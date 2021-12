El modo PvP de Plant vs Undead tiene una nueva versión, la v0.20.3 y con ella llegan cambios interesantes al juego. Además, algunos de los cambios que llegan con la nueva versión del PvP pueden hacer que te resulte más difícil ganar las partidas.

Por otro lado, si pierdes algunas partidas en el modo Rank puedes quedar en la parte inferior de la tabla clasificatoria y perderte de alguno de los premios al terminar la temporada del PvP.

Los cambios que han llegado al PvP de Plant vs Undead

Con la v0.20.3 han llegado 7 cambios al modo PvP de Plant vs Undead. Recuerda que el PvP está en su fase beta y aunque no tiene una fecha clara para el lanzamiento de su versión oficial, se espera que sea con la llegada del Farm 3.0 al juego.

Los cambios en el modo PvP son los siguientes:

Solo puedes tener un máximo de 3 plantas del mismo tipo en el campo de batalla.

en el campo de batalla. Las habilidades especiales de las plantas tendrán un conteo de 5 segundos para evitar los disparos múltiples.

para evitar los disparos múltiples. Las plantas con habilidad de bloqueo ya no se protegerán a sí mismas .

. La energía de los No Muertos ha sido reequilibrada , así que ahora puedes ganar más energía al acabar con ellos.

, así que ahora puedes ganar más energía al acabar con ellos. Los jugadores que se salen de un combate ya no pierden instantáneamente el mismo porque ahora tienen 10 segundos para reconectarse a la partida.

el mismo porque ahora tienen 10 segundos para reconectarse a la partida. Algunas plantas han sido reequilibradas .

. El rendimiento del modo PvP ha mejorado junto con algunos gráficos y algunos errores menores han sido arreglados.

Algunos cambios pueden parecer insignificantes, pero otros afectarán bastante el modo de juego del PvP. Por ejemplo, si no puedes tener más de 3 plantas del mismo tipo no puedes hacer sinergias de 6 o 9 plantas. Recuerda que las sinergias son algunos de los trucos para ganar en el PvP de este juego y que las sinergias se dan entre plantas del mismo tipo o plantas de la misma clase.

Ahora debes adaptarte a los nuevos cambios del PvP de Plant vs Undead. Igualmente, te recomendamos que juegues en el modo Normal mientras practicas para que tu Rango no disminuya. También es importante que conozcas lo que no debes hacer en el modo PvP de Plant vs Undead para que no te baneen.