Si juegas el modo PvP de Plant vs Undead de seguro quieres ganar todas las batallas para ser el mejor en el modo Rank y así ganar las recompensas del final de la temporada del juego. De hecho, si tu objetivo es ganar la mayor cantidad de combates posible, tienes que conocer algunos trucos para conseguirlo.

Trucos para ganar en la beta del PvP de Plant vs Undead

Existen múltiples cosas que puedes hacer si quieres ganar los combates del modo PvP de Plant vs Undead. Sin embargo, hoy te enseñaremos los mejores trucos para que generes tu estrategia y así ganes en este modo de juego.

Conoce los poderes y las características de tus plantas para ganar las batallas

Quizás te parezca obvio, pero conocer cuáles son los puntos fuertes y los débiles de tus plantas es clave para ganar en el PvP de Plant vs Undead. De hecho, puedes usar las mejores plantas NFT para el modo PvP de Plant vs Undead. Sin embargo, si no conoces cuáles son las características de las plantas que tienes, no ganarás ninguna batalla.

Ten en cuenta que durante una batalla en el PvP puedes subir de nivel a tus plantas y así mejorar algunas de sus habilidades.

Usa las plantas correctas según las oleadas de No Muertos que te vayan a atacar

En el PvP de Plant vs Undead existen 9 tipos de No Muertos, incluyendo al Tiranosaurio Rex, aunque para matar a este dinosaurio debes estar bien preparado. De cualquier forma, es importante que uses las plantas correctas para acabar con los No Muertos porque algunas no afectan demasiado a ciertos tipos de ellos.

Ten en cuenta que algunas plantas tienen cierto tipo de daño que afectan más a algunos No Muertos que a otros. Por ejemplo, algunos no muertos son susceptibles al daño mágico y otros a los ataques de las plantas Artilleras. Igualmente, de nada te sirve usar plantas que atacan por tierra si la oleada que vas a recibir te atacará por aire.

Administra correctamente tu energía para ganar los combates en el PvP de Plant vs Undead

Cuando comienzas un combate en el PvP obtienes energía para comprar algunas plantas y cuando acabas con los No Muertos también obtienes energía. Ten en cuenta que la energía te sirve para comprar más plantas y agregarlas al campo de batalla. Además, la energía también sirve para que subas de nivel tus plantas y para que hagas que las siguientes oleadas que le aparezcan a tu contrincante sean más fuertes.

Entonces, si administras de la forma correcta la energía que obtienes durante una batalla puedes mejorar tu capacidad de ataque, de defensa o debilitar a tu contrincante.

Aprovecha las sinergias para que las habilidades de tus plantas mejoren

Las sinergias se dan cuando pones 3, 6 o 9 plantas del mismo tipo o clase juntas entre sí. Además, cuando se da una sinergia, las plantas que crean esa sinergia mejoran sus habilidades. Por ejemplo, si pones 3 plantas del tipo Guardian juntas estás serán más resistentes a los ataques enemigos y atacarán más rápido.

Recuerda que en el PvP de Plant vs Undead existen 9 elementos o tipos de plantas y 5 clases de plantas. Además, cuando juntas plantas del mismo tipo se crean cierto tipo de sinergias y cuando juntas plantas de la misma clase se crean otros tipos de sinergias.

Analiza la estrategia de tu contrincante y envíale oleadas de No Muertos más fuertes

Cuando estás en una batalla del PvP de Plant vs Undead tienes que analizar cuál es la estrategia que está siguiendo tu contrincante. Además, cuando determinas cuál es la estrategia que está usando tu contrincante puedes enviarle oleadas de No Muertos más fuertes para debilitarlo, forzarlo a cambiar de estrategia y hacerlo perder.

Recuerda que puedes enviarle oleadas de No Muertos más fuertes a tus enemigos cuando ves cómo va su combate. Claro que para poder enviarle oleadas de No Muertos más fuertes en el PvP de Plant vs Undead tienes que usar tu energía.

Estos son los trucos más importantes para que ganes tus batallas en el PvP de Plant vs Undead. Ahora ¿qué esperas para usar estos trucos y ganar todas tus batallas?