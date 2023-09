La Xiaomi Smart Band 8 finalmente está disponible en España de forma oficial. La que es la mejor pulsera de actividad de la temporada puede ser tuya por poco menos de 40 €, mismo precio de lanzamiento de la Xiaomi Smart Band 7 pese a las mejoras.

Sin embargo, seguramente te hayas dado cuenta de que la versión china de esta pulsera es más económica en portales como AliExpress. Esto es algo que sucede con todas las generaciones, así que vale la pena preguntarse ¿cuál deberías comprar? Te ayudamos con la respuesta, pues para saberlo es necesario que conozcas todas las diferencias entre la versión china y la global de Xiaomi Smart Band 8.

¿En qué se diferencia la versión global de la Xiaomi Band 8 respecto a la china?

Como lleva sucediendo desde hace años, la versión china de la Xiaomi Smart Band 8 es básicamente idéntica a la versión global. ¿Hay diferencias? Definitivamente, pero no son tan determinantes como para decantarse por una u otra, como si puede pasar con el precio.

Al final, la Xiaomi Band 8 china incluso puede utilizarse en español, así que no tendrás problema con el idioma. No obstante, es bueno que conozcas sus diferencias respecto la versión global (que es la que se vende oficialmente en España):

La versión global trae el idioma español preinstalado , mientras que la versión china no (solo chino e inglés). Sin embargo, al conectar esta última a tu móvil se actualizará al firmware global y lo añadirá.

, mientras que la versión china no (solo chino e inglés). Sin embargo, al conectar esta última a tu móvil se actualizará al firmware global y lo añadirá. La Xiaomi Smart Band 8 china con NFC es la única con micrófono incorporado y compatible con el asistente virtual XiaoAI. Por desgracia, este asistente solamente está disponible en mandarín, ni siquiera soporta inglés.

es la única con micrófono incorporado y compatible con el asistente virtual XiaoAI. Por desgracia, este asistente solamente está disponible en mandarín, ni siquiera soporta inglés. Aunque nos gustaría decir otra cosa, el chip NFC de la versión china solo funciona en China , pues tiene bloqueo regional. Olvídate de pagos sin contacto y otras cosas con la Smart Band 8 global.

, pues tiene bloqueo regional. Olvídate de pagos sin contacto y otras cosas con la Smart Band 8 global. Como con los móviles y tablets de Xiaomi, lo común es que las actualizaciones lleguen primero a la edición china de esta pulsera.

de esta pulsera. Aunque son poquísimas las Xiaomi Smart Band que fallan, la política de garantía en España es mejor que la de China. No obstante, esto es algo que depende más de la tienda. Algunas tranquilamente pueden estarte vendiendo la versión asiática, pero con los tres años de garantía obligatorios de España.

Tomando en cuenta esto, queda probado lo que mencionamos arriba: básicamente son la misma pulsera. Ciertamente en China tienen una versión con NFC, pero si no va a funcionar en España no es algo que condicione comprar una u otra.

¿Deberías comprar la Xiaomi Smart Band 8 global o la versión china?

Si nos quedamos en lo estrictamente técnico, no vale la pena comprar la Xiaomi Smart Band 8 China. Sin embargo, esto cambia cuando el precio entra en la ecuación.

Si llegases a conseguir la Xiaomi Smart Band 8 china a un precio sustancialmente menor y sin sacrificar demasiado tiempo de garantía, entonces vale la pena ir a por ella. De hecho, el precio oficial de la versión china sin NFC es de unos 32 euros, que es un 20% menos que la versión global. ¿Vale la pena el ahorro? Por supuesto.

Por último, debemos decirte que no vale la pena invertir en la Xiaomi Band 8 china con NFC. No podrás usarlo en España, así que no gastes dinero extra en ella.