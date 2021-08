Al igual que lo que sucedió con el popular (ya olvidado) Among Us, Pico Park ha logrado “salir de las tinieblas” para convertirse en uno de los juegos más populares del año.

Si no lo conoces, o bien no escuchaste hablar del mismo, no te culpamos, pues nadie sabía de la existencia de este juego hasta hace poco tiempo.

Pico Park, el juego que están jugando todos en Internet

Gracias al “empujón” que le han dado miles de streamers en todo el mundo, Pico Park empezó a recibir millones de descargas en cuestión de semanas. Esto ha hecho que muchísimas personas quieran jugarlo, pues nadie quiere dejar pasar un videojuego que está de moda.

Eso sí, no todas son buenas noticias, pues si no cuentas con un PC o una Nintendo Switch, no podrás jugar a Pico Park, ya que el juego no ha sido lanzado de forma oficial para Android.

De igual manera, te recomendamos no amargarte, pues existen algunas alternativas para Android que puedes descargar de forma gratuita, alternativas que nos recuerdan a los juegos parecidos a Falls Gays para Android.

Juegos parecidos a Pico Park para Android

Antes de que te mostremos la lista de las mejores alternativas a Pico Park para Android, es importante mencionar que los mismos se diferencian y mucho de la versión original, ¿qué quiere decir esto? Que no todos los juegos que vas a ver a continuación permiten jugar con amigos.

The Looper, el más parecido a Pico Park

Con un aspecto extremadamente parecido al que tiene Pico Park, The Looper es la versión alternativa perfecta. Gratuito, simple y en encima divertido, prácticamente tiene todo lo que Pico Park podría llegar a tener si estuviese disponible en Google Play Store.

Eso sí, es necesario aclarar que este juego no dispone de un modo online, por lo que los demás personajes con los que jugarás serán “bots” (son controlados por la máquina).

Heart Star, una versión más simple de Pico Park

Si buscas algo parecido a Pico Park, pero con algunas diferencias en cuanto a aspecto y jugablidad, Heart Star es el juego que tienes que descargar en tu móvil Android. Aquí solo pueden jugar dos personas, lo cual lo hace mucho más “desafiante”, aunque también algo aburrido (es más divertido jugar con varios amigos al mismo tiempo).

Fireboy & Watergirl in The Light Temple, la alternativa perfecta a Pico Park

Aquí también se repite lo mismo que en el juego que te mostramos arriba, solo dos son los jugadores que pueden jugar en Fireboy & Watergirl in The Light Temple. Lo que más destaca de este juego es su modo online, el cual permite invitar a otro jugador de forma simple y rápida para superar los más de 40 niveles que ofrece.

Sin nada más que agregar sobre el tema, si te gustan este tipo de títulos, te recomendamos descargar alguno de los 5 mejores juegos de plataformas para Android.