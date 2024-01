Se está volviendo viral en Internet un juego de la ruleta rusa muy siniestro. Así es, estamos hablando del famoso Buckshot Roulette, un título de terror en el que te enfrentas contra una tenebrosa entidad controlada por la IA en un duelo de ruleta rusa muy peligroso.

Pues bien, en los últimos días los streamers y youtubers más grandes de Twitch y YouTube le han dado mucha popularidad a este juego indie de Mike Klubnika, lo que ha provocado que muchas personas estén buscando el APK para jugarlo en móviles Android.

¿Tú también estás en la búsqueda del APK de Buckshot Roulette? Pues debes dejar de hacerlo, ya que Buckshot Roulette no tiene un APK oficial. De hecho, el famoso juego de terror de la ruleta rusa no está oficialmente disponible en móviles. A continuación, te contamos por qué los APK de Buckshot Roulette que están disponibles en algunas webs son falsos y potencialmente peligrosos.

Buckshot Roulette APK: no descargues este juego para tu Android

Tal y como ya sucedió con juegos que en su momento fueron virales como Hello Kitty Island Adventure, PICO PARK, Only Up! o Lethal Company, existen webs maliciosas que aprovechan la creciente popularidad de un juego para distribuir malwares a través de archivos de instalación falsos. Y esto es lo que está pasando con Buckshot Roulette.

¿Por qué estamos tan seguros de esto? Pues porque en la web oficial de Buckshot Roulette especifican claramente que el juego solo está disponible para Windows y Linux. De hecho, su creador no ha dado detalles sobre un «port» para móviles, por lo que parece que ni siquiera está en desarrollo su versión para Android o iOS.

Por todo esto, desde Androidphoria te recomendamos que no descargues ningún APK de Buckshot Roulette. Lo más probable es que estos sean, en el mejor de los casos, un juego parecido o, en el peor de los casos, una aplicación maliciosa que colará un virus en tu teléfono.

¿Quieres descargarlo en tu PC? Pues el juego tiene un precio de 1,20 $ y, por ahora, solo se puede comprar desde itch.io (web dedicada a la venta de juegos indie), ya que no está disponible en Steam.