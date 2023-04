La Xiaomi Band 7 es actualmente la smartband más recomendada del mercado. Con un precio cercano a los 40 € y un conjunto de funciones muy útiles como la medición del ritmo cardíaco, la monitorización saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y hasta 120 modos deportivos, sin duda alguna es una de las mejores pulseras inteligentes. Ahora bien, si la vas a comprar, tienes que tener en cuenta que está disponible en dos versiones: china y global.

Las tiendas que son distribuidoras oficiales de la Xiaomi Band 7 fuera de China, normalmente solo venden la versión global. Sin embargo, si te dispones a comprarla desde una tienda china de AliExpress, por ejemplo, te ofrecerán principalmente dos versiones, siendo la china más económica que la global, por lo que seguramente te atraiga más. Pero de seguro te preguntarás… ¿la versión china incluye idioma español? ¿Qué limitaciones tiene frente a la global? ¿Funcionará en mi país? Enseguida contestamos todas esas y otras preguntas al respecto.

Xiaomi Band 7: diferencias entre la versión china y la global

En esencia, la Xiaomi Band 7 china es exactamente igual a la global. Puedes comprarla para usarla en español sin limitaciones de ningún tipo. Lo único que cambia entre la versión global y la china de la Xiaomi Band 7 es lo siguiente:

La versión global trae el idioma español (y otros a elegir) instalados de fábrica , mientras que la versión china requiere vincularse a tu móvil y actualizarse para ponerse en español.

, mientras que la versión china requiere vincularse a tu móvil y actualizarse para ponerse en español. La versión china con NFC es la única que tiene micrófono incorporado . Sirve para usar al asistente de voz Xiao AI que no soporta español, inglés ni ningún otro idioma que no sea mandarín.

. Sirve para usar al asistente de voz Xiao AI que no soporta español, inglés ni ningún otro idioma que no sea mandarín. El NFC de la versión china no funciona en otros países (solo es útil en China porque tiene bloqueo regional). Por cierto, ninguna versión global de la Xiaomi Band 7 tiene NFC.

(solo es útil en China porque tiene bloqueo regional). Por cierto, ninguna versión global de la Xiaomi Band 7 tiene NFC. El texto de la caja de la versión global está en inglés , mientras que el de la versión china está en mandarín.

, mientras que el de la versión china está en mandarín. Normalmente, las actualizaciones de firmware llegan primero a la versión china que a la global .

. Aunque esto depende de las tiendas, por lo general la versión global ofrece una mejor política de garantía que la china. Lee bien la garantía que te ofrece la tienda para no llevarte una sorpresa. De todos modos, los reportes de Xiaomi Band 7 defectuosas de fábrica son casi inexistentes.

En resumen, considera que la Xiaomi Band 7 china está disponible con y sin NFC, pero que el NFC no funciona fuera de China. Además, no olvides que la versión china viene completamente en mandarín, pero al vincularla a tu móvil y actualizarla se pondrá en español. En cuanto a la versión global, esta solo está disponible sin NFC y viene de fábrica en español.

¿Vale la pena comprar la versión china de la Xiaomi Band 7 en lugar de la global?

A día de hoy, definitivamente sí. Considerando que no hay diferencias importantes entre ambas y que la versión global vale unos 10 euros más, te conviene más la versión china. Pagarás menos por la misma pulsera, y no tienes que preocuparte por el idioma porque se pone casi automáticamente en español al conectarla con tu móvil. ¡Te están cobrando 10 euros más solo por la instalación de una actualización que puedes hacer tú mismo!

Ahora bien, entre la versión china con NFC y la que no tiene NFC, debes elegir la versión sin NFC. De momento, no existe Xiaomi Band 7 en el mundo con NFC que funcione fuera de China. Así que, en definitiva, no vale la pena pagar por las versiones más caras de esta pulsera. La versión más económica (la china sin NFC) te ofrece las mismas ventajas y funcionalidades a un precio menor.