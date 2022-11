Battlefield Mobile, el que será el mayor rival de COD Mobile (o Warzone Mobile), lleva disponible en Google Play Store desde mediados de 2021. Sin embargo, todavía no se puede jugar. Si bien existía un método para jugar a su beta, se trataba de una beta cerrada con cupos limitados, por lo que era difícil conseguir que Electronic Arts te invitara a probar el juego. Por suerte, EA acaba de anunciar que la beta abierta de Battlefield Mobile ya está disponible para que cualquier interesado pueda probarla sin complicaciones.

Asimismo, a través del blog oficial del juego, revelaron los requisitos mínimos finales de Battlefield Mobile para dispositivos Android. Si quieres saber si podrás jugar al próximo juego de disparos en primera persona de moda (y cómo puedes hacerlo ahora mismo), sigue leyendo este artículo.

Requisitos para jugar a Battlefield Mobile en Android

Battlefield Mobile es un juego exigente. No funcionará bien en móviles de gama baja y pondrá a parir a los dispositivos de gama media baratos. Está pensado más para smartphones de gama media y gama alta. Y es que, aunque no pide mucha RAM, sí que exige un procesador decente. En fin, estos son sus requisitos mínimos:

Android 8.0 o posterior

Snapdragon 835 o mejor

Exynos 9 (8895) o mejor

3 GB RAM

2 GB de almacenamiento

Debe ser de 64 bits

Para saber si tu móvil es de 64 bits o no, puedes usar la aplicación CPU-Z y fijarte en el apartado System > Kernel Architecture.

Cómo jugar a la beta abierta de Battlefield Mobile en Android

Antes de nada, es necesario aclarar que la beta abierta de Battlefield Mobile solo está disponible en Android. De momento, no podrás jugarla en un iPhone o iPad. Dicho eso, sigue estos pasos para poder jugar al juego en tu Android:

La beta abierta de Battlefield Mobile se está desplegando por regiones. Al momento de escribir esto, solo está disponible en Filipinas, Indonesia, Tailandia, Malasia y Singapur . Si abres el juego en Google Play y aún no te aparece el botón de «Instalar», entonces cierra la tienda, activa en tu móvil una VPN con ubicación en uno de esos países y vuelve a intentarlo. En caso de que no logres descargar el juego de esta manera, te recomendamos intentar descargar su último APK desde TapTap o APKMirror.

. Si abres el juego en Google Play y aún no te aparece el botón de «Instalar», entonces cierra la tienda, activa en tu móvil una VPN con ubicación en uno de esos países y vuelve a intentarlo. Una vez tengas el juego instalado, ábrelo asegurándote de tener conectada la VPN con la ubicación donde la beta abierta sí está disponible.

Ten en cuenta que el juego no tendrá ningún tipo de cross-play que no sea entre móviles y que tu progreso en esta beta no se mantendrá cuando salga la versión final.