Desde 2019 sabemos que Spotify estaba trabajando en un reproductor llamado Spotify Car Thing que permite reproducir la música en streaming de Spotify en cualquier coche con radio, sin importar cuán viejo sea. El año pasado la empresa lo presentó oficialmente al público y recién ahora lo han puesto a la venta. Lastimosamente, de momento solo se puede comprar en Estados Unidos y no hay muchas unidades a la venta. Enseguida te contamos todos los detalles.

Car Thing: el gadget que incorpora Spotify a tu coche vale 80 euros

Spotify ha lanzado su dispositivo Car Thing por un precio de 89,99 dólares que al cambio serían unos 80 euros. Viene en una caja que adicionalmente incluye los accesorios de montaje, un cable de carga para conectarlo a la toma USB del coche y un adaptador de 12 V (para poder usarlo si tu coche no tiene entrada USB). Ten en cuenta que este gadget no tiene una batería recargable, por lo que necesita estar enchufado constantemente para funcionar.

La verdad es que nos parece bastante caro considerando que Car Thing está diseñado solamente para ofrecer una forma más cómoda de controlar Spotify mientras conduces. Técnicamente, no es un reproductor, ya que no es capaz de reproducir música por sí solo ni de reproducir música que tengas guardada localmente. Tampoco se puede conectar a Internet por su cuenta y no trae altavoces.

Es simplemente una pantalla táctil con botones y asistente para el control por voz integrado (llamado «Hey Spotify», no es el asistente de Google, Amazon o Apple). Vamos, que es un mando de Spotify para el coche. Y lo peor de todo es que requiere una suscripción a Spotify Premium y conexión de datos en tu móvil para funcionar. Además, hay que mencionar que Spotify lo anunció en octubre del año pasado con un precio de 10 $ menos que el que han presentado ahora.

¿Spotify Car Thing vale la pena?

Spotify ha destacado que, basándose en unas pruebas que realizaron, las personas con Car Thing escuchan más Spotify mientras están en sus coches porque les facilita el proceso. Sin embargo, mucha gente que lo probó ha dicho que no mejora tanto su solución actual de tener el teléfono montado en un soporte para el coche. Por ahora, no se sabe si Car Thing se venderá en otros países, así que debemos esperar para probarlo nosotros mismos.

Más información | Web oficial de Spotify Car Thing