Only Up! es el juego del que todos hablan. El título para PC del estudio independiente SCKR Games está siendo de los más stremeados en plataformas como Twitch, YouTube y TikTok de los últimos días y no es para menos. Este vertiginoso juego de parkour tiene escenarios muy alocados y visualmente atractivos que resulta muy adictivo de ver o de jugar. ¿Quieres saber cómo probarlo en tu móvil? Pues enseguida te lo contamos.

Only Up! no está disponible en Android, pero puedes probar estos 5 juegos similares

Por si no lo sabes aún, de momento Only Up! es un juego exclusivo de PC. Esto no significa que no está en ninguna otra plataforma: ni en consolas de PlayStation, Xbox o Nintendo, ni en móviles Android o iOS. Ahora bien, existe una forma de jugarlo. Para ello tienes que tener el juego en Steam y usar Steam Link para stremearlo del PC a tu Android.

Eso sí, aunque Only Up! no está oficialmente en móviles, esto no significa que no puedas disfrutar de un juego de parkour en tu teléfono Android. En la Play Store hay muchos juegos similares a Only Up! y, a continuación, te recomendamos los 5 mejores.

Rysen Dawn

Si quieres convertirte en un maestro del parkour, entonces tienes que probar Rysen Dawn. Este es un juego en tercera persona en el que tienes que completar una serie de circuitos de obstáculos para demostrar tus habilidades escalando y realizando trucos. Además, cuenta con gráficos increíbles y un sistema de controles en pantalla muy intuitivo.

Only Up : don’t fall !

Esta es una de las imitaciones más populares de Only Up! que está disponible para Android. Este juego tiene una estética muy similar al popular título de PC con escenarios suspendidos en los cielos de los cuales deberás intentar no caerte haciendo uso de tus mejores habilidades de parkour.

Flip Runner

Flip Runner es un juego que es más alocado que Only Up!. ¿Por qué? Porque añade las divertidas físicas ragdoll al personaje que usará para intentar completar saltos muy peligrosos. Además, a medida que avanzas en el juego puedes ir desbloqueando skins muy atractivas para tu personaje.

Parkour GO

Si quieres probar cómo se sentiría hacer parkour en la vida real, entonces tienes que probar Parkour GO. Este es un juego como Only Up!, pero en primera persona. Así, tendrás que escalar y demostrar tus habilidades desde la perspectiva del personaje que controlarás.

Sky Dancer Run

Finalmente, el último juego que te recomendamos es Sky Dancer Run. Este es un juego de parkour en un mundo de fantasía que, a diferencia de Only Up!, es mucho más rápido y vertiginoso. ¿Te atreves a asumir el reto de completarlo? Pues entonces descárgalo ya con el cajetín que dejamos aquí abajo.

Y tú… ¿cuál de estos juegos parecidos a Only Up! para Android piensas jugar?