Lethal Company para Android cómo descargar el APK

Si hay algo de lo que tienen que estar agradecidos los desarrolladores de los videojuegos, es del impacto que generan las redes sociales. Sin ir más lejos, el videojuego Lethal Company ha conseguido ubicarse entre los más jugados en Steam gracias al contenido que han compartido miles de jugadores en TikTok, Twitter, YouTube y demás redes sociales.

Creado por una sola persona, algo increíble sabiendo el tiempo que demanda desarrollar un juego, Lethal Company enamoró a muchísimas personas en cuestión de días. Con una premisa extremadamente interesante, la cual mencionaremos más adelante en el artículo, este videojuego sorprende por su jugabilidad.

A pesar de que Lethal Company aún no ha sido anunciado para dispositivos móviles, existen algunas alternativas que pueden descargarse de forma gratuita desde Google Play Store. Si te interesa saber cuáles son, sigue leyendo nuestro artículo.

¿De qué trata Lethal Company?

El videojuego creado por un usuario de Roblox, nos pone en la piel de unos trabajadores que tienen como objetivo recolectar cierto tipo de minerales. A través de viajes en el espacio, estaremos obligados a tener que cumplir con los pedidos de la compañía para la que trabajamos.

Estos pedidos van variando a medida que se nos asignan, por lo que siempre será necesario cumplirlos para poder continuar trabajando para la compañía que nos contrató. Eso sí, cada lugar que visitemos (lunas ubicadas a lo largo del espacio) estará infectado por monstruos que intentarán devorarnos a como dé lugar.

¿Cómo descargar Lethal Company para Android?

Lamentablemente, el juego no está disponible para ningún sistema operativo móvil: Android e iOS. Se espera que el creador de este juego lo lance para las plataformas móviles mencionadas anteriormente, aunque se desconoce la fecha en la que llegaría.

De igual forma, existen varias alternativas a Lethal Company para Android que puedes descargar de manera gratuita. Si te preguntas cuáles son esos juegos parecidos a Lethal Company para Android, échale un vistazo a todos los que te mostramos a continuación.

Escape from Backrooms – Horror

Teniendo un estilo de juego parecido a Lethal Company, aquí deberás escapar de distintos cuartos sin poner en riesgo tu vida. A medida que buscas la salida, irán apareciendo monstruos que intentarán eliminarte lo más rápido posible.

Exorcist: Fear of Phasmaphobia

Este es el juego más parecido a Lethal Company que puedes encontrar en Google Play Store. Permitiendo el juego en línea, podrás unirte junto a tus amigos en una aventura terrorífica. El objetivo dentro del juego es sobrevivir a los distintos fantasmas que irán apareciendo.

LOST in BLUE

La supervivencia lo es todo dentro de este divertido videojuego. Deberás recolectar recursos para fabricar armas y herramientas, como así también para construir refugios e instalaciones. A medida que avances dentro del juego, irán apareciendo enemigos que intentarán “borrarte del mapa”.

Por último, pero no por eso menos importante, es necesario aclarar que todas las versiones Lethal Company en formato APK para Android son falsas, ¿qué quiere decir esto? Que hasta el momento no existe una versión de este título para Android. Te recomendamos no descargarlas porque muchas de ellas contienen virus en su interior.