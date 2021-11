El modo Farm de Plant vs Undead no es el único en el que existen varias causas de baneo. De hecho en el modo PvP de este juego también hay algunas cosas que no debes hacer para evitar que baneen tu cuenta. Por cierto, si quieres conocer cuáles son las causas de baneo del PvP de Plant vs Undead has llegado al sitio indicado.

Causas de baneo en el modo PvP de Plant vs Undead

El modo PvP de Plant vs Undead tiene un sistema bastante interesante para sancionar a los jugadores que cometen infracciones en el juego. Plant vs Undead tiene un conjunto de penalizaciones que funcionan de la siguiente manera:

Si cometes 1 infracción, te banean por 24 horas .

. En caso de que cometas 2 infracciones, te banean por una semana .

. Si cometes 3 infracciones, te banean permanentemente.

Ahora, las infracciones que acumules serán eliminadas si no cometes más en un plazo de un mes. Por otro lado, las infracciones del modo PvP de Plant vs Undead son las siguientes:

Abandonar 6 combates en un mismo día.

en un mismo día. Salir de 10 partidas en un plazo de 3 días.

en un plazo de 3 días. Abandonar 14 batallas en un plazo de una semana.

En resumen, abandonar una batalla en el modo PvP de Plant vs Undead no es una buena idea. Además, si tienes problemas de conexión a Internet antes de iniciar un combate, es mejor que no entres en ninguna batalla para evitar que te salgas de la partida por problemas con el Internet y así seas sancionado.

Entonces, suponiendo que abandonas 6 partidas en un mismo día, ya tendrías tu primera infracción. Si pasan 2 días y abandonas 4 partidas más tienes tu segunda infracción. Ahora, si en la semana siguiente abandonaste 14 batallas ya tendrías tu tercera infracción que sería una causa para que te baneen definitivamente del juego.

Por otro lado, en caso de que acumules 2 infracciones y después de que haya pasado más de 30 días desde tu segunda infracción cometes otra infracción, esta última infracción se tomaría como tu primera infracción. Recuerda que puedes acumular máximo 2 infracciones en un plazo de 30 días, después de eso comenzarías con un conteo nuevo de infracciones.

Igualmente, es importante que sepas que las multicuentas y el uso de bots es considerado como una causa para que baneen permanentemente tu cuenta. Ahora, si no estás preparado en el modo PvP es momento de que lo hagas porque ya está por salir el modo Rank o Clasificatoria en el PvP de Plant vs Undead.