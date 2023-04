Xiaomi aprovechó el lanzamiento de su flagships más prémium del año (Xiaomi 13 Ultra) para también presentar su nueva smartband de 2023. Así es, la Xiaomi Smart Band 8 ya es oficial y a tan solo un par de horas de su llegada al mercado ya hay una gran cantidad de personas preguntándose… ¿Es mejor la nueva Xiaomi Smart Band 8 mejor que la Xiaomi Smart Band 7 del año pasado? Pues bien, si tú también tienes esta duda, a continuación, te contamos cuál de estas dos smartbands vale la pena comprar.

Xiaomi Smart Band 8 vs. Xiaomi Smart Band 7: ¿cuál es la mejor opción?

Hace aproximadamente un año salió al mercado la Xiaomi Smart Band 7, una pulsera que llegó con algunas novedades interesantes en pantalla y autonomía respecto a la Xiaomi Mi Band 6, aunque con el continuismo en diseño que tanto se la ha criticado a la marca. Por su parte, la nueva Xiaomi Smart Band 8 sí que trae la esperada renovación en diseño que tanto se esperaba. Y no solo eso, también viene con más batería y modos deportivos. Aquí abajo te dejamos una tabla comparativa entre estas dos smartbands:

Especificaciones Xiaomi Smart Band 8 Xiaomi Smart Band 7 Dimensiones y peso 48 x 22,5 x 10,99 mm. 27 gramos. Longitud de la correa 135 – 210 mm. 46,5 x 20,7 x 12,25 mm. 13,8 gramos. Longitud de la correa 160 – 224 mm. Sumergible Resistencia al agua 5 ATM (50 metros de profundidad). Resistencia al agua 5 ATM (50 metros de profundidad). Pantalla 1,62″ con panel AMOLED, resolución de 192 x 490 píxeles, brillo de hasta 600 nits, 326 PPI, tasa de refresco de 60 Hz, cristal semi-curvado 2.5D, modo Always On Display. 1,62″ con panel AMOLED, resolución de 192 x 490 píxeles, brillo de hasta 500 nits, 326 PPI, tasa de refresco de 60 Hz, cristal semi-curvado 2.5D, modo Always On Display. Conexiones Bluetooth 5.1 y NFC para una variante específica. Bluetooth 5.1 y NFC para una variante específica. Sensores Sensor óptico de ritmo cardíaco (PPG), sensor de saturación de oxígeno en la sangre (SpO2), sensores de movimiento de seis ejes y motor de vibración. Sensor óptico de ritmo cardíaco (PPG), sensor de saturación de oxígeno en sangre (SpO2), acelerómetro de 3 ejes y giroscopio de 3 ejes. Batería 190 mAh para 16 días de autonomía o más. Con carga magnética. 180 mAh para 15 días de autonomía o más. Con carga magnética. Funciones 150 modos deportivos, ejercicios de respiración, monitorización del sueño, estrés y presión, seguimiento de la salud femenina, índice PAI, alertas de inactividad, modo running bean y módulo de función personalizable. 120 modos deportivos, ejercicios de respiración, monitorización del sueño y el estrés, seguimiento de la salud femenina, índice PAI, alertas de inactividad, disparador remoto de la cámara del móvil y módulo de función personalizable. Compatibilidad Android 6.0 o posterior, iOS 12 o posterior. Se usa con las apps Mi Wear, Mi Fit y Strava. Android 6.0 o posterior, iOS 10 o posterior. Se usa con las apps Mi Wear, Mi Fit y Strava. Precio China: desde 239 yuanes.

Europa: 32 € al cambio (sin precio anunciado en Europa). China: desde 209 yuanes.

Europa: 47,90 € (precio oficial).

Aunque tienen el mismo tamaño de pantalla, la Xiaomi Smart Band 8 tiene un diseño más prémium y versátil

No cabe duda de que lo más atractivo de la nueva Xiaomi Smart Band 8 es su diseño versátil de lujo. La marca china ha decidido cambiar los materiales del acabado de esta nueva versión, optando por una elegante textura metálica que bordea la pantalla, muy al estilo del Apple Watch Ultra. Además, han añadido una argolla que puedes anclar a uno de los lados para usarla de colgante, llavero o para llevarla atada a las zapas. Con esto, Xiaomi ha logrado convertir a su smartband en un complemento de moda.

Ahora bien, en cuanto a pantalla, hay que mencionar que las dos smartbands tienen el mismo panel AMOLED de 1,62 pulgadas a 60 Hz, aunque el del Xiaomi Smart Band 8 es un poco más brillante (600 nits vs. 500 nits). ¿Algo a favor de la Xiaomi Smart Band 7? Sí que es más pequeña y ligera, pesando incluso la mitad de lo que pesa la nueva versión (13,8 gramos vs. 23 gramos).

Ambas pulseras ofrecen las mismas funciones de salud y actividad física, aunque la Xiaomi Smart Band 8 suma nuevos modos deportivos

En lo que respecta a funciones y sensores, existen muy pocas diferencias entre estas dos smartbands. Las Xiaomi Smart Band 7 y 8 cuentan con un sensor óptico de ritmo cardíaco (PPG) y sensor de saturación de oxígeno en la sangre (SpO2). También ofrecen seguimiento del sueño, estrés, salud femenina y ejercicios de respiración. ¿La única diferencia? Que la Xiaomi Smart Band 8 tiene 30 modos deportivos adicionales (150 vs. 120) incluyendo nuevas «sesiones de boxeo».

En conectividad y resistencia no hay diferencia, pero la batería de la Xiaomi Smart Band 8 dura un poco más

Finalmente, hay que decir que estas dos smartbands tienen las mismas tecnologías de conectividad (Bluetooth 5.1, NFC para una variante específica) y resistencia al agua (5 ATM), aunque una autonomía diferente. Y es que la Xiaomi Smart Band 8 viene con una batería de 190 mAh, que supera por 10 mAh a la de la Xiaomi Smart Band 7 (180 mAh). Esto le permite ofrecer hasta 1 día más de autonomía respecto al modelo del 2022: 16 días de duración de la batería frente a 15 días.

Entonces… ¿Es mejor la Xiaomi Smart Band 8 que la Xiaomi Smart Band 7? Sí, y cuestan casi lo mismo

Aunque aún no se ha revelado el precio oficial en Europa de la Xiaomi Smart Band 8, no cabe duda de que esta nueva versión es mucho mejor que la Xiaomi Smart Band 7. De hecho, parece que la diferencia de precios entre estas pulseras no será tan grande. En China, la Xiaomi Smart Band 8 ya está disponible desde 239 yuanes, solo 30 yuanes más (4 €) que la Xiaomi Smart Band 7 (209 yuanes).

De esta manera, por menos de 5 euros de diferencia puedes optar por una smartband con diseño más prémium, pantalla más brillante, más modos deportivos y más días de autonomía. Aquí abajo te dejamos los botones de compra en Amazon para que puedas llevarte tu pulsera inteligente de Xiaomi.

Y tú… ¿Con cuál de estas dos smartbands de Xiaomi te quedas?