la sección de comentarios, mientras tanto nos despedimos y esperamos verte de nuevo por aquí muy pronto.