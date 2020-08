¿Deseas mantener tu hogar vigilado en todo momento pero no quieres invertir en un sistema de vigilancia completo? Entonces estás en el lugar adecuado, porque ya no es necesario gastar demasiado para tener cámaras de vigilancia de muy buena calidad.

¿Quieres saber cómo? Pues échale un ojo a la Yi Home 1080p, una cámara IP fantástica con la que podrás vigilar tu casa desde el móvil por solo 25€.

La Yi Home 1080p es una cámara de vigilancia genial, muy fácil de configurar y es compatible con Alexa

Una de las cosas que ha traído consigo la tecnología IP a los sistemas de vigilancia es lo fácil que puede ser configurar una cámara. Atrás quedó eso de dedicar horas colocando cables y configurando los DVR o NVR para que funcionen.

Con la cámara de Yi Cloud todo está a un par de toques, ya que desde su aplicación puedes configurar todo y empezar a grabar en pocos minutos. De hecho, es casi tan sencillo como enchufar, conectar a internet, emparejar con la app en tu Android y listo.

Pero es no es lo único destacable, ya que esta cámara IP también tiene una calidad de imagen fantástica. La Yi Home 1080p es capaz de grabar vídeos en calidad Full HD a 20 FPS de forma muy clara, incluso en condiciones lumínicas adversas. ¿Cómo lo logra? Porque también cuenta con grabación nocturna infrarroja, así que nunca dejarás de grabar.

Su ángulo de visión tampoco es problema, porque la Yi Home 1080p tiene un sensor gran angular con una visión de 112 grados. De esta forma, no habrá rincón de tu habitación que quede sin cubrir, y te podrás olvidar de muchos puntos ciegos.

¿Incluye otras características? Por supuesto, pues de lo contrario su precio actual no sería tan genial. Además de lo anterior, la cámara de Yi Cloud también tiene:

Audio bidireccional con micrófono para que escuches lo que sucede en casa y un altavoz para que te comuniques con tu familia.

con micrófono para que escuches lo que sucede en casa y un altavoz para que te comuniques con tu familia. Almacenamiento local a través de micro SD de hasta 128 GB, y almacenamiento en la nube (por suscripción).

de hasta 128 GB, y almacenamiento en la nube (por suscripción). Detector de llantos para niños , por lo que sirve como vigilabebés.

, por lo que sirve como vigilabebés. Sensor de movimiento inteligente con detección humana.

con detección humana. Control por voz y compatibilidad con dispositivos Alexa .

. Envío inmediato de notificaciones a tu móvil .

. Alertas personalizables.

¿Cómo puedes llevarte la Yi Home 1080p a un precio de locos?

Al leer todas sus características no es difícil imaginar que una cámara IP como esta podría ser bastante costosa. No obstante, con la Yi Home no sucede eso, ya que es sumamente económica. Amazon la tiene a la venta por apenas 25 euros, un chollo increíble con el que seguro considerarás llevarte varias.

Además, hay algo que no te hemos dicho. Si bien la Yi Home 1080p está firmada como un producto de Yi Cloud, lo cierto es que esta empresa tiene a Xiaomi detrás. No tenemos que decirte lo eso significa, ¿no? Bueno, igual lo haremos: es una cámara de vigilancia fabricada con altísimos estándares de calidad.

¿Te gusta eso de tener un hogar inteligente? Entonces aprovecha y échale un ojo a estos accesorios de domótica que no pueden faltar en tu casa.