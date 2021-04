Ahora que Spotify busca hacerse espacio en lo que podría ser un nuevo nicho con el Car Thing, vale la pena ver qué otras opciones están disponibles actualmente, sobre todo si no estás afiliado a los servicios de Spotify. Y aunque parezca que este gadget es algo único en su categoría, realmente hay varias opciones bastante interesantes que pueden hacer casi lo mismo. Por eso, hemos creado la mejor selección con 5 alternativas a Spotify Car Thing, disponibles actualmente en Amazon a muy buen precio.

5 alternativas a Car Thing que ya están disponibles

Como te comentábamos anteriormente, Car Thing está disponible actualmente solo para unos pocos usuarios en Estados Unidos. Y no hay una fecha estimada de cuándo llegará a otras partes del mundo, o sí terminará haciéndolo. Mientras tanto, puedes probar varias alternativas muy interesantes.

Nuevamente, debemos aclarar que estos gadgets no son exactamente lo mismo que el Car Thing de Spotify, al que podríamos definir como un controlador de música inteligente muy particular, pero sí se acercan mucho a la experiencia que Spotify quiere ofrecer.

1. Echo Auto

Empezamos esta lista por el gadget más parecido al Car Thing de Spotify. El Echo Auto es la apuesta de Amazon con sus dispositivos Echo adaptados a los coches. Así que, como es de esperar con el Echo Auto podrás usar el asistente virtual Alexa. Esto significa que podrás reproducir música desde Spotify, podcasts y contenido desde otras fuentes.

Y lo mejor es que el Echo Auto es capaz de hacer más cosas de las que podrías hacer con el Car Thing, como revisar el correo, hacer llamadas o controlar dispositivos del hogar estando en el coche a través de Alexa, por eso te animamos a probarlo. Puedes encontrarlo en Amazon por un precio de 60 euros.

2. VeoPulse BPRO 2B

El VeoPulse está más enfocado a la función de manos libres y no tanto a poder controlar la reproducción de música y podcasts, aunque esto no quiere decir que no pueda cumplir con dichas tareas. Dejando esto claro, la principal ventaja del VeoPulse es que sí incluye un altavoz, a diferencia del Spotify Car Thing. Y puedes encontrarlo en Amazon por 57 euros, aproximadamente.

3. Satechi Bluetooth

El botón multimedia de Satechi es una propuesta simple pero interesante, lo mejor de este botón es que puedes ajustarlo al volante, sincronizarlo con el dispositivo donde estés reproduciendo la música y controlar la reproducción desde el volante, sin mover la mano. Sin embargo, sus ventajas se quedan en esto y poco más. Aun así, por 27 euros no hay mucho que reprocharle.

4. Tunai Button

El botón multimedia Tunai es el competidor directo del Satechi, que al igual que este se vuelve una alternativa muy práctica a lo que es capaz de ofrecer el Car Thing. La principal ventaja del botón multimedia Tunai frente al Satechi es que este tiene una duración de la batería considerablemente mayor y un botón dedicado para responder llamadas. Sin embargo, tener estas funciones hace que ascienda un poco de precio, hasta los 33 euros.

5. Aigoss Manos Libres

El manos libres de Aigoss es una de las mejores opciones si buscas un gadget parecido a Car Thing de Spotify. A pesar de no tener una pantalla táctil, puede hacer mucho de lo que es capaz el Car Thing. Además, tiene la opción para usar el asistente virtual de Google o Siri.

La calidad del altavoz es muy buena, tanto para hacer llamadas como para reproducir música y lo mejor de todo es que, a diferencia del Car Thing, este sí puede reproducir música almacenada localmente gracias a la ranura para microSD. Y como si esto no fuese suficiente, ¡puedes encontrarlo en Amazon por tan solo 20 euros!

Estas han sido las mejores alternativas a Car Thing de Spotify. Si crees que se nos ha pasado otra opción interesante o quieres compartir cómo ha sido tu experiencia con alguno de estos dispositivos, no dudes en hacerlo en los comentarios.